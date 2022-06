Suomen, Ruotsin ja Turkin virkamiehet keskustelivat Suomen ja Ruotsin jäsen­hakemuksista maanantaina Naton isännöiminä. Verkossa leviävä video voi haitata neuvotteluja, arvioi Turkki-asiantuntija ruotsalais­lehdelle.

Tukholma

Viime viikon tiistaina Twitterissä alkoi levitä video, jonka tapahtumien aitoudesta keskustellaan nyt Ruotsissa. Olivat videolla esitetyt tapahtumat aitoja tai ei, niillä on jo ollut vaikutus Ruotsin Nato-jäsenyys­matkaan.

Videolla esitellään Tukholman kaupungintaloa ja Globen-urheilu­areenaa, joiden pinnoille on heijastettu muun muassa Kurdistanin työväenpuolue PKK:ta tukevia viestejä. Globen tunnetaan nykyään Avicii Arenana. Videolla esiintyy myös ulkoministeri Ann Linde, joka puhuu videolla kurdien merkityksestä terrorismin vastaisessa taistelussa.

Videon alussa ruutuun tulee viesti: Ei Natolle. Ruotsi rakastaa PKK:ta.

Videon latasi palveluun Ruotsissa toimiva Rojavakommittéerna-verkosto, joka tukee Syyrian pohjoisosissa sijaitsevan Rojavan kurdialueen asemaa.

Videon saatteeksi verkosto oli kirjoittanut:

”Tukholman kaupunki liputtaa PKK:n puolesta!

Globeniin ja kaupungintaloon heijastettiin isoja lippuja tueksi sissien ja kurdien vapaus­liikkeelle!

ÄLÄ ETSI VUORILTA, ME OLEMME KAIKKIALLA!”

Video on herättänyt keskustelua, sillä Ruotsi ja EU ovat määritelleet PKK:n terroristi­järjestöksi. Ruotsi tai Tukholman kaupunki eivät todellisuudessa ole ilmaisseet tukeaan PKK:lle, kuten video antaa ymmärtää.

Maanantaina ruotsalaislehti Svenska Dagbladetin haastattelussa Turkki-asiantuntija Paul Levin arvioi, että videot voivat vaikeuttaa Ruotsin Nato-jäsenyys­neuvotteluja Turkin kanssa.

Suomi, Ruotsi ja Turkki keskustelevat Turkin vaatimuksista maanantaina Naton isännöiminä. Turkki on syyttänyt Ruotsia ja Suomea muun muassa PKK-kurdijärjestön epäiltyjen jäsenten kätkemisestä ja ”terroristien tukemisesta”.

Rojavakommittéernan julkaisema video on saanut huomiota myös Turkissa, jossa useammat mediat ovat kirjoittaneet videosta. Turkki arvostelee Ruotsia ankarasti juuri PKK:n ja siihen linkittyvien järjestöjen tukemisesta. Ruotsi puolestaan on todennut useaan kertaan, että se suhtautuu terrorismiin vakavasti ja pitää PKK:ta terroristi­järjestönä.

Perjantaina Ruotsin ulkoministeriö julkaisi lausunnon, jonka mukaan verkossa leviäviä kuvia ja viestejä, joissa väitetään Ruotsin tukevan PKK:ta, on syytä epäillä manipuloiduksi.

”Tämä on tarkoituksellinen ja pahantahtoinen vaikuttamis­kampanja, jonka selvänä tarkoituksena on estää Ruotsin liittyminen Natoon”, ulkoministeriö toteaa.

Ulkoministeriön mukaan Ruotsi on selvästi tuominnut terroristi­järjestö PKK:n.

”Ulkoministeri Ann Linde ei ole koskaan ilmaissut mitään tukea PKK:lle ja tuomitsee voimakkaasti manipuloidun videon ja PKK:n”, ulkoministeriö toteaa lausunnossa.

Lauantaina Rojavakommittéerna vastasi Ruotsin ulkoministeriölle. Rojavakommittéernan mukaan videolla esitetyt heijastukset ovat aitoja. Verkosto kertoo tehneensä heijastukset itse ja esitti todisteena toisesta kuvakulmasta kuvatun videon, joka esittää kaupungin­talon seinään tehtyä heijastusta.

Turkki-asiantuntija Levin kertoo Twitterissä, että hänen lähteidensä mukaan ainakin Globeniin olisi todellisuudessa heijastettu PKK-aiheisia kuvia.

Heijastuksista on tehty ilmoitus poliisille, joka tutkii asiaa. Poliisin mukaan on mahdollista, että heijastukset olisi toteutettu maanantain ja tiistain välisenä yönä viime viikolla. Tutkinnan tavoitteena on selvittää tapahtumien kulku ja se, ovatko videot manipuloituja vai eivät.

Videolla esiintyvä katkelma ulkoministeri Ann Lindestä on kuitenkin aito. Se on peräisin Linden puheesta, jonka hän piti marraskuussa 2019, jolloin hän oli ollut ulkoministerinä noin kaksi kuukautta. Marraskuussa Linde esiintyi Rojavaa tukevassa tilaisuudessa, johon liittyen hän julkaisi myös kuvan viestipalvelu Twitterissä.

Kuvassa Linde esiintyy kurdijärjestö Syrian Democratic Councilia johtavan Ilham Ahmadin ja ruotsalaisen poptähti Zara Larssonin kanssa. Tilaisuudessa Linde puhui kurdien ja Rojavan puolesta ja tuomitsi Turkin lokakuussa 2019 käynnistämän hyökkäyksen Pohjois-Syyriaan, mutta ei maininnut PKK:ta, kuten Rojavakommittéernan videosta voisi luulla.

Koko puhe on ladattu Youtube-videopalveluun.

Ruotsin ja Turkin välejä on hiertänyt Ruotsin yleinen suhtautuminen kurdi­järjestöihin, joita Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan pitää terrori­järjestöinä. Turkki haluaisi Ruotsin myös lopettavan Turkkiin kohdistuvan asevienti­kiellon.

Lisäksi Turkkia hiertää kurdien tukemiseen liittyvä sopimus, jonka pääministeri­puolue sosiaali­demokraatit on tehnyt valtiopäivä­edustaja Amineh Kakabavehin kanssa.

Sopimuksessa puolue puolue antaa tukensa Syyrian kurdialuetta hallinnoivalle kurdipuolue PYD:lle, mutta ei PKK:lle. Kakabavehin mukaan PKK:ta ei pitäisi luokitella terrorijärjestöksi.