Ukrainan ja EU:n väliset assosiaatio- ja vapaakauppa­sopimukset ovat tuoneet Ukrainan jo nyt lähelle unionia, kirjoittaa HS:n Brysselin-kirjeenvaihtaja Teija Sutinen.

Bryssel

Ukraina on menossa hyvää vauhtia tielle kohti EU-jäsenyyttä, mutta kyseessä on vasta tien alkupää.

EU on yrittänyt tehdä tätä kaikin tavoin selväksi, jotta Ukrainassa ei heräisi odotuksia nopeista jäsenyys­neuvotteluista ja pian koittavasta jäsenyydestä.

Tosin jo nyt nopeusennätyksiä on tehty. Ukraina haki EU-jäsenyyttä Venäjän hyökättyä maahan helmikuun lopussa, ja jo kesäkuussa komissio sai valmiiksi arvionsa siitä, voidaanko maalle myöntää jäsen­ehdokkaan asema.

Aiemmin tällaisessa komission arviossa on mennyt useita kuukausia, yli vuosikin.

Ukraina on saanut koko ajan kiitosta komissiosta siitä, että sen hallinto on sota-aikanakin pystynyt toimimaan tehokkaasti.

Jäsenhakemuksen lähettämisen jälkeen komissio kysyi Ukrainalta lisäkysymyksiä poliittisista ja taloudellisista kriteereistä ja sen jälkeen muista EU-lainsäädännön kannalta keskeisistä asioista. Näihin Ukraina vastasi muutamassa viikossa saaden ilmeisesti runsaasti apua ja tukea komissiolta.

Komissio on puhunut Ukrainan hallinnon kyvykkyydestä niin innokkaasti, että hieman epäilyttää, miten todenmukaista tämä on. Mukana saattaa olla halua vakuuttaa, että Ukraina on uskottava jäsenehdokas.

Mutta ei Ukraina mitenkään nollasta aloita. Se on halunnut osaksi EU:ta jo pitkään.

EU:lla ja Ukrainalla on ollut laaja assosiaatio­sopimus ja keskinäinen vapaakauppa-alue, jotka tulivat voimaan vuonna 2017. Tämä on osaltaan tuonut Ukrainaa pikku hiljaa lähemmäs unionia.

Assosiaatiosopimus tarkoittaa yhteistyötä muun muassa ulko- ja turvallisuus­politiikassa, muuttoliikettä koskevissa toimissa, verotuksessa, tiede- ja teknologia-alalla, koulutuksessa ja tietoyhteis­kuntaan liittyvissä asioissa.

Sama assosiaatiosopimus oli syynä Ukrainan laajoihin ja kuolonuhreja vaatineisiin mielen­osoituksiin vuonna 2014. Silloinen Venäjä-mielinen presidentti Viktor Janukovytš hylkäsi yllättäen pitkään neuvotellun sopimuksen EU:n kanssa, mikä laukaisi Euromaidan-mielen­osoitukset.

EU:n mukaan Ukrainan ja EU:n sopimukset sisältävät suuren osan EU-säännöstöä, joka tunnetaan myös nimellä acquis. Se tarkoittaa yhteisiä oikeuksia ja velvollisuuksia sisältävää oikeus­perustaa, joka sitoo kaikkia Euroopan unionin jäsen­valtioita.

Komission arvion mukaan Ukrainalla on olemassa modernin julkis­hallinnon rakenteet, mutta kaikkea ei ole vielä laitettu käytäntöön. Kuoret ovat, mutta sisältö on vielä hieman vajaa.

Mitä seuraavaksi, jos tai kun Ukraina pääsee torstaina EU:n jäsen­ehdokkaaksi?

Komissio asetti seitsemän ehtoa, jotka Ukrainan on täytettävä ennen tämän vuoden loppua. Silloin komissio tekee tarkemman arvion maan tilanteesta.

Ukrainan on ensinnäkin saatava voimaan lait, joissa määritellään, miten maan perustus­laki­tuomio­istuimen tuomarit valitaan. Valinnan on perustuttava tuomareiden riippumattomuuteen ja osaamiseen. EU vaatii parantamaan myös muita käytäntöjä, jotka liittyvät oikeus­laitoksen henkilö­valintoihin.

Ukrainan on komission mukaan lisättävä taistelua korruptiota vastaan ”etenkin korkealla tasolla”. Korruptio­tapauksia on tutkittava paremmin, tapauksista on nostettava syytteitä ja korruptioon erikoistunut syyttäjä on nimitettävä tehtäväänsä, kuten Ukraina onkin jo suunnitellut.

Ukrainan on myös viimeisteltävä rahanpesun vastainen lainsäädäntönsä ja säädettävä oligarkkien taloudellista ja poliittista vaikutus­valtaa rajoittavia lakeja.

Mediaa säätelevät lait Ukrainassa on saatettava vastaamaan EU:n direktiivejä, samoin vähemmistöjen asemaan liittyvät lait.

Kovin helpolla Ukraina ei siis pääse, jos se haluaa eteenpäin. Samanlainen, mutta vielä pidempi vaatimusten rimpsu lueteltiin myös Moldovalle.

Komission vuoden lopussa tekemän tilannearvion jälkeen jäsenmaat pääsevät punnitsemaan, voisiko Ukrainan ja Moldovan kanssa aloittaa jäsenyys­neuvottelut. Siihenkin tarvitaan yksimielinen päätös.

Suomi jätti EU-hakemuksen vuonna 1992 ja pääsi jäseneksi 1995, mikä oli nopea prosessi.

Sen sijaan esimerkiksi Puolalla kesti kymmenen vuotta. Ukrainallekaan ei luvata pikakaistaa, mutta jo jäsen­ehdokkaaksi pääsy on iso harppaus, jota kukaan ei vuoden alussa olisi vielä uskonut.