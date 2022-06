Kiinan ja Hongkongin liput liehuivat jo tiistaina. Perjantaina juhlitaan, sillä silloin on kulunut 25 vuotta siitä, kun Britannia palautti Hongkongin Kiinalle.

Britannia palautti Hongkongin Kiinalle 25 vuotta sitten. Demokraattisten vapauksien piti kestää 50 vuotta, mutta niin ei käynyt. Edes britit eivät kysyneet hongkongilaisilta, mitä nämä haluavat.

Peking

Yhden häät ovat toisen hautajaiset.

Kiinalle perjantai 1. heinäkuuta on suuri juhlan aihe. On kulunut 25 vuotta siitä, kun Britannia luovutti Hongkongin takaisin Kiinalle.

Kiinan johtaja Xi Jinping jopa saapui itse Hongkongiin torstaina. Se oli ensimmäinen kerta, kun hän poistui korona-aikaan eli yli 2,5 vuoteen Manner-Kiinasta.

Eikä ihme. Kiinaa yksinvaltaisesti pyörittävä kommunistinen puolue on rummuttanut vuosikymmenet, kuinka Kiinan alueiden menettäminen muille maille oli syvä nöyryytys Kiinalle.

Kiina menetti ensimmäisen osan Hongkongia Britannialle oopiumisodan jälkeen jo vuonna 1842. Takaisin luovutus vuonna 1997 olikin Kiinalle jättimäinen ilon ja itsetunnon juhla.

Uusvanha morsian tuli kotiin, ja Kiinaa eheyttäneen puolueen mandaatti vahveni.

Kiinan presidentti Xi Jinping piti puheen saavuttuaan junalla Hongkongiin torstaina.

Hongkong on koristeltu juhlapäivää muistavin kyltein ja lakanoin.

Juhlakansaa organisoitiin maanantaina heiluttamaa lippuja.

Britannian pääministeri Margaret Thatcher neuvotteli Hongkongin palauttamisesta Kiinan poliitikkojen kanssa. Kuvassa hän nostaa maljaa Kiinan pääministerin Zhao Ziyangin kanssa Pekingissä vuonna 1984.

Brittisotilaat laskivat Britannian lippua viimeistä kertaa Cenotaph-muistomerkillä Hongkongissa 30. kesäkuuta 1997. Seuraavana päivänä Hongkong oli jälleen Kiinan alaisuudessa.

Myös Hongkongin oma lippu tuli yleisempään käyttöön vuonna 1997. Silloin sen muotoja opeteltiin muun muassa palapelin avulla.

Brittisotilaat kantoivat kuningatar Elisabetin kuvaa pois päämajastaan Hongkongissa kesäkuussa 1997.

Mielenosoittajat yrittävät marssia paikalle, jossa Hongkongin luovutuksen seremonioita pidettiin vuonna 1997.

Mitä tuumii morsian itse?

Morsiamelle juhlallisuudet ovat tavallaan hautajaiset. Kiina lupasi pitää 50 vuotta Hongkongin oman järjestelmän, mutta 25-vuotismerkkipäivänä hongkongilaisten erikoisoikeudet on pitkälti tuhottu.

Kiina vakuuttaa, että lupaus yksi maa, kaksi järjestelmää, on yhä voimassa, mutta todistusaineisto viittaa muuhun.

Hongkong on alkanut viime kahden vuoden aikana muistuttaa monin tavoin mannerkiinalaista kaupunkia, jossa ei ole ilmaisunvapautta, kriittisiä kansalaisjärjestöjä, demokratiaa tai oikeaa oppositiota.

Koulujen opetuskin on muuttunut. Enää Manner-Kiinaa ei saa arvostella, eikä koulussa opeteta kriittistä yhteiskunnallista ajattelua.

Kiina hermostui suurempia demokraattisia vapauksia vaatineisiin jättimäisiin ja pitkään jatkuneisiin mielenosoituksiin ja mellakoihin ja kahlitsi villin morsiamensa kaksi vuotta sitten Pekingissä säädetyllä turvallisuuslailla.

Media on pitkälle hiljennetty, kansalaisjärjestöt ja demokraattinen oppositio ovat ajaneet itsensä alas. Aktivisteja ja ex-poliitikkoja istuu vankilassa, ja osa heistä saattaa saada loppuiäkseen vankeustuomion.

Kiina on vahtinut, että politiikkaan ei pääse enää mukaan kuin täydellisesti Kiinan vallan hyväksyvät tahot, hekin valitusti ja vahditusti.

Hongkongissa ei koskaan ollut täyttä demokratiaa, mutta sekin on nyt tukahdutettu. Hongkongilla on edelleen oma johtajansa ja lakia säätävä elin, mutta niiden valinta on entistä tiukemmin Kiinan ja Kiinan-mielisten käsissä.

Demokratia-aktivisti Mike Lam halasi vaimoaan sen jälkeen, kun oikeus päästi hänet takuita vastaan vapaaksi.

Britanniaan muuttanut hongkongilaispariskunta kesällä 2021.

Hongkongilaiset osoittivat mieltään Kiinan yrityksille tiukentaa otettaan Hongkongin hallinnosta vuonna 2019.

Mielenosoittajat suojautuivat kyynelkaasulta vuonna 2019. Mielenosoitukset äityivät välillä väkivaltaisiksi sekä mielenosoittajien että poliisien puolelta.

On muistettava, että moni hongkongilainen viihtyy Kiinan vallan alla, ja vielä useampi arvostaa Kiinan voimatoimien tuomaa rauhaa mellakoiksikin yltyneistä mielenosoituksista.

Osalle vapauksien rajoitukset ovat yksi lysti, sillä ne eivät välttämättä vaikuta arkiseen puurtajaan.

Jos hongkongilaisilta olisi kysytty, he olisivat luultavasti valinneet demokraattisten oikeuksien säilyttämisen ja kasvattamisen:

Suurimmillaan mielenosoituksissa oli kaksi miljoonaa Hongkongin seitsemästä miljoonasta asukkaasta. Viimeisimmissä vapaammissa vaaleissa kansalaiset tukivat vahvasti demokratiamielisiä ehdokkaita.

Ja nyt kun Hongkong on kahlittu, sieltä muuttaa paljon ihmisiä pois, moni toki myös kovien ja sekavien covid-rajoitusten vuoksi.

Mutta hongkongilaisilta ei kysytty.

Siihen he ovat joutuneet tottumaan. Brittivallan aikana oli samoin. Hongkongissa kasvaneen toimittajan Louisa Limin tuoreessa kirjassa Indelible city kerrotaan, kuinka britit hallitsivat hongkongilaisia ensin väkivallalla, sitten rasismiin kallellaan olevalla holhoavuudella.

Luovutusneuvotteluissakaan britit eivät suostuneet kuuntelemaan paikallisia neuvonantajiaan, Limin kirjassa kerrotaan. Hongkongilaisten asioista päätettiin taas hongkongilaisten päiden yläpuolella.

Britannia alkoi rakentaa Hongkongille itsehallintoa vasta 1980-luvulla, silloin jo tietäen, että pian Hongkong luovutetaan Kiinalle. Voikin sanoa, että Kiinan vallan aikana hongkongilaisilla ainakin oli pitkään enemmän sananvaltaa asioihinsa kuin brittivallan alla.

Kun hongkongilaiset alkoivat ensin vastustaa Kiinan puuttumista heille tärkeisiin kysymyksiin ja sitten vaatia suurempaa päätäntävaltaa omiin asioihinsa, Kiina rajasi hongkongilaisten entisiäkin oikeuksia.

Juttu jatkuu kuvien jälkeen

Britit suojelivat ”omiaan” väkivaltaisuuksilta näyttämällä marssimahtiaan Hongkongissa. Vuosiluku tuntematon.

Tuhannet muistivat 4. kesäkuuta 2019 Hongkongissa Pekingin Tiananmenin verilöylyä vuonna 1989. Nyt tämä perinteinen muistohetki on laiton Hongkongissa.

Mielenosoitusten aikaan 2014 Hongkongissa oli niin kutsuttuja Lennonin seiniä, joihin demokratiamielenosoittajat kirjoittivat mietteitään.

Hongkongilaisten oikeuksien rajaaminen sopii Xin linjauksiin, ehkä linjaukset suorastaan vaativat sitä. Xi on nimittäin käynnistänyt kampanjan länsimaista demokratiaa vastaan.

Xin mielestä eri paikkoihin sopii erilainen hallinnan malli, ja Kiinaan sopii sellainen, jossa kansa ei vapaasti valitse edustustaan, vaan kansaa kuullaan muilla tavoin. Tällainen malli on hänen näkemyksensä mukaan tehokkaampi ja tuloksiltaan parempi.

Kiina saattoi ihan tosissaankin uskoa, että Hongkongin demokratia-mielenosoituksissa oli taustalla länsimaiden halu tehdä Hongkongista todellinen demokratia – ja uhata Kiinan mallia eli kommunistista puoluetta.

Hongkongin hiljentämisessä oli siis kyse myös Hongkongia suuremmista asioista, sulhasen riidoista kilpailijoidensa kanssa.