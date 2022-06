Ajatushautomo: Venäjä on edennyt kohti Lysytšanskia Itä-Ukrainassa, hyökkäys kaupungin laitamille tapahtunee lähiaikoina

Ajatushautomon mukaan Venäjä hyökännee kaupungin laitamille lähiaikoina. Ukrainan varapääministeri kehottaa ihmisiä pakenemaan Venäjän valtaamilta alueilta maan eteläosista Ukrainan vastahyökkäyksen alta.

Venäjän joukot ovat edenneet etelästä kohti Lysytšanskin kaupunkia Itä-Ukrainassa, kertoo ajatushautomo Institute for the Study of War. Ajatushautomon mukaan Venäjä hyökännee kaupungin laitamille lähiaikoina.

Lysytšansk sijaitsee Donetsjoen länsirannalla, vastapäätä Severodonetskia.

Ajatushautomo arvioi, että Venäjän eteneminen on takaisku Ukrainan puolustukselle kaupunkien lähialueella, mutta Lysytšanskin valtaaminen vaatinee Venäjältä pitkäkestoisia kaupunkitaisteluita.

Aiemmassa raportissaan ajatushautomo kertoi, että Ukrainan viranomaiset uskovat Venäjän pyrkivän valtaamaan Severodonetskin kaupungin tällä viikolla. Ajatushautomon mukaan Ukrainan varapuolustus­ministeri Hanna Malyar sanoi maanantaina Venäjän johdon asettaneen tämän viikon sunnuntain takarajaksi Luhanskin alueen valtaamiselle, jossa sekä Severodonetsk ja Lysytšansk sijaitsevat.

Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin mukaan Ukraina vahvistaa puolustustaan Luhanskin alueella, jossa käydään tällä hetkellä kovimpia taisteluita.

Tiistaina yhdysvaltalaislehti The New York Times kertoi, että Ukrainan varapääministeri Iryna Vereštšuk kehottaa ihmisiä pakenemaan Venäjän valtaamilta alueilta maan eteläosista Ukrainan vastahyökkäyksen alta.

Venäjä on estänyt ukrainalaisia lähtemästä valtaamiltaan alueilta Ukrainan hallussa oleville alueille. Lehden mukaan varapääministeri kertoi Venäjän miehittämän Hersonin alueen asukkaiden turvallisimmaksi pakoreitiksi siirtymisen Venäjän miehittämälle Krimin niemimaalle.

Ukraina kertoo tehneensä useita onnistuneita ilmaiskuja Venäjän hallussa olevalle Käärmesaarelle, uutisoi ukrainalainen uutistoimisto Ukrinform.

Ukrainan eteläisen sotilaspiirin operatiivinen johto kertoo Facebookissa, että iskuissa vaurioitettiin Pantsir-ilmatorjunta­järjestelmää, tutka-asemaa ja ajoneuvoja. Iskun aiheuttamia kokonaistappioita arvioidaan vielä.

Sotilaspiiri kertoo toteuttaneensa tiistaina eri alueilla yhteensä 150 iskua, joissa olisi kuollut 49 Venäjän sotilasta. Lukua ei voida vahvistaa riippumattomista lähteistä.

Britannian puolustusministeriön mukaan Ukraina käytti iskuissa ensi kertaa onnistuneesti Harpoon-meritorjunta­ohjuksia, joita se on saanut länsimailta.

Viime viikolla Ukraina kertoi upottaneensa venäläisen Vasili Beh -tukialuksen, joka oli kuljettamassa miehistöä ja aseistusta Käärmesaarelle.

Ukrainalle kuuluva strategisesti tärkeä Käärmesaari jäi venäläisten haltuun sodan alkupäivinä.

Harkovan alueella kuoli tiistain aikana 15 ihmistä venäjän tykistötuleen, alueen kuvernööri Oleh Synehubov kertoo Telegram-sovelluksessa.

“15 ihmistä kuoli ja 16 haavoittui. Nämä ovat Venäjän päiväaikaisen tulituksen seurauksia Harkovan alueella”, Synehubov kirjoitti Telegramissa.

Eniten kuolonuhreja oli Tšuguivin kylässä, joka sijaitsee Harkovan kaupungin kaakkoispuolella. Kuusi ihmistä kuoli ja viisi loukkaantui Venäjän tulittaessa kylää.

Harkovan kaupungissa kuoli puolestaan yhteensä viisi ihmistä ja loukkaantui 11. Kuolonuhreihin lukeutuu kahdeksanvuotias lapsi, joka menehtyi venäläisten joukkojen tulittaessa lähiötä. Lapsen äiti loukkaantui myös iskussa.

Loput kolme ihmistä kuolivat Zolotšivin kylään tehdyssä iskussa. Kylä sijaitsee Harkovan kaupungin pohjoispuolella.