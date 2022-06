Republikaanit ovat tyytyväisiä korkeimman oikeuden päätökseen, demokraattien mukaan se loukkaa amerikkalaisten oikeuksia.

Yhdysvaltain entinen presidentti Donald Trump on päätökseen tyytyväinen.

Yhdysvaltain korkein oikeus äänesti perjantaina 24. kesäkuuta maan laajan aborttioikeuden kumoamisen puolesta. Historiallisessa päätöksessä viisi korkeimman oikeuden yhdeksästä tuomarista asettui kahden tärkeimmän aborttiin liittyvän ennakkopäätöksen kumoamisen kannalle.

Yhdysvaltalaiset poliitikot ovat kommentoineet korkeimman oikeuden päätöstä kumota maan laaja aborttioikeus tuoreeltaan sekä puolesta että vastaan. Jakolinja on pääosin selkeä: demokraatit ovat päätöstä vastaan, republikaanit sen puolella.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden kommentoi korkeimman oikeuden päätöstä perjantai-iltana Suomen aikaa.

Puheessaan Biden kutsui päätöstä ”järkyttäväksi virheeksi” ja totesi naisten hengen ja terveyden olevan nyt vaarassa.

”Tämä oli surullinen päivä oikeudelle, surullinen päivä maallemme.”

Yhdysvaltain entinen presidentti Barack Obama oli yksi ensimmäisistä nimekkäistä kommentoijista.

”Korkein oikeus siirsi yksilön henkilökohtaisimman päätöksen poliitikkojen ja ideologien käsiin. Tämä on hyökkäys miljoonien amerikkalaisten olennaisia oikeuksia vastaan”, Obama sanoi Twitterissä.

Demokraattien entinen ulkoministeri Hillary Clinton otti myös asiaan kantaa Twitterissä.

”Suurin osa amerikkalaisista uskoo, että päätös lapsen saamisesta on yksi pyhimmistä päätöksistä, ja sellaiset pitäisi tehdä potilaan ja lääkärin välillä. Korkeimman oikeuden kannanotto jää elämään naisten oikeuksien ja ihmisoikeuksien häpeätahrana”, Clinton kirjoitti.

Demokraattisenaattori Joe Manchin on aiemmin vastustanut aborttioikeutta, mutta korkeimman oikeuden linjanveto oli hänelle pettymys.

”Oikeus aborttiin on ollut maan tapa jo lähes 50 vuotta, ja sitä on pidetty pysyvänä ennakko­tapauksena. Olen huolestunut siitä, että tuomarit Neil Gorsuch ja Brett Kavanaugh päättivät hylätä Yhdysvalloissa kaksi suku­polvea kestäneen vakauden”, Manchin sanoi tiedotteessa.

Gorsuch ja Kavanaugh olivat aiemmin kertoneet olevansa lähtökohtaisesti Roe vastaan Wade -ennakkopäätöksen voimassa pitämisen puolella.

Yhdysvaltain entinen presidentti, republikaanipuolueen Donald Trump kommentoi päätöstä yhdysvaltalaistelevisio Fox Newsille.

”Tämä on perustuslain mukainen päätös ja antaa oikeudet niille, joille ne olisivat kuuluneet jo kauan sitten”, Trump sanoi.

Fox News kysyi Trumpilta myös, onko hän mielestään vaikuttanut päätökseen. Trump nimitti aborttioikeuden suojan kumoamisen keskiössä olevat kolme konservatiivi­tuomaria Yhdysvaltain korkeimpaan oikeuteen.

”Jumala tämän päätöksen teki”, Trump sanoi.

Louisianan ja Texasin osavaltioissa on voimassa niin sanotut ”liipaisinlait”, jotka käytännössä kieltäisivät abortit lähes kokonaan heti päätöksen tultua. Louisianan oikeusministeri, republikaani­puolueen Jeff Landry oli ensimmäinen, joka ilmoitti lakien tulleen heti voimaan.

”Perustuslaissa ei mainita abortista mitään, joten oikeutta siihen ei perustuslain säännöksissä epäsuorastikaan ole. Minä ja kansliani teemme kaikkemme, jotta syntymättömiä ihmisiä suojelevat lait pidetään voimassa, vaikka joutuisimme takaisin oikeuteen ”, Landry kommentoi tiedotteessa.

Myös Texasin osavaltion republikaanikuvernööri Greg Abbott ilmoitti, että laki otetaan käyttöön mahdollisimman pian. Texasissa päätöksen sinetöityminen käytännöksi vaatii 30 päivän varoajan.

”Texas on osavaltio, joka puolustaa syntymättömien oikeuksia, ja olemme tehneet merkittäviä toimia elämän koskemattomuuden puolustamiseksi. Texas on myös priorisoinut naisten terveyden­huoltoa ja odottavien äitien tarpeita, jotta he voisivat saada hoitoa ja resursseja valitakseen lapsilleen elämän”, Abbott kertoi tiedotteessa.