Liettua ja EU:n komissio ajautuivat kiistaan pakotteista, joilla Liettua on perustellut tavara­liikenteen kautta­kulun estämistä Venäjältä Kaliningradiin

Euroopan unionin komission mukaan Liettuan päätös estää Kaliningradiin suuntautuva tavaraliikenne on tahaton seuraus unionin neljännestä pakotepaketista, jonka nojalla unioni kielsi teräksen ja rautapitoisten materiaalien tuonnin Venäjältä.

Liettuan päätös kieltää Euroopan unionin asettamien pakotteiden piirissä olevien tuotteiden kauttakulku Kaliningradiin on aiheuttanut kiistan myös Liettuan ja EU:n komission välille.

Kiistan keskiössä on se, miten Liettua ja EU:n komissio tulkitsevat pakotteita ja niihin liittyviä velvoitteita.

Komission virkamiehet ja diplomaatit väittävät verkkolehti Politicon mukaan, että Liettuan päätös estää Kaliningradiin suuntautuva tavaraliikenne on tahaton seuraus unionin neljännestä pakotepaketista, jonka nojalla unioni kielsi teräksen ja rautapitoisten materiaalien tuonnin Venäjältä.

Heidän mukaansa pakotteiden tarkoitus ei koskaan ollut Kaliningradin saarto, vaan tarkoituksena oli antaa EU:lle mahdollisuus tehdä lisätarkastuksia Venäjälle suuntautuvaan tavaraliikenteeseen.

Liettua taas tulkitsee soveltavansa EU:n rajoittavia toimenpiteitä unionin lainsäädännön mukaisesti.

Maan ulkoministeriö kertoi tiedotteessaan 20. kesäkuuta, että ”maa ei ole asettanut kauttakulkua koskevia yksipuolisia rajoituksia, yksittäisiä rajoituksia tai lisärajoituksia. Liettua panee johdonmukaisesti täytäntöön EU:n pakotteita, joilla on erilaiset siirtymäajat ja voimaantulopäivät”.

Ulkoministeriö kertoi myös tiedotteessaan, että matkustajien ja pakotteiden piiriin kuulumattomien tavaroiden liikkuminen Liettuan kautta jatkuu normaalisti.

Liettuan pääministeri Ingrida Šimonytė toisti tulkinnan, jonka mukaan teräksen ja rautametallien kuljetuskielto EU:n kautta on osa unionin pakotepakettia, josta kaikki 27 jäsenvaltiota sopivat 15. maaliskuuta.

"Kuten neljännessä hyväksytyssä EU:n pakotepaketissa määrättiin, Venäjän teräksen ja muiden rautametalli­tuotteiden tuontia EU:hun ja kauttakulkua EU:n kautta koskevat rajoittavat toimenpiteet tulivat lopullisesti voimaan 17. kesäkuuta 2022", Šimonytė sanoi.

Euroopan komission johtava puhemies Eric Mamer otti asiaan kantaa Twitterissä. Hän sanoo, että asia on noussut nyt esiin, sillä useat muun muassa terästuotteisiin ja rakennus­materiaaleihin kohdistetut pakotteet ovat tulleet voimaan vasta lyhyen siirtymäajan jälkeen.

Mamerin mukaan tämä tarkoittaa sitä, että Liettuan on tehtävä lisätarkastuksia EU:n kautta tapahtuvaan maantie- ja rautatie­liikenteeseen.

Hän lisää, että tarkastukset ovat ”tietenkin kohdennettuja, oikeasuhteisia ja tehokkaita, ja ne perustuvat järkevään riskienhallintaan, jolla vältetään pakotteiden kiertäminen ja sallitaan vapaa kauttakulku”.

Mamer korostaa, että kyseessä ei missään nimessä ole Kaliningradin saarto.

”Olemme aina sanoneet, että välttämättömien tavaroiden toimittaminen Kaliningradiin jatkuu esteettä”, Mamer kirjoitti Twitterissä.

Sekä Liettua että EU:n komissio ovat molemmat korostaneet, että Liettua toimii Brysselin antamien pakotteiden täytäntöönpanoa koskevien ohjeiden perusteella.

Politicon tietojen mukaan komissio on nyt päivittämässä näitä ohjeita siten, että Liettuan tulliviranomaisten on tarkistettava tavarat pakotteiden kiertämisen välttämiseksi, mutta ne voivat sallia metallien kauttakulun, jos ne on tarkoitettu Venäjän sisämarkkinoille, esimerkiksi Kaliningradiin.