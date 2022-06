Kuulemisessa selvisi myös, että ainakin viisi republikaaniedustajaa yritti saada presidentillistä armahdusta autettuaan Trumpia.

Yhdysvaltain kongressin tutkintakomitea esitteli torstaina hätkähdyttäviä todisteita siitä, miten entinen presidentti Donald Trump yritti toistuvasti käyttää hyväksi oikeusministeriötä pysyäkseen vallassa.

Trump esimerkiksi yritti maanitella ministeriön johtohenkilöitä kumoamaan presidentinvaalien tuloksen ja jopa uhkaili erottamisella, jos he eivät toimisi hänen tahtonsa mukaan.

The New York Times kirjoittaa, että istuva presidentti on syyllistynyt yhtä häikäilemättömään toimintaan viimeksi Watergate-skandaalissa, joka johti presidentti Richard Nixonin eroon.

”Presidentti ei voi eikä saa käyttää ministeriötä oman etunsa palvelemiseksi”, sanoi tutkintakomitean republikaanijäsen Adam Kinzinger.

”Eikä hän saa käyttää ihmisiä poliittiseen peliinsä, etenkään silloin, kun hän haluaa heidän kumoavan demokratian.”

Komitean viidennessä kuulemisessa torstaina kuultiin, kuinka Trump yritti korvata vt. oikeusministeri Jeffrey Rosenin. Tilalle Trump olisi halunnut ministeriössä työskennelleen tukijansa Jeffrey Clarkin, joka levitti myös perättömiä väitteitä vaalivilpistä.

Hanke ei onnistunut, koska suurin osa ministeriön työntekijöistä uhkasi erota.

”Presidenttiä ei kiinnostanut oikeasti tutkia faktoja. Hän vain halusi valheisiin oikeusministeriön hyväksyvän leiman”, Kinzinger sanoi.

Rosen kertoi kuulemisessa Trumpin väittäneen, ettei oikeusministeriö ”tehnyt tarpeeksi” tutkiakseen vaalivilppiä. Trump oli herkeämättä yhteydessä Roseniin.

”Joulukuun 23. päivän ja tammikuun 3. päivän välillä presidentti joko soitti minulle tai tapasi minut käytännössä joka päivä. Yksi tai kaksi poikkeusta oli, kuten joulupäivä.”

Trumpin vt. varaoikeusministeri Richard Donoghue puolestaan todisti, että Trump oli käskenyt oikeusministeriötä ”sanomaan, että ne [vaalit] olivat vilpilliset ja jättämään loput minulle ja republikaanien kongressiedustajille”.

Rosenin edeltäjä, oikeusministeri William Barr puolestaan sanoi, että mitään vallansiirtymää ei ehkä olisi tullut, ellei hän olisi heti ryhtynyt tutkimaan vilppiväitteitä.

Vt. oikeusministeri Jeffrey Rosen puhui videolla, joka esitettiin Capitol-tutkinnassa kuulemisessa 13. kesäkuuta.

Komitean mukaan Trump ja hänen liittolaisensa selasivat nettisivustoja etsien mitä tahansa teoriaa, joka auttaisi pitämään presidentin vallassa.

Trump olisi myös halunnut nimittää salaliittoteoreetikko Sidney Powellin erityisedustajaksi tutkimaan vaalivilppiä. Powell esiintyi Trumpin asianajajana ja levitti innokkaasti valheita ”varastetuista” vaaleista, mutta myöhemmin myös Trumpin lakitiimi otti häneen etäisyyttä.

Lisäksi kuulemisessa selvisi, että ainakin viisi republikaanipuolueen edustajaa yritti saada presidentillistä armahdusta autettuaan Trumpia.

Trumpin kansliapäällikön avustajan mukaan republikaanien Matt Gaetz, Mo Brooks, Andy Biggs, Scott Perry ja Louie Gohmert pyysivät syytesuojaa Capitolin valtauksen jälkeen.

Trump ei tehnyt armahduspyynnöille mitään.

Tutkintakomitea suunnittelee pitävänsä vielä ainakin kaksi kuulemista heinäkuussa.

Näissä istunnoissa on tarkoitus kertoa yksityiskohtaisesti, miten väkivaltaiset mellakoitsijat hyökkäsivät kongressitaloon ja kuinka Trump ei tehnyt asialle mitään kolmeen tuntiin.