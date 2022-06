Osassa osavaltioista korkeimman oikeuden päätöstä odottaneet ”liipaisinlait” laajan aborttioikeuden kumoamisesta tulivat voimaan lähes välittömästi.

Yhdysvaltojen korkeimman oikeuden perjantaina tekemä päätös laajan aborttioikeuden kumoamisesta on johtanut maassa välittömiin seurauksiin.

Oikeus päätti kumota maan aborttipolitiikkaa vuodesta 1973 ohjanneen ennakkotapauksen Roe vastaan Wade sekä toisen ennakkotapauksen vuodelta 1992, Casey vastaan Planned Parenthood.

Aborttiklinikoita ryhdyttiin sulkemaan etenkin osavaltioissa, joissa olivat jo valmiiksi voimassa korkeimman oikeuden päätöstä odottaneet niin kutsutut liipaisinlait.

Esimerkiksi BBC kertoo Arkansasin ja Louisianan osavaltioissa suljetuista klinikoista.

Molemmat osavaltiot kuuluvat niihin, joissa liipaisinlait tarkoittavat sitä, että raskauden­keskeytykset kiellettiin muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta välittömästi.

Mielenosoittajat osoittivat mieltään korkeimman oikeuden päätöstä vastaan ja turvallisten aborttien puolesta Planned Parenthood -järjestön aborttiklinikan ulkopuolella St. Louisissa, Missourissa 24. kesäkuuta.

BBC:n mukaan Arkansasin ja Louisianan lisäksi liipaisinlait ovat nyt tulleet voimaan myös Kentuckyn, Etelä-Dakotan, Missourin, Oklahoman ja Alabaman osavaltioissa.

Little Rockissa, Arkansasissa sijaitsevan aborttiklinikan potilastiloihin vievät ovet suljettiin heti, kun korkeimman oikeuden päätös oli tullut.

Klinikan henkilökunta soitti naisille, joiden ajat jouduttiin perumaan.

”Huolimatta siitä, miten kovasti yritämme varautua huonoihin uutisiin, kun ne lopulta iskevät, ne iskevät kovaa. On sydäntäsärkevää joutua soittamaan potilaille ja kertomaan, että Roe vastaan Wade on kumottu”, klinikan hoitaja Ashli Hunt sanoi BBC:lle.

Klinikan ulkopuolella paikalle saapui autolla vielä ihmisiä, jotka eivät olleet kuulleet päätöksestä. Korkeimman oikeuden päätöksestä iloitsevat mielenosoittajat kehottivat heitä lähtemään.

”Suosittelen teille, että käännytte pois ja jätätte tämän synnin, vääryyden ja pahuuden paikan”, yksi mielenosoittaja huusi BBC:n mukaan.

Aborttia vastustavat mielenosoittajat osoittivat mieltään aborttiklinikan ulkopuolella Milwaukeessa, Wisconsinissa 24. kesäkuuta. Osavaltiossa oli jo ennen korkeimman oikeuden päätöstä laki, joka kieltää lähes kaikki abortit.

Osalle yhdysvaltalaisista päätös oli kauan odotettu kampanjoinnin tulos ja juhlinnan aihe.

Enemmistön, noin 60 prosentin, maan väestöstä on kuitenkin arvioitu kannattavan aborttioikeutta.

Kansaa jyrkästi jakavan teeman poikiessa sekä juhlintaa että vastamielenosoituksia Yhdysvaltain kotimaan turvallisuusvirasto varoitti väkivallan uhan nousseen, uutisoi Washington Post.

Turvallisuusvirasto lähetti varoituksensa liittovaltiotason, osavaltiotason ja paikallistason viranomaisille. Washington Postin haltuunsa saamassa varoituksessa arvioidaan, että etenkin tuomareihin, aborttiklinikoihin, kirkkoihin ja mielenosoittajiin kohdistuu aiempaa korkeampi turvallisuusriski.

Washington Post kertoi myös, että ääriliikkeet sekä oikealta että vasemmalta ovat kehottaneet jäseniään tarttumaan aseisiin korkeimman oikeuden päätöksen vuoksi.

”Puolustakaa kirkkojanne tänä yönä”, äärioikeistoaktivisti Nicholas Fuentes sanoi Washington Postin mukaan 44 000 seuraajalleen Telegramissa.

Aborttioikeutta puolustavat mielenosoittajat vastustivat Yhdysvaltain korkeimman oikeuden päätöstä oikeuden ulkopuolella 24. kesäkuuta.

Laajoja vastamielenosoituksia järjestettiin korkeimman oikeuden ulkopuolella Washingtonissa sekä muissa kaupungeissa ympäri maata.

The Washington Post raportoi esimerkiksi Chicagon ja New Yorkin mielenosoituksista. The New York Times kertoo niin ikään tuhansien protestoivan oikeuden päätöstä vastaan, edellämainittujen kaupunkien ohella myös Atlantassa ja Los Angelesissa.

Korkeimman oikeuden ulkopuolelle Washingtonissa kokoontuneet ihmiset alkoivat New York Timesin mukaan hajaantua noin yhdeltätoista perjantai-iltana paikallista aikaa eli noin kuudelta lauantai-aamuna Suomen aikaa.

Lehden mukaan paikalle jäi kuitenkin vielä satoja ihmisiä.

”Meidän pitää käyttää ääniämme heti eikä vain odottaa äänestämistä. Se ei riitä, se ei koskaan riitä”, paikalle jäänyt Rebecca Alvarado sanoi The New York Timesille.