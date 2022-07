Pääministeri Anderssonin mukaan Ruotsin vaaleissa on kyse ruotsalaisten arvojen kamppailusta. Oppositiojohtaja Kristerssonin mukaan vaaleissa on kyse ”lompakkovaaleista”.

Ruotsin sosiaalidemokraattinen hallitus on luonut Ruotsista maan, joka ei ole toimintakykyinen.

Näin julisti seuraavaksi pääministeriksi haluava maltillisen kokoomuksen puheenjohtaja Ulf Kristersson puheessaan Almedalenin politiikkaviikolla maanantaina.

Kristersson maalasi Ruotsista hyvin erilaisen kuvan kuin sunnuntaina puhunut pääministeri Magdalena Andersson, joka aloitti puheensa puhumalla rakkaudestaan Ruotsiin. Yhteistä puheille oli Ruotsin jengirikollisuuden ja segregaation ongelmien käsittely.

Erilaisia olivat ratkaisut: Andersson haluaa puuttua jengien rekrytointiin, Ruotsin kouluihin ja segregaatioon, Kristersson puhui ankarampien tuomioiden puolesta.

Andersson puhui ilta-auringon lämmössä 5 700-päisen väkijoukon edessä, Kristersson kuurosateiden alla värjötelleelle 1 800-päiselle yleisölle. Molemmat saivat puheidensa aikana useat väliaplodit, Ulf Kristersson hieman useammin kuin Andersson.

Ruotsin syksyn suurin vaalikamppailu käydään juuri Kristerssonin ja Anderssonin välillä. Molemmilla pääministerikandidaateilla on merkittävä suosio, mutta toistaiseksi Andersson on luottamuskyselyissä niskan päällä.

Ulf Kristersson on maltillisen kokoomuksen puheenjohtaja.

Kristerssonin puheen suuri vaalilupaus oli tiukka linja uusille veronkorotuksille. Lisäksi hän lupasi laskea useita veroja, jos hänestä tulee syksyn vaalien jälkeen uuden oikeistohallituksen pääministeri.

Kristerssonin mukaan Ruotsin nykyinen hallitus on korottanut yhteensä 46:ta veroa, minkä lisäksi hallitus suunnittelee Kristerssonin mukaan myös polttoaineiden ja kiinteistöjen veronkorotuksia.

Kun pääministeri Andersson puhui Venäjän hyökkäyssodan vaikutuksista hintojen nousuun ja käytti termiä Putinpriser, Putin-hinnat, oppositiojohtaja Kristersson iski takaisin.

Kristersson syytti hintojen noususta ja sotaa mutta myös sosiaalidemokraattien johtamaa ”vasemmistokartellia”.

”He syyttävät Putin-hintoja, mutta eivät puhu siitä, mitä ovat itse tehneet. Se ei ollut Putin, jonka myötä meillä on ollut maailman kalleimmat diesel-hinnat jo ennen hyökkäystä. Se ei ollut Putin, joka sulki täysin toimivan ruotsalaisen ydinvoiman. Eikä se ollut Putin, joka muodosti hallituksen ympäristöpuolueen kanssa”, Kristersson sanoi ja aplodit yleisöltä.

Kun Andersson kuvasi puheessaan, että syyskuun vaaleissa on kyse ruotsalaisten arvojen kamppailusta, Kristerssonin mukaan vaaleissa on kyse ”lompakkovaaleista”.

”Tarvitsemme toisenlaista talouspolitiikkaa”, Kristersson sanoi.

Kristersson kokoaa pääministeriytensä taakse oikeistokoalitiota, joka voisi koostua kristillisdemokraateista ja mahdollisesti myös liberaalipuolueesta. Maanantaina aamulla hän sanoi ruotsalaismedialle, että ei halua hallitukseensa mukaan ruotsidemokraatteja ”käytännöllisistä syistä”.

Puheessaan hän kuitenkin ylisti ruotsidemokraatteja, joiden kanssa puolue haluaa tehdä yhteistyötä.

”Vain ruotsidemokraatit ovat pyrkineet, kovasta vastustuksesta huolimatta, siihen, että emme lisäisi maahanmuuttoa, jos emme pysty hoitamaan integraatiota”, hän sanoi.

Kristerssonin mukaan hänen hallituksensa pystyisi päätöksiin toisin kuin erimielinen sosiaalidemokraattihallitus, joka hallitsee vähemmistöhallituksena ja hyvin ohuella mandaatilla.

Kristerssonin mukaan ”kulman takana odottaa Ruotsi, jossa oikeusvaltio on voittanut väkivallan”.

Kristersson hakee tukea siis liberaaleilta ja ruotsidemokraateilta, mutta hallitukseen tulisi mahdollisesti mukaan vain kristillisdemokraatit.

”Me neljä puoluetta pystymme puhumaan toisillemme kuin aikuiset, jotka erimielisyyksistä huolimatta pystyvät löytämään yhteisen sävelen ja saamaan jotain aikaan ruotsalaisessa politiikassa. Koskien rikollisuutta, ydinvoimaa, maahanmuuttoa ja integraatiota. Koskien taloutta. Koskien Ruotsin puolustusta.”

Lisäksi Kristersson sanoi hänen hallituksensa olevan yksimielinen myös Ruotsin Nato-jäsenyydestä. Sosiaalidemokraattien mahdollisista tukipuolueista vasemmistopuolue ja ympäristöpuolue vastustavat Ruotsin Nato-jäsenyyttä.

Puheessaan Kristersson listasi puolueensa saavutuksiksi esimerkiksi Naton kannattamisen ja ydinvoiman tukemisen nyt, kun ruotsalainen energiayhtiö Vattenfall suunnittelee minireaktorien käyttöönottoa. Lisäksi hän kehui puolueensa roolia syrjäytyneiden lasten suojaamisessa ja naisten aborttioikeuden vahvistamisessa.

Kristersson päätti puheensa kuvailemalla Ruotsia, joka on voittanut jengirikollisuuden ja jossa työn teko on aina kannattavampaa kuin tukien nostaminen ja joka on voittanut ilmastonmuutoksen muun muassa ydinvoiman ansiosta ja öljystä luopumalla.

”Kulman takana odottaa Ruotsi, jossa oikeusvaltio on voittanut väkivallan. Jossa työlinja on korvannut tukilinjan. Jossa vihreät innovaatiot ja maailman johtava tutkimus ja uudet työpaikat - eivät mellakat ja ampumiset - tekevät Ruotsia tunnetuksi maailmassa”, Kristersson sanoi.

”Se on vapauden ja turvallisuuden ja mahdollisuuksien Ruotsi. Ei ongelmaton, mutta toivoa täynnä oleva tulevaisuuden Ruotsi. Se Ruotsi on käden ulottuvilla, jos on tahtoa ja kykyä tehdä se, mitä vaaditaan.”