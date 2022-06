Naiset ryntäsivät Taiwanissa ampuma­kursseille, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Asepalveluksen kestoa ollaan pidentämässä ja velvollisuuden ulottamisesta naisiin keskustellaan Taiwanissa. Ampumista opetteleva Hu Chia-wein kertoo olevansa sodassa valmis mihin vain.

Peking

Aloittelijakurssin ohjaaja asettelee Hu Chia-wein tottumattomia, pitkiä käsivarsia vähän alemmas. Sitten Hu ampuu monta laukausta ilmapistoolilla. Hän osuu tauluun jos ei hyvin, niin ei kovin huonostikaan.

”Ongelmani on, etten pysty ampumaan oikeaan kohtaan”, Hu vitsailee puhelimen ruudulla etähaastatteluyhteyden päässä Taiwanissa.

Oikeasti uusi harrastus on erittäin vakava asia, pahimmillaan haudanvakava.

Hu opettelee ampumaan, koska hän säikähti pahanpäiväisesti Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Eurooppalainen Ukraina on itäaasialaisesta Taiwanista maantieteellisesti hyvin kaukana, mutta henkisesti lähellä.

Puolet aloittelijoiden ampujarivistä on naisia.

36-vuotias teollinen suunnittelija Hu haluaa olla valmiina, jos Kiina hyökkää Taiwaniin.

Kommunistisen puolueen johtaman, autoritaarisen Kiinan mielestä Taiwanin saari kuuluu osaksi Kiinaa, vaikka käytännössä demokraattinen Taiwan on itsenäinen.

Virallisesti Taiwan ei ole julistautunut itsenäiseksi. Se olisi ollut suora kutsu sotaan Kiinalle, joka on ilmoittanut, että lopulta Taiwan ”palautetaan” Kiinan yhteyteen vaikka väkisin.

Tilanteen juuret ovat Kiinan sisällissodan ajoissa 1940-luvun lopulla, jolloin häviölle jäänyt osapuoli pakeni Taiwaniin.

Maailmalla on varsinkin viime vuodet kyselty, joko Kiina hyökkää Taiwaniin. Taiwanilaiset ovat ottaneet asian rauhallisemmin: Kiina on toki lähettänyt paljon sotilaskoneitaan Taiwanin ilmapuolustuksen tunnistus­vyöhykkeelle, mutta taiwanilaiset ovat vuosikymmenten saatossa tottuneet Kiinan uhitteluun.

Hu ei ollut ennen Ukrainan sotaa erityisen huolissaan Kiinan toimista.

”Kiinan ja Taiwanin kiista tuntui etäiseltä, mutta sitten Venäjän hyökkäys Ukrainaan tapahtui niin yllättäen. Se herätti minut. Täälläkin voi yhtäkkiä tapahtua mitä vain”, Hu sanoo.

”(Venäjän presidentti Vladimir) Putin ja (Kiinan johtaja) Xi Jinping ovat samanlaisia. Heidän toimiaan on vaikea ennustaa. Molemmilla on tapana bluffata.”

Kiina ei ole tuominnut Venäjän hyökkäystä, päinvastoin se on ollut ymmärtäväinen Venäjän huolille ja väitteille.

Ukrainan ja Taiwanin tilanteiden välille ei voi tietenkään panna yhtäläisyys­­merkkejä, sillä eroja on paljon, mutta moni taiwanilainen löytää tarpeeksi pelottavia yhtymäkohtia.

Molemmilla on iso, autoritaarinen naapuri, joka kokee pienemmän maan vieressään kuuluvan omakseen. Molemmat autoritaariset maat syyttävät naapuriaan siitä, että länsimaat tukevat niitä ja puuttuvat suurvallan omakseen kokemaan alueeseen.

” ”Ennen tämä oli hupiharrastus, nyt ihmiset tulevat valmistautumaan tosissaan.”

Hu tuijottaa sivusta aviomiehensä ampuma-asentoa ja kääntää hieman tämän ilmapistoolia. Hu houkutteli kurssille mukaan miehensä lisäksi ystävättärensä. Houkuttelu oli kuulemma helppoa.

Ukrainan sodan alkamisen jälkeen taipeilaisen ampumakerhon kursseille on ollut kaksin-kolminkertaisesti tulijoita verrattuna aiempaan, kertoo Revontulet-nimisen kerhon perustaja Max Chiang.

”Ennen tämä oli hupiharrastus, nyt ihmiset tulevat valmistautumaan tosissaan.”

Kuukaudessa kerhon toimintaan osallistuu nyt 300–400 henkeä.

Max Chiang ei yllättänyt, kun Venäjän hyökkäys Ukrainaan näkyi ampumainnostuksen kasvuna Taiwanissa, mutta naisten innostus yllätti.

Taiwanilaisten innostusta ampumiseen ei pidä kuitenkaan liioitella: vastaavia ampumaklubeja ei ole monta. Varmaksi uskaltaa sanoa, että laajat piirit järkyttyivät Venäjän hyökkäyksestä ja pienet piirit alkoivat sen johdosta valmistautua kriisiin.

Naisten määrä on kasvanut kerhon toiminnassa kymmenestä prosentista yli kolmannekseen. Chiangin mukaan he ovat 22–40-vuotiaita ja keskiluokkaisia. Tänään kurssin aloittaa 15 henkeä, ja heistä 8 on naisia.

”Naisten osuuden kasvu tuli yllätyksenä”, Chiang sanoo, mutta tietää yllätyksen syyn.

”Naiset haluavat pystyä puolustamaan perhettään.”

Kurssilla käytetään ilma-aseita.

Jokaisen kurssin aluksi kysytään, mikä kurssilaiset toi paikalle. Tänään lähes kaikki naiset mainitsevat Ukrainan tai maanpuolustuksen, useimmat miehet kertovat pelien innostaneen ampumiseen.

Hu Chia-wei uskoo, että Ukrainassa kuvatut uutisvideot ovat vaikuttaneet merkittävästi Taiwanin naisiin.

”Olemme nähneet, kuinka naiset tekevät Molotovin cocktaileja Ukrainassa ja kuinka he ovat mukana sotimassa.”

Taiwanissa on herännyt keskustelu, pitäisikö pakollinen varusmies­palvelus ulottaa myös naisiin.

”Kannatan ajatusta sataprosenttisesti”, Hu sanoo.

Max Chiangin mukaan viime kuukausien aikana taipeilaisen ampumakerhon kursseilla on ollut entistä enemmän osallistujia, jotka haluavat valmistautua sotatilannetta varten.

Kurssilaiset harjoittelevat maalitauluun osumista.

Ukrainan sodan myötä Taiwanissa on alettu suunnitella monia uudistuksia. Vuonna 2013 neljään kuukauteen lyhentyneeseen miesten varusmies­palvelukseen kaavaillaan jälleen pidennystä.

Taiwan on siirtynyt kohti ammattilais­armeijaa, mutta nyt poliitikot ovat havahtuneet siihen, ettei se ehkä riitäkään puolustukseksi. Ukrainan sota on näyttänyt, että kaikkien taitoja tarvitaan.

Max Chiangin, entisen ammattisotilaan, mielestä palveluksen pituus ei ole ongelma, vaan sen laatu. Sitä pidetään yleisesti heikkona ja palvelusta kutsutaankin kesäleiriksi.

”Moni mies tulee kursseillemme, koska ei oppinut ampumaan armeijassa.”

Reserviläisten koulutusta ollaan lisäämässä, ja kansalaiset pääsevät harjoittelemaan suojautumista ohjusiskuissa. Siviileille myös kirjoitetaan kriisiajan käsikirjaa.

Ukrainan oppi on ollut, että motivoituneet ja sotataitoja osaavat siviilit pystyvät tekemään isommalle – suorastaan ylivoimaisena pidetylle – armeijalle paljon hallaa. Niinpä moni Taiwanissa on ehdottanut siviilien jonkinlaista kouluttamista myös kaupunkitaisteluun.

Ainakaan vielä poliitikot eivät ole lämmenneet ajatukselle.

Ukrainan ehkä suurin voimavara on ollut kansalaisten maan­puolustus­tahto eli valmius kuolla oman maan puolesta. Taiwanilaisten maan­puolustus­tahto on aina ollut kiistelty asia. Toisten mielestä se on todella suuri, toisten todella pieni.

Lopulta puolustustahdon näkee vasta tosipaikan tullen. Oletettavaa kuitenkin on, että maanpuolustustahto on Ukrainan sodan myötä kasvanut.

Jos sota alkaisi Taiwanissa, Hu olisi tietenkin heti mukana, tavalla tai toisella.

”Olen valmis sodassa mihin vain.”

Välttämättä hän ei tarttuisi aseeseen, sillä hän on keksinyt myös toisen tavan auttaa. Hän aikoo valmistautua tuleviin uhkiin opiskelemalla uusia kieliä. Hu pystyisi tulkkaamaan ja neuvomaan, jos Taiwaniin tulisi muista maista ihmisiä sotimaan. Näinhän on käynyt Ukrainassa.

Hu sai tämän idean kansain­välisessä kielivaihdon netti­ryhmässä, jossa hän itse opiskeli englantia ja antoi muille kiinantunteja. Hänen vaihtoparinsa oli ukrainalainen mies Kiovasta. Sekin toi Ukrainan asian lähemmäksi Hun sydäntä.

Hu Chia-wei päivän mittaisen kurssin lounastauolla.

Onko Kiinan uhka Taiwania kohtaan oikeasti kasvanut Ukrainan-sodan myötä? Riippuu keltä kysyy, mutta valtaosa alan asiantuntijoista tuntuu olevan sitä mieltä, että ei ole. Saattaa olla jopa päinvastoin.

”Venäjällä on maailman mahtavimpia armeijoita, eikä sen hyökkäys ole ollut onnistunutta Ukrainassa, mikä saa Kiinan miettimään perin pohjin, kannattaako Taiwaniin hyökätä”, sanoo taiwanilaisen Kansallisen puolustuksen ja turvallisuuden tutkimuksen instituutin tutkija Su Tzu-yun etähaastattelussa.

Su myös muistuttaa, että syksyllä Xi valittaneen uudelle kaudelle puolueen ja Kiinan johtoon, eikä Xin kannata ottaa sitä ennen isoja riskejä.

Sen sijaan Taiwanin tilanne voi olla kärjistymässä muista syistä, arvioivat asiantuntijat esimerkiksi hongkongilaiselle South China Morning Post -lehdelle.

Kiinan armeija on pian tarpeeksi vahva ottaakseen Taiwanin sotilaallisesti haltuunsa, joten se on rohkeampi. Lisäksi Yhdysvaltain kovasti aktivoinut toiminta Itä-Aasiassa ja Tyynellämerellä pelottaa Kiinaa. Yhdysvallat myös tukee yhä enemmän liittolaistaan Taiwania sekä sanoin että asein.

Mielipidekyselyistä näkee, että taiwanilaiset todella toivovat tilanteen lientymistä Kiinan suuntaan. Sitäkin voi pitää Ukrainasta saatuna oppina: Sodan välttämiseksi kannattaa tehdä hartiavoimin töitä. Sodan keskellä on aivan kauheaa.

Hu Chia-wei tulkitsee Ukrainan esimerkkiä niin, että Taiwan ei voi luottaa saavansa läheistä tukijaansa Yhdysvaltoja sotimaan rinnalleen – vihjaili tai lupaili Yhdysvaltain presidentti Joe Biden mitä tahansa. Sen sijaan ulkomailta saattaisi tulla muunlaista apua, kuten aseita ja tiedustelutietoa.

”Tilanne olisi Taiwanin ja Kiinan välisessä sodassa sama kuin Ukrainassa. Jos Yhdysvallat toisi siihen oikeasti armeijansa mukaan, voisi syntyä kolmas maailmansota. Yhdysvallat ajattelee ensin omia kansalaisiaan ja muuta maailmaa”, Hu sanoo.

”Siksi emme voi odottaa muiden maiden apua.”

Seuraavaksi Hu aikoo opetella ampumaan kiväärillä. Se olisi sodassa pistoolia tehokkaampi.

