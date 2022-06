The Times: Britti­hovissa on huolta Kansain­yhteisön maiden muuttumisesta tasa­valtaisiksi, kun kuningatar ei ole enää vallassa

Lehden lähteiden mukaan pelkona on, että Elisabet II:n kuollessa monet maat muuttavat perustuslakiaan ja niistä tulee tasavaltoja.

Britannian hovissa on Kansainyhteisön maita koskevia pelkoja, selviää The Timesille puhuneen lähteen haastattelusta. Pelkona on Kansainyhteisön maiden muuttuminen tasavalloiksi sen jälkeen, kun nykyinen monarkki Elisabet II kuolee.

Buckinghamin palatsi on lähteiden mukaan tehnyt kartoituksia maista, jotka ovat todennäköisimmin poistamassa brittimonarkit perustuslaillisesta roolistaan maiden seremoniallisina johtajina. Selvitysten mukaan Australia ja Jamaika ovat todennäköisimpien maiden joukossa.

Marraskuussa Barbadoksen saarivaltio vaihtoi valtiomuotonsa perustuslaillisesta monarkiasta tasavallaksi. Näin Barbados katkaisi vuosisataiset siteensä Britanniaan, jonka kuningatar Elisabet II on ollut maan valtionpää.

Lue lisää: Tasavallaksi muuttuva Barbados hylkää tiistaina kuningatar Elisabetin vallan ja voi saada lähi­vuosina seuraajia – Prinssi Charles todistaa jälleen britti-imperiumin kutistumista

”Jamaika on jo puoliksi ulkona ovesta, ja ihmiset ovat tarkastelleet hyvinkin syvällisesti, mitä Australiassa on sanottu. Suuri pelko – johon [palatsi] ei voi vaikuttaa – on, että Australiasta tulee seuraava tasavalta”, lähde kommentoi The Timesille.

Australian aikeita aloittaa matka tasavallaksi tukee myös se, että maan parlamenttivaalit voittanut työväenpuolue on aiemmin luvannut järjestää kansanäänestyksen valtiomuodon muuttamisesta.

Kuningattaren kuollessa hänen poikansa, Walesin prinssi Charles on perimäjärjestyksessä seuraava. Asiasta annettiin myös Kansainyhteisön johtajien kokouksessa vuonna 2018 ilmoitus, jonka mukaan kuningattaren ”harras toive” on, että Charles nousee valtaistuimelle.

Prinssi ei kuitenkaan ole ollut läheskään yhtä suosittu kuin 70 vuotta valtaistuimella istunut äitinsä.

Charles on ollut myös äitiään kärjekkäämpi antamaan kommentteja, jotka koskevat Britannian päivänpolitiikkaa. Hän muun muassa sanoi olevansa ”kauhistunut” Britannian suunnitelmista lähettää turvapaikanhakijoita Ruandaan odottamaan hakemustensa käsittelyä.

Toinen realistinen vaihtoehto nousemaan valtaistuimelle on Charlesin poika, prinssi William. Nuorempi prinssi ei kuitenkaan ole ilmaissut halukkuuttaan ylentyä kuninkaaksi.

”Se, kenet Kansainyhteisö valitsee johtamaan perhettään tulevaisuudessa, ei ole mielessäni”, hän sanoi maaliskuussa.

”En usko, että prinssi William tulee koskaan johtamaan Kansain­yhteisöä. Kuningatar suhtautui kiihkeästi siihen. Charles tulee jatkamaan perinnettä kunnioituksesta häntä [äitiään] kohtaan ja koska se antaa hänelle mahdollisuuden tehdä muutamia matkoja kuninkaana, mutta William on sanonut, ettei hän oikein välitä siitä”, The Timesin haastattelema lähde sanoi.