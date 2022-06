Jos lakialoite hyväksyttäisiin senaatissa, se olisi merkittävin aselakiuudistus vuosikymmeniin.

Yhdysvaltain senaatin demokraatit ja republikaanit ovat esitelleet yhteisen lakialoitteen aselakien kiristämiseksi.

Lakialoitteessa kiristettäisiin muun muassa taustatutkimuksia alle 21-vuotiaille aseenostajille ja ohjattaisiin tukirahaa osavaltioille lakialoitteiden tekemiseen, joilla vaaralliseksi todetuilta henkilöiltä voitaisiin takavarikoida aseita.

Viikkojen ajan lakialoitetta valmistellut ryhmä uskoo aloitteen saavan tarpeeksi kannatusta senaatissa. Jos lakialoite hyväksyttäisiin senaatissa, se olisi merkittävin aselakiuudistus vuosikymmeniin.

”Tämä puolueiden yhdessä valmistelema laki on edistystä ja pelastaa henkiä. Vaikka se ei ole kaikkea, mitä me haluamme, se on pakottavan tarpeellinen”, kertoi senaatin demokraattijohtaja Chuck Schumer.

Lakialoitteen toivotaan menevän läpi senaatissa ennen viikonvaihteessa alkavaa Yhdysvaltain itsenäisyyspäivän istuntotaukoa, kertoo The New York Times.

Edellinen merkittävä liittovaltion aselainsäädäntö on 1990-luvulta, jolloin kiellettiin väliaikaisesti rynnäkköaseiden ja suurten lippaiden valmistus siviilikäyttöön.

Aselait ovat nousseet jälleen tapetille joukkoampumisten takia. Viime kuussa 19 lasta ja kaksi opettajaa sai surmansa kouluampumisessa Texasin osavaltiossa. Aiemmin samassa kuussa kymmenen ihmistä sai surmansa ampumisessa New Yorkin osavaltiossa sijaitsevassa kaupassa.

Gun Violence Archive -sivuston mukaan alkuvuoden aikana Yhdysvalloissa on kuollut yli 9 000 ihmistä aseväkivallan seurauksena. Vuonna 2017 vastaava luku koko vuodelta oli noin 15 700. Lukuihin ei ole laskettu mukaan itsemurhia.