Brittitoimittaja ja hänen oppaansa katosivat kesäkuun alussa Amazonin sademetsässä.

Brasilian liittovaltion poliisi kertoo tunnistaneensa viisi uutta ihmistä, joiden epäillään liittyvän toimittaja Dom Phillipsin ja alkuperäiskansojen asiantuntija Bruno Pereiran surmaan. Asiasta uutisoivat muun muassa uutistoimisto Reuters ja brittimediat BBC ja The Guardian.

Poliisin mukaan ihmisten epäillään auttaneen Phillipsin ja Pereiran ruumiiden piilottamisessa. Televisiokanava CNN Brasil kertoo, että heitä on jo kuultu tutkinnassa mutta ei pidätetty.

Brasilian poliisi on aiemmin pidättänyt kolme miestä. Yksi heistä on poliisin mukaan tunnustanut surman. Lisäksi poliisi on pidättänyt surman tunnustaneen henkilön veljen, jota epäillään osallisuudesta. Brittilehti The Guardianin mukaan kolmas epäilty ilmoittautui itse poliisille lauantaina.

Tutkinnanjohtaja David Da Rocha kertoi The Guardianille, että tutkinta on ”90-prosenttisesti valmis” ja lisäsi, ettei uusia pidätyksiä tulla todennäköisesti tekemään. Tutkinnanjohtajan mukaan viisi uutta pidätettyä olivat aiemmin pidätettyjen veljesten sukulaisia.

Da Rochan mukaan surmasta epäillyt eivät toimineet kenenkään käskystä, eikä tapaus ollut osa laajempaa rikoskokonaisuutta.

Lue lisää: Brasilian poliisi: Amazonin sade­­metsiin kadonneet britti­toimittaja ja alku­peräis­kansojen asian­tuntija ammuttiin

PHILLIPS ja alkuperäiskansojen asiantuntija Bruno Pereira katosivat 5. kesäkuuta matkatessaan veneellä Jaburu-järvelle, joka sijaitsee Amazonasin osavaltion pohjoisosassa lähellä Brasilian ja Perun rajaa. Phillips oli tekemässä taustatyötä kirjaansa varten.

Kaksikon katoaminen on herättänyt paljon huomiota paitsi Brasiliassa myös kansainvälisesti.

Etsintäryhmät löysivät alkuviikosta alueelta ihmisten jäännöksiä. Perjantaina tehty oikeus­lääke­tieteellinen tutkimus vahvisti, että toinen löydetyistä on Phillips. Uutistoimisto AFP kertoi lauantaina, että toisen ruumiin jäännökset ovat Pereiran.

Reutersin ja AFP:n mukaan viranomaiset ovat kertoneet, että molemmat miehet olisivat kuolleet ampumisen seurauksena.