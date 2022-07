Keskiviikkona Almedalenin politiikkaviikoilla puhevuorossa oli ruotsidemokraattien puheenjohtaja Jimmie Åkesson.

Visby

Ruotsidemokraattien puheenjohtaja Jimmie Åkesson aloitti keskiviikkoisen puheensa Almedalenin politiikkaviikoilla kertomalla sadun.

Åkesson istui lavalla ja luki kirjasta Magdalena-nimisestä naisesta, joka ”halusi koko kuningaskunnan halutuimman ja arvostetuimman työn”.

Sadun Magdalena joutui työhaastattelussa kertomaan, mitä hän oli työelämässään saavuttanut. Hän ei halunnut vastata kysymykseen ja kierteli vastauksissaan.

Lopulta sadun Magdalena vastasi, että viimeiset kahdeksan vuotta hän on yrittänyt tarkoituksella tuhota erään maan.

”Luuletko, että voimme luottaa sinuun ottaen huomioon, mitä olet tehnyt”, työhaastattelija kysyi Magdalenalta Åkessonin kertomassa sadussa.

Magdalena vastasi: ”Minä rakastan kuningaskuntaamme”.

Åkessonin sadun Magdalena on tietysti Ruotsin pääministeri Magdalena Andersson, joka ei ole Åkessonin mukaan onnistunut tehtävässään.

”Jos olette tyytyväisiä ja jos ajattelette, että Ruotsilla menee hyvin, äänestäkää toki vanhoja puolueita, jotka ovat vieneet meidät tähän tilanteeseen. Mutta kuunnelkaa kuitenkin, mitä minulla on sanottavanani”, Åkesson sanoi Almedalenin puistoon kokoontuneelle yleisölle. Paikalla oli 2 100 ihmistä.

Ruotsidemokraattien puheenjohtajan mukaan hallitus vaikenee menneistä virheistä ja pyrkii vain lupailemaan, mitä aikoisi tulevaisuudessa tehdä.

Vaikka sosiaalidemokraatit lupailisivat mitä tahansa, puolueen täytyy tehdä yhteistyötä sen mahdollisten tukipuolueiden, kuten keskustapuolueen, vasemmistopuolueen ja ympäristöpuolueen kanssa, Åkesson sanoi.

”Ja nämä puolueet näkevät eri tavalla aikamme suurimmat yhteiskunnalliset ongelmat. Maahanmuuton, integraation, rikollisuuden, energiapolitiikan, polttoaineiden hinnat ja niin edelleen.”

Åkesson viittasi muun muassa hallituksen lupauksiin ”kääntää jokainen kivi”, jotta jengirikollisuus saataisiin kuriin.

”Kiviä, joita he eivät ole halunneet ajatella kahdeksaan vuoteen.”

Åkesson kertoi, että hänellä on oma ”sadan kiven lista", joka koostuu toimenpiteistä, joita hallitus ei ole halunnut tehdä jengirikollisuuden kitkemiseksi.

Hän esitteli niistä viisi.

Åkessonin mukaan Ruotsissa pitäisi järjestää uusi väestönlaskenta, jotta saataisiin selville, keitä maassa aidosti asuu. Rikoksiin syyllistyneet maahanmuuttajat pitäisi lähettää kärsimään tuomioitaan ulkomaille varsinkin silloin, jos heillä olisi edessään karkotus, Åkesson sanoi.

Hänen mukaansa Ruotsin pitäisi myös lisätä poliisikoulutusta, antaa viranomaisille laajemmat mahdollisuudet tietojen vaihtoon ja poistaa rikostuomioista niin sanotut ”paljousalennukset”.

”Tee kymmenen murhaa – saat kahdeksan ilmaiseksi. Täysin päätöntä”, Åkesson kärjisti.

Hänen mukaansa ruotsidemokraatit on varoittanut maan kehityksestä jo kauan.

”Vaikka minä paljon mieluummin puhuisin maamme valoisasta tulevaisuudesta, minun on sanottava: Ruotsi ei voi hyvin. Ruotsi ei ole voinut hyvin pitkään aikaan.”

Åkessonin mukaan kaduilla on käynnissä rikollisjengien verinen sota. Klaanit pitävät valtaa lähiöissä. Valtio puolestaan on epäonnistunut tärkeimmässä tehtävässään: kansalaisten turvallisuuden takaamisessa.

Ruotsidemokraattien Ruotsissa kansalaisten ei tarvitsisi pelätä, Åkesson sanoi.

”Vaan rikolliset ovat heitä, jotka joutuvat pelkäämään.”

Åkesson arvosteli myös pääministeri Anderssonin ajatusta siitä, että Venäjän aloittama sota olisi syypää hintojen nousuun. Åkessonin mukaan sodalla on tietysti hintoihin vaikutusta, mutta tärkeässä roolissa ovat myös hallituksen poliittiset päätökset.

Åkesson puhui erityisesti polttoaineiden hinnan noususta, joka iskee varsinkin maaseudulla asuviin ruotsalaisiin.

”Meidän on käytettävä autoa huolimatta siitä, mitä demarit sanovat. Ja me joudumme ottamaan iskun vastaan, kun hallitus haluaa Ruotsin pelastavan koko maailman. Ruotsidemokraatit on koko Ruotsin puolue. Me pelastamme mielellämme maailman, mutta meistä on sopivaa aloittaa omasta pienestä osastamme.”

Åkesson piikitteli Anderssonia myös puheesta, jossa tämä tunnusti rakkauttaan Ruotsille.

Andersson kertoi rakastavansa ruotsalaista luontoa, jokamiehenoikeutta, järvellä melomista ja havumetsän tuoksua. Hän kertoi rakastavansa ruotsalaista sairaanhoitoa, kesälomakoulua, lasten uintileirejä ja työmarkkinamallia.

”Ne ovat konkreettisia asioita. Mutta minä rakastan myös maassamme vallitsevia arvoja. Tarkkuutta, velvollisuudentuntoa ja tervettä järkeä”, Andersson listasi.

Åkessonin mukaan ”sosiaalidemokraatit ja Magdalena Andersson eivät rakasta Ruotsia.”

”Sosiaalidemokraatit rakastavat ensi sijassa itseään. Sosiaalidemokraatit rakastavat valtaa”, hän sanoi.

Åkessonin mukaan vallan Ruotsissa on vaihduttava. Hän ei kuitenkaan ottanut puheessaan kantaa erilaisiin hallitusspekulaatioihin.

Pääoppositiopuolue maltillinen kokoomus kokoaa vaaleihin oikeistokoalitiota, jossa kokoomuksen hallituskumppaniksi tulisi kristillisdemokraatit ja mahdollisesti myös liberaalit. Ruotsidemokraatteja maltillinen kokoomus ei hallitukseen haluaisi, joten puolueelle jäisi kokoomuksen hallituksessa tukipuolueen rooli.

Puheensa lopussa Åkesson puhui vielä maahanmuutosta ja integraation ongelmista. Åkessonin mukaan maahanmuutto on aiheuttanut Ruotsille ongelmia, joiden ratkaiseminen tulee viemään vuosia.

”Mutta se on tehtävä. Kaikkien meidän Ruotsissa syntyneiden vuoksi, mutta myös niiden satojentuhansien välittävien, ahkerien ja rehellisten maahanmuuttajien vuoksi.”

Åkessonin mukaan maahanmuuttajat ovat tervetulleita Ruotsiin, jos heillä on halu osallistua Ruotsin rakentamiseen.

”Ruotsissa on ruotsalainen laki, demokratia ja tasa-arvo. Jos näitä perusarvoja ei hyväksy, saa valita jonkin toisen maan.”