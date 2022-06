The Guardian: Euroopan pääkaupunkien pormestareita on huijattu deep fake -video­puheluilla – luulivat puhuvansa Kiovan pormestarille

Kiovan pormestari Vitali Klitškona esiintynyt henkilö on onnistunut huijaamaan kolmen eurooppalaisen kaupungin pormestarin videopuheluun kanssaan.

The Guardian -lehti kertoi lauantaina, että ainakin kolmea eurooppalaisen pääkaupungin pormestaria on huijattu videopuheluilla, joissa he luulevat puhuvansa Kiovan pormestarille Vitali Klitškolle. Todellisuudessa kyse on ollut deep fake -videoväärennöksestä.

Berliinin pormestari Franziska Giffey puhui perjantaina videopuhelussa ihmiselle, joka hänen mukaansa näytti ja kuulosti Klitškolta. Giffeyn kanslian julkaiseman tiedotteen mukaan tilanteessa ei ollut minkäänlaisia merkkejä siitä, ettei puhelua olisi pidetty oikean henkilön kanssa.

Giffeyn epäilykset heräsivät vasta, kun puhelua oli kestänyt noin vartin verran. Kiovan pormestari alkoi yhtäkkiä puhua ukrainalaisten pakolaisten Saksan valtiolta ”huijaamista tuista” ja vaikutti pyytävän, että pakolaiset tuotaisiin takaisin Ukrainaan asepalvelukseen.

Saksalaislehti Der Spiegelin mukaan puhelu keskeytyi tekniseen ongelmaan, jolloin Berliinin pormestarin kanslia sai selville Ukrainan Saksan-suurlähettiläältä, että videopuhelussa ei ollut Vitali Klitško.

Deep fake -videoilla tarkoitetaan tietokonemallinnettuja aidonnäköisiä videoväärennöksiä, joissa videossa todellisuudessa esiintyvän henkilön kasvot on manipuloitu näyttämään toiselta henkilöltä.

The Guardian kertoo, että myös Espanjan pääkaupungin Madridin pormestari José Luis Martínez-Almeida on joutunut vale-Klitškon uhriksi. Pormestari oli keskeyttänyt puhelun pian sen alettua epäilystensä vuoksi. Madridin pormestarinkanslia teki asiasta ilmoituksen paikalliselle poliisille.

Itävallan pääkaupungin Wienin pormestari Michael Ludwig julkaisi The Guardianin mukaan keskiviikkona twiitin, jossa kertoi puhuneensa Klitškon kanssa. Julkaisu katosi Twitteristä lauantaina, ja pormestarinkanslia julkaisi myöhemmin tiedotteen, jossa Ludwigin kerrotaan joutuneen ”vakavan kyberrikoksen” uhriksi.