Myanmarin syrjäytetty johtaja Aung San Suu Kyi on siirretty eristysselliin, kertoo Myanmarin sotilasjuntta

Aung San Suu Kyin lisäksi pidätettynä on myös hänen neuvon­antajansa, australialainen talous­tieteilijä Sean Turnell.

Myanmarin entinen johtaja Aung San Suu Kyi on siirretty Myanmarin pääkaupungissa Naypyidawissa sijaitsevan vankilan eristysselliin, kertoo sanomalehti The Guardian.

Maan sotilasjuntta on pitänyt entistä johtajaa vangittuna viime vuoden helmikuusta lähtien. Tuolloin armeija syrjäytti Aung San Suu Kyin demokraattisesti valitun hallituksen.

Aung San Suu Kyita on sittemmin syytetty ainakin 20 rikoksesta. Häntä on syytetty muun muassa useista korruptioon liittyvistä rikoksista, joista kustakin voi saada jopa 15 vuoden vankeus­tuomion. Syytteet voivat johtaa siihen, että hän viettää lopun elämänsä vankilassa.

Hänen lakimiehensä ovat kiistäneet syytteet. Ihmisoikeus­ryhmät ovat tuominneet syytteet poliittisiksi.

Aung San Suu Kyin lisäksi sekä hänen hallituksensa että hänen edustamansa National League for Democracy -puolueen jäseniä on myös pidätettyinä. Yksi pidätetyistä on Aung San Suu Kyin neuvonantaja, australialainen talous­tieteilijä Sean Turnell.

Turnellia ja Aung San Suu Kyitä syytetään virkasalaisuuslain rikkomisesta, josta voi saada jopa 14 vuoden vankeus­tuomion. Heidän on määrä saapua vankilassa sijaitsevaan tuomio­istuimeen torstaina, uutistoimisto Associated Press kertoo.