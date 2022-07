Ruotsin syyskuussa järjestettävien vaalien odotetut teemat ovat vahvasti esillä Almedalenin politiikkaviikon tarjonnassa: on keskusteluja niin Suomen ja Ruotsin asemasta Natossa, Ruotsin rikollisjengeistä ja niiden kasvusta sekä Ruotsin koulupolitiikasta ja koulubisneksestä. Pääministeripuolue sosiaalidemokraatit on vaalimittauksissa nyt vahvoilla.

”Onko sinulla suomalaistaustaa? Heitä meille ylävitonen!” luki Visbyn katuja kulkeneen Venla Odenbalkin kyltissä Almedalsveckanilla 2018. Odenbalk on Ruotsinsuomalaisten nuorten liiton toimintakoordinaattori. Kättä löi liiton puheenjohtaja Ella Turta.

Tukholma

Ruotsissa alkaa tänään sunnuntaina perinteinen Almedalsveckan, jolloin maan johtavat poliitikot kokoontuvat Gotlannin saarelle Visbyyn keskustelemaan Ruotsin tulevaisuudesta ja paistattelemaan auringossa ja julkisuudessa.

Almedalsveckan on suuri politiikkafestivaali, jota on harvoin jos koskaan järjestetty näin hektisessä poliittisessa tilanteessa. Venäjän hyökkäys Ukrainaan on pannut Euroopan turvallisuusjärjestelmän uusiksi, Ruotsi on hakenut yhdessä Suomen kanssa Naton jäsenyyttä, joka uhkaa jälleen jumittua Turkin näppeihin ja kaiken lisäksi Ruotsissa järjestetään syyskuussa valtiopäivävaalit.

Myös Gotlannin saari itsessään on kokoontumispaikkana merkittävä strategisen sijaintinsa vuoksi.

Parin vuoden koronatauon jälkeen Almedalsveckan järjestetään siis harvinaisen kiinnostavalla hetkellä. HS seuraa ja uutisoi Almedalsveckanin tapahtumista sunnuntaista torstaihin paikan päällä Visbyssä.

Visbyn kuhinaa Almedalenin politiikkaviikoilla vuonna 2019.

Tänä kesänä Almedalsveckan on kuitenkin pienimuotoisempi kuin vuonna 2019, jolloin tapahtuma edellisen kerran järjestettiin. Ennätysvuonna 2018 politiikkafestivaalilla oli yli 4 300 ohjelmanumeroa, kun tänä vuonna lukema on hieman yli 2 000. Aiempina vuosina ohjelmaa on ollut kahdeksana päivänä, tänä vuonna vain viitenä.

Ruotsissa onkin herännyt keskustelua, onko aika ajanut nykymuotoisen Almedalsveckanin ohitse.

Gotlannin politiikkaviikon syntyhetkenä pidetään kesää 1968, jolloin pääministeri Olof Palme piti puheen Almedalsparkenissa rekan lavalta. Palmen ideana oli saada tempauksella medioiden huomio hiljaisena kesäaikana.

Se taitaa olla viikon idea vielä tänäkin päivänä, vaikka uutismylly ei nyt näytäkään hiljentymisen merkkejä.

Vuosien aikana tapahtumasta on kasvanut yhä suurempi festivaali, johon osallistuu poliitikoiden lisäksi pr-toimistoja, lobbareita ja yrityksiä. Ruotsin edellinen pääministeri Stefan Löfven arvostelikin Almedalsveckanin nykytilaa vuonna 2019.

Stefan Löfven puhui Almedalenissa vuonna 2018.

Löfvenin mukaan Almedalenista oli tullut yritysmaailman ja lobbareiden ehdoilla kulkeva tapahtuma, jonka yhteys ”tavallisen ruotsalaisen” elämään näyttäytyi yhä ohuempana.

Tänä vuonna järjestäjien tavoitteena onkin alleviivata, että tapahtumassa on kyse yhteiskunnallisista kysymyksistä eikä kaupallisuudesta. Tapahtumaan osallistuvat ohjelmajärjestäjät ovatkin saaneet uudet säännöt, jotka kieltävät muun muassa uusien tuotteiden lanseeraamisen politiikkaviikolla.

Tänä vuonna osa ruotsalaismedioista jättää viikon uutisoinnin aiempaa vähemmälle, ja esimerkiksi TV4, Aftonbladet, SVT, Sveriges Radio ja Dagens Nyheter ovat kertoneet panostavansa viikkoon tavallista vähemmän. Toimitukset kertoivat Ruotsin Journalisten-lehdelle panostavansa kuitenkin yhä politiikan seuraamiseen viikolla, mutta jättävänsä muun ilmiöuutisoinnin vähemmälle.

Ruotsin syyskuussa järjestettävien vaalien odotetut teemat ovat vahvasti esillä myös Almedalenin tarjonnassa: on keskusteluja niin Suomen ja Ruotsin asemasta Natossa, Ruotsin rikollisjengeistä ja niiden kasvusta sekä Ruotsin koulupolitiikasta ja koulubisneksestä.

Myös politiikka itsessään on suuri puheenaihe. Ruotsissa sosiaalidemokraattisella hallituksella on riittänyt kriisejä, mutta puolue on pysynyt vallassa. Mielipidemittauksissa sosiaalidemokraatit ovatkin vahvoilla.

Pääministeri Magdalena Andersson nauttii tällä haavaa suurta luottamusta. Kesäkuussa Aftonbladetin julkaiseman mielipidemittauksen mukaan 57 prosenttia ruotsalaisista luottaa Anderssoniin pääministerinä. Oppositiojohtajaan, maltillisen kokoomuksen Ulf Kristerssoniin luottaa 42 prosenttia äänestäjistä.

Luottamus Anderssoniin on kasvanut siitä saakka, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Poikkeuksellisena kriisiaikana Andersson on ollut paljon esillä ja vienyt Ruotsin kohti Naton jäsenyyttä. Samalla politiikan kommentaattorit ovat esittäneet huolensa äänestäjien yleisestä pettymyksestä politiikkaa kohtaan, koska hallitus on joutunut tarpomaan läpi useamman hallituskriisin.

Luottamus pääministeriin näkyy kuitenkin myös puolueen menestyksenä. Ruotsin yleisradion SVT:n julkaiseman tuoreimman mielipidemittauksen mukaan 31,7 prosenttia ruotsalaisista äänestäisi nyt sosiaalidemokraatteja. Luku on 3,5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuoden 2018 vaaleissa.

Seuraavaksi suurimmat puolueet maltillinen kokoomus (19,6 prosenttia) ja ruotsidemokraatit (17,4 prosenttia) tulevat kaukana takana.

Tämän kesän ilmiö Ruotsin politiikassa on ollut myös liberaalipuolue, joka on uuden puheenjohtajansa Johan Pehrsonin johdolla kasvattanut merkittävästi suosiotaan. Puolue majaili pitkään neljän prosentin äänikynnyksen alla, mutta viimeisimmässä mittauksessa puolueen kannatus oli jo viidessä prosentissa, aivan keskustapuolueen (5,4 prosenttia) kannoilla.

Ruotsin pääministeri Magdalena Andersson puhuu Almedalenissa sunnuntaina.

Sunnuntaina illalla Almedalenin ohjelmassa on ensimmäisen puoluejohtajan puhe, kun pääministeri ja sosiaalidemokraattien puheenjohtaja Magdalena Andersson nousee päälavalle Almedalenin puistossa.

Perinteisesti Almedalenin ohjelma on kulkenut niin, että jokainen puolue on saanut viikolta yhden päivän itselleen. Nyt sunnuntaita ja torstaita lukuun ottamatta jokaisena päivänä pitää puheen kaksi puoluejohtajaa.

Fakta Puoluejohtajien puheet Almedalenin politiikkaviikolla Sunnuntai Magdalena Andersson, sosiaalidemokraatit, kello 20 Suomen aikaa. Maanantai Ulf Kristersson, maltillinen kokoomus, kello 12. Nooshi Dadgostar, vasemmistopuolue, kello 20. Tiistai Ebba Busch, kristillisdemokraatit, kello 12. Johan Pehrson, liberaalit, kello 20. Keskiviikko Jimmie Åkesson, ruotsidemokraatit, kello 12. Annie Lööf, keskustapuolue, kello 20. Torstai Per Bolund, ympäristöpuolue, kello 12.