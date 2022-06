Viiden kehittyvän maan ryhmä piti virtuaalisen huippukokouksen. Xi ja Putin yrittävät luoda rintamaa läntistä maailmaa vastaan.

Kiinan ja Venäjän johtajat sättivät torstaina länsimaita pakotteiden väärinkäytöstä ja globaalin kriisin lietsomisesta, kertoivat uutistoimistot.

”Meidän on hylättävä kylmän sodan mentaliteetti ja eri blokkien vastakkainasettelu ja vastustettava yksipuolisia pakotteita – ja pakotteiden väärinkäyttöä”, sanoi Pekingissä puhunut Kiinan kommunistijohtaja Xi Jinping uutistoimisto Reutersin mukaan.

”Vain rehellisen ja kaikkia hyödyttävän yhteistyön avulla voimme päästä maailmantalouden kriisitilanteesta, jonka ovat aiheuttaneet yksittäiset maat huonosti harkituilla ja itsekkäillä toimillaan”, sanoi puolestaan Venäjän presidentti Vladimir Putin, joka puhui videoyhteydellä Moskovasta.

Kummankin itsevaltiaan kritiikki kohdistui länsimaihin, mikä ei varsinaisesti yllätä. Kiinnostavampaa on sen sijaan foorumi, jossa Xi ja Putin puhuivat: Brics-maiden huippukokous, joka järjestettiin etäyhteyksin.

Sana ”Brics” on kuin kaiku kaukaisilta ajoilta. Kyseisestä yhteenliittymästä kuulee niin harvoin, että sen olemassaolon on saattanut helposti unohtaa.

Brics on lyhenne viiden valtion englanninkielisten nimien alkukirjaimista: Brasilia, Venäjä, Intia, Kiina ja Etelä-Afrikka.

Lyhenteen keksivät yhdysvaltalaisen investointipankin Goldman Sachsin raporttinikkarit vuonna 2001. Alun perin maaryhmä oli Bric. Viides jäsen Etelä-Afrikka (eli ”s”) tuli mukaan vasta muutamaa vuotta myöhemmin.

Bric-lyhenteellä kuvailtiin kehittyvien maiden ryhmää, jonka globaali vaikutusvalta oli kasvussa. Kiinan osalta näin on todellakin käynyt.

Vuodesta 2006 lähtien maat ovat oikeastikin pyrkineet ryhmäytymään. Ne ovat järjestäneet enemmän tai vähemmän säännöllisiä ministeritason tapaamisia ja huippukokouksia.

Ryhmä on parhaimmillaankin kovin löyhä yhteenliittymä. Maille on yhteistä lähinnä se, että kukin on alueellinen mahtitekijä omassa maanosassaan. Kiina on globaali jätti, ja sen kansantalous vastaa 70:tä prosenttia Brics-maiden koko talousmahdista.

Kiinan johtaja Xi Jinping piti keskiviikkona Brics-kokouksen avajaispuheen etäyhteydellä Pekingistä.

Diktatuurit Kiina ja Venäjä ovat vannoneet toisilleen kumppanuutta muutenkin. Ne voivat pitää diplomaattisena voittona, että Brics-ryhmä on edelleen ylipäätään olemassa.

Kun Venäjä hyökkäsi helmikuussa Ukrainaan, se sai YK:ssa epäsuoraa tukea useimmilta Brics-kumppaneiltaan.

Venäjän tuomitseva päätöslauselma hyväksyttiin YK:n yleiskokouksessa murskaavalla enemmistöllä: 141 maata äänesti lauselman puolesta, 5 vastusti sitä ja 35 maata pidättyi äänestämästä.

Brasilia oli ainoa Brics-maa, joka tuomitsi Venäjän toimet. Kiina, Intia ja Etelä-Afrikka pidättyivät äänestämästä.

Brics-yhteistyön jatkaminen herättää vaikutelman, ettei Venäjän hyökkäyssota erityisemmin tunnu häiritsevän pienempiä Brics-maita.

Tämä sopii Venäjälle ja Kiinalle, jotka mielellään rakentelevat Euroopan ja Yhdysvaltain vastaista rintamaa missä suinkin pystyvät.

Kuten Putin torstaina AFP:n mukaan muotoili: ”Me olemme vakuuttuneita että nyt, enemmän kuin koskaan, tarvitaan Brics-maiden johtajuutta, jotta voimme luoda yhdistävän, positiivisen tien kohti hallitustenvälisiä suhteita, jotka ovat aidosti moninapaisia.”

Monimutkaisen virkkeen voi tulkita niin, että Putin haluaa Brics-yhteisön tuella nakertaa ennen kaikkea Yhdysvaltojen valta-asemaa.

