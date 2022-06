Main ContentPlaceholder

Ulkomaat | Metsäpalot

Poikkeuksellisen helle­­aallon yllyttämiä metsä­paloja vastaan on taisteltu eri puolilla Eurooppaa, ihmisiä evakuoitu muun muassa Saksassa ja Kreikassa

Paloja on tänä viikonloppuna sammutettu ainakin Saksassa, Ranskassa, Espanjassa ja Kreikassa, ja ihmisiä on jouduttu evakuoimaan kodeistaan. Asiantuntijan mukaan tämä on vasta esimakua tulevaisuudesta, jos päästöjä ei saada kuriin.

Palomiehiä Pohjois-Espanjan sijaitsevalla Navarran alueella sunnuntaina. Vaikka lämpöaalto oli edeltäneen vuorokauden aikana alkanut vihdoin helpottaa useissa Espanjan osissa, Navarrassa se vielä jatkui. Useita kyliä on evakuoitu metsäpalojen tieltä ja teitä suljettu.