Maalausten omistaja väittää, että teokset olivat unohtuneet varastoon 30 vuodeksi.

Yhdysvaltain liittovaltion poliisi FBI on takavarikoinut 25 väärennöksiksi epäiltyä Jean-Michel Basquiat’n maalausta floridalaisesta taidenäyttelystä, kertoo uutistoimisto AFP.

Teokset olivat esillä Orlandon taidemuseo OMA:ssa. Museon oli tarkoitus jatkaa näyttelyä kesäkuun loppuun asti, mutta FBI takavarikoi kaikki näyttelyssä olleet teokset.

OMA ei ole tutkinnan tässä vaiheessa epäiltynä rikoksesta. Museo on myös luvannut auttaa FBI:ta tutkinnassa.

Teokset on maalattu muualta ylijääneille pahvinpaloille. Ne eivät ole olleet aiemmin esillä julkisesti.

The New York Times uutisoi toukokuussa FBI:n epäilystä. Yksi teoksista on maalattu kuljetusyhtiö Fedexin laatikon takapuolelle, jossa on ohjeet lähetystarran liimaamiseen. Ohjeissa käytettyä kirjasinta ei kuitenkaan käytetty kuljetusyhtiön laatikoissa ennen vuotta 1994. Basquiat kuoli vuonna 1988.

Jos teokset ovat aitoja, niiden arvo on The New York Timesin haastattelemien taideasiantuntijoiden mukaan noin 100 miljoonaa dollaria eli noin 95 miljoonaa euroa.

FBI:n takavarikko­määräyksen mukaan se oli saanut selville, että taideteosten väitetty alkuperä ja omistajahistoria oli epäselvä. FBI selvittää myös, onko teoksia kaupiteltu aitoina.

Teosten omistaja ja OMA:n museonjohtaja Aaron De Groft väittävät, että teokset ovat aitoja ja vuodelta 1982. Heidän mukaansa Basquiat oli myynyt ne vuonna 2018 kuolleelle muun muassa Mash-televisiosarjaa käsikirjoittaneelle Thad Mumfordille 5 000 dollarilla.

Omistaja ja De Groft väittävät, että Mumford oli laittanut teokset säilöön ja unohtanut niiden olemassaolon.

FBI:n tietojen mukaan Mumfordia haastateltiin vuonna 2014 Basquiat’n teoksiin liittyen, eikä hän tuolloin kertonut ostaneensa tai omistavansa taiteilijan teoksia.

Graffitimaalarina aloittanut Basquiat teki läpimurtonsa vain 20-vuotiaana vuonna 1981, kun hänen työnsä pääsivät esille New York/New Wave -näyttelyyn. Hän nousi 1980-luvulla nopeasti taidemaailman tähdeksi.

Pitkäaikainen huumeongelma varjosti kuitenkin Basquiat’n uraa, ja hän kuoli yliannostukseen elokuussa 1988, vain 27-vuotiaana.

Vuonna 2017 New Yorkissa Sothebyn huutokaupassa Basquiat’n nimetön, pääkalloa esittävä maalaus myytiin 110 miljoonalla dollarilla. Se oli tuolloin suurin kenenkään amerikkalais­taiteilijan teoksesta maksettu rahasumma koskaan.

