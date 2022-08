Suomen Punainen Risti kouluttaa suomalaisia journalisteja selviämään kriisi­alueilla. Koulutusta on järjestetty vuodesta 2007 lähtien toimittajille, jotka joutuvat työssään matkustelemaan vaarallisilla alueilla.

Hätähuudot raikuvat Hämeenlinnan Hätilässä.

Autoletkassa ensimmäisenä ajanut auto on törmännyt puuhun. Seuraavana autolla saapunut joukko joutuu arvioimaan tilannetta ja tarjoamaan ensiapua kahdelle kolari­autossa olleelle ihmiselle. Toinen heistä on tajuton, toisella on avomurtuma jalassaan.

Tilanne ei onneksi ole todellinen, mutta sen todenmukaisuus on tarkkaan mietittyä. Olemme nimittäin seuraamassa Suomen Punaisen Ristin järjestämää kriisi­aluekoulutusta suomalaisille mediataloille.

Simuloitu autokolari oli yksi 14 rastista, joita toimittajat ja kuvaajat kävivät kiertämässä yhden koulutuspäivän aikana keskiviikkona. Rasteilla eteen tulee tehtäviä, kuten maastoajoa nelivetoisella maasturilla, ensihoitoa haavojen ja murtumien varalta, suunnistustehtäviä tai selviytymislaukun pakkaamisen opettelua.

Koulutuksen tarjoaja SPR järjestää samankaltaista koulutusta myös omille avustus­työntekijöilleen. Koulutus­­tapahtumassa on mukana useita suomalaisia medioita kuten HS, Yle, STT ja Hufvudstadsbladet. Miksi toimittajien kriisi­alue­koulutusta tarvitaan?

Koulutuksessa käytiin läpi muun muassa kompassin ja kartan käyttöä.

Koulutuksessa opetetaan journalisteja ja kuvaajia toimimaan kriisi­tilanteissa ja -alueilla sekä oikeaoppisesti että turvallisesti.

Helsingin Sanomat lähettää kriisialueille vain toimittajia, joilla on kokemusta ulkomaan­keikoista. HS:n periaatteena on, että kaikilla lähtijöillä on kriisialuekoulutus, ellei heillä ole jo ennestään pitkää kokemusta kriisialueilla työskentelystä, kuten joillain journalisteilla on.

Syy, miksi kriisialueille lähdetään on yksinkertainen: on äärimmäisen tärkeää saada ensikäden tietoa kriisialueiden tapahtumista.

”HS:llä oli toimittajia ja kuvaajia Ukrainassa läpi kevään todistamassa omin silmin, mitä rintamalla ja sen takana tapahtui”, sanoo HS:n päätoimittaja Laura Saarikoski.

Parhaillaan HS:n toimittaja ja kuvaaja ovat Etelä-Ukrainassa, jossa Ukraina yrittää työntää Venäjän joukkoja takaisin.

”Ennen kriisialueelle menemistä käydään aina läpi millaisia varusteita, kuten luotiliivejä, keikalla tarvitaan. Kun toimittajat liikkuvat sotatoimialueella, he tekevät myös koti­toimituksen kanssa harkintaa siitä, minne asti voidaan edetä.”

Kurssilla käsiteltiin myös arkisempia vaaratilanteita. HS:n kuvaaja Kalle Koponen seuraa, miten rasvapalolle käy, kun siihen kaadetaan kupillinen vettä.

Selviytymislaukkurastia pitävä SPR:n avustustyöntekijä Heikki Väätämöinen opettaa, mitä laukkuun kannattaa pakata, jos esimerkiksi maasta tai vaaralliselta alueelta pitää poistua pikimmiten.

”Yksi ensimmäisiä ajateltavia asioita on veden määrä: paljonko sitä kulutetaan. Se määrää loppujen lopuksi paketin painon. Kuvaajien kanssa olemme puhuneet, että ensimmäisenä pois jää kameran jalusta ja sen jälkeen muut tavarat.”

Heikki Väätämöinen korostaa selviytymislaukkurastilla, että laukun pitää olla sellainen, joka kulkee kriisialueilla aina mukana.

Koulutuksen konkreettisuus, tahti ja rastit ovat olleet kaikki erinomaisia, sanoo HS:n ulkomaantoimittaja Sara Vainio.

”Koulutuskurssi parantaa journalistien mahdollisuuksia siinä, etteivät he olisi aiheuttamassa vaaraa tai haittaa muille toimijoille kriisialueilla tai -tilanteissa.”

Myös kurssin ennakkomateriaalit ovat Vainion mukaan olleet hyviä ja mieleenpainuvia. Kurssilla hän on oppinut myös miten eri luonnonkatastrofeissa, kuten maanvyöryissä, tulee toimia.

”Pitäisi hankkia aina kuskeiksi toimittajia”, SPR:n kansainvälisen katastrofiavun päällikkö Marko Korhonen vitsailee.

Avustustyöntekijöiden koulutuksessa ryhmät nimittäin eksyivät autosuunnistusrastilla, mutta journalistit olivat vetäneet rastin läpi paikoin etuajassa.

Toimittajille ja kuvaajille suunnattua koulutusta on järjestetty Korhosen mukaan vuodesta 2007 alkaen. Tällä kertaa osallistujia oli 29 Suomen eri medioista.

Koulutuksen konkreettista puolta edustaa myös ensiapurasti, jossa SPR:n vapaa­ehtoinen Henri Backman opettaa PpE:n eli painelu-puhalluselvytystä ja miten toimia esimerkiksi onnettomuustilanteessa.

PPE:n muistisääntö on 30 ja kaksi, eli 30 painallusta ja kaksi, noin sekunnin mittaista puhallusta. Käytännön vinkkinä Backman kertoo musiikin, muun muassa Stayin’ Alive ja Imperial March -kappaleet, joiden rytmissä elvytyksen voi suorittaa. Spotify-palvelusta löytyy myös soittolista, johon on koottu elvytysrytmiin sopivia kappaleita.

STT:n Jecaterina Mantsinen uskoo koulutuksen oppien vähentävän huolenaiheita ja epätietoisuutta, kun hän suuntaa kentälle.

”Olin keväällä viikon Ukrainassa, joten siinä mielessä tämä tulee vähän jälkeenpäin, mutta parempi myöhään kuin ei milloinkaan.”

Maasturia vaikeassa maastossa juuri ajanut Ylen Janne Körkkö kertoo nauttineensa koulutuksen aikana opetuksen lisäksi kollegiaalisesta ilmapiiristä ja mahdollisuudesta keskustella muiden kuvaajien ja toimittajien kanssa.

”Eilenkin istuimme ja juttelimme kollegojen kanssa, joilla on vähän samanlaista taustaa kuin itselläni. Tiedetään mistä puhutaan, kun puhutaan kriisialueista.”

Monien osallistujien mieleenpainuvin rasti oli maasturilla ajaminen vaikeassa maastossa.

Vuosien 2019–2020 Irakin mielenosoituksista raportoinut Körkkö nostaa esiin, että tärkeintä tilanteissa on rauhallisuus ja järkevyys.

”Näillä asioilla, mitä täällä opetetaan, saadaan pidettyä perusvarmuutta yllä kentällä.”

Koulutus järjestetään englanniksi ei pelkästään saavutettavuuden takia, vaan myös sen vuoksi, että kriisialueilla suomi voidaan tulkita koodikieleksi, kertoo radiopuhelinrastia pitävä SPR:n IT&T-delegaatin Erik Finskas. Hänen mukaansa tämä voisi nostaa journalistien ja avustustyöntekijöiden kokemien riskien määrää ja niiden toteutumisen todennäköisyyttä.

Erik Finskas opetti journalisteille radiopuhelinten käyttöä keskiviikkona.

Rastilla opetellaan radiopuhelinten käyttöä, sillä puhelimet eivät Finskasin mukaan ole riippuvaisia infrastruktuurista samalla tavalla kuin esimerkiksi matkapuhelimet. Osallistujille opetetaan lyhyesti myös puhelinten käyttöön liittyvää etikettiä ja kansain­välistä aakkosjärjestelmää.

Viestintää koskevaa opetusta tarjotaan myös satelliittipuhelimien saralla. Puhelimet eroavat radiopuhelimista siinä, että ne ottavat yhteyden maata kiertäviin satelliitteihin. Näin puheluita voidaan soittaa ja tietoliikenneyhteyksiä muodostaa myös alueilla, joilla ei ole tukiasemia.

Haavanhoitorastilla ajatuksena on Johanna Arvon mukaan tarjota riittävästi oppeja, jotta loukkaantunut ihminen saadaan siirrettyä tarvittaessa jatkohoidon piiriin. Rastilla ajatuksena on, että potilas loukkaantuu paikassa, jossa sairaala on tunnin tai kahden päässä. Tätä varten opetellaan muun muassa murtumien tukemista ja painesiteen tekoa.

Toimittaja Laura Halminen suuntaa satelliittipuhelinjärjestelmää. Maassa oleva laite suunnataan siten, että se saa hyvän yhteyden satelliittiin, joka puolestaan tarjoaa tietoliikenneyhteydet kentällä.

Kurssilla opeteltiin myös haavansidontaa ja murtuman tukemista.