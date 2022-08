Ruotsalainen toimittaja Diamant Salihu on seurannut vuosia Ruotsin jengirikollisuutta. Hänen tuorein kirjansa julkaistaan syksyllä suomeksi. Salihu uskoo Suomen voivan ottaa oppia Ruotsin kehityksestä.

Visby

Yksi Ruotsin veristen jengisotien juurisyistä näkyy luokkahuoneissa ympäri Tukholmaa.

Niissä istuu lapsia, jotka ovat perineet vanhemmiltaan ja Ruotsin yhteiskunnan rakenteista ulkopuolisuuden, josta on vaikea pyristellä irti.

Juurisyy on se, että näissä koululuokissa ei osata tarpeeksi hyvin ruotsia. Jengirikollisuuden taustalla on toki paljon syitä, mutta kielen osaaminen on keskeinen osa yhteiskuntaan integroitumista.