Lain perusteella oli annettu sakkoja vielä viime vuosina.

Saksan parlamentti on päättänyt poistaa natsiaikaisen lain, joka rajoittaa abortista kertomista, kertoo uutistoimisto AFP.

Aborttilaki kielsi abortin mainostamisen tai esittelyn. Lain rikkomisesta saattoi saada jopa kaksi vuotta vankeutta tai sakkoja.

Saksan oikeusministeri Marco Buschmann (FDP) sanoo, että tänään tehty päätös poistaa laki ”oli jo aikakin” tehdä. Hänen mukaansa on ”järjetöntä” ja ”aikaansa jäljessä”, että lääkäreiden mahdollisuuksia kertoa abortista on rajoitettu, vaikka ”jokainen trolli ja salaliittoteoreetikko” ovat saaneet jakaa ajatuksiaan raskauden keskeyttämisestä.

Saksan oikeusministeri Marco Buschmann (FDP) Berliinissä 3. kesäkuuta.

Laki oli säädetty hieman sen jälkeen, kun Adolf Hitler nousi valtaan.

Saksassa on annettu sakkoja kyseisen vuonna1933 säädetyn lain perusteella vielä viime vuosina. Tuomioistuin on määrännyt sakkoja lääkäreille, jotka ovat levittäneet tietoa raskaudenkeskeytyksistä internetissä.

Joissain tapauksissa sakkoja on annettu jo sen perusteella, että lääkärin nettisivuilla on kerrottu gynekologin tekevän abortteja.

Vuonna 2019 kaksi gynekologia sai molemmat 2 000 euron sakot abortista kertomisesta. Laki nousi julkisuuteen vuonna 2017, kun yleislääkäri Kristina Hänel sai 6 000 euron sakot. Hänestä tuli sakkojen myötä lakia vastustavan liikkeen keulahahmo.

Useimpien oikeuteen tehtyjen valitusten takana on ollut abortin vastustajien ryhmät, joita on syntynyt internetissä. Sakkojen ja syytteiden pelossa moni saksalainen klinikka on poistanut sivuiltaan tiedot aborteista.

Saksan valtapuolueet liberaalipuolue FDP, sosiaalidemokraatit ja vihreät olivat luvanneet poistaa lain, kun muodostivat yhdessä hallituksen.

Saksassa tehdään noin 100 000 aborttia vuodessa, ja niiden määrä on vähentynyt viime vuosina. Raskauden keskeyttäminen on gynekologien mukaan maassa edelleen vaiettu aihe ja abortin saaminen voi olla perheille vaikeaa.