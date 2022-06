Katolisessa Kolumbiassa on nyt laajempi abortti­oikeus kuin suurimmassa osassa Eurooppaa – Näin abortti­lakeja on muutettu viime vuosina

Yhdysvallat palasi aikaan, jossa perustuslaki ei turvaa oikeutta raskaudenkeskeytykseen. Latinalainen Amerikka kulkee sen sijaan vastakkaiseen suuntaan. Viime vuosina myös osa EU-maista on muuttanut aborttilakejaan.

Yhdysvaltain korkein oikeus kumosi perjantaina 24. kesäkuuta maan laajan aborttioikeuden, joka oli ollut voimassa lähes puoli vuosisataa. Päätöksen jälkeen Yhdysvaltain presidentti Joe Biden julisti, että taistelu kyseisestä oikeudesta ”ei ole ohi”.

Siinä hän oli varmasti oikeassa. Raskaudenkeskeytyksestä on kiistelty kiivaasti ympäri maailmaa jo vuosikymmenten ajan.

Lopputuloksena lakeja on vuoroin vapautettu, vuoroin kiristetty.

Vaikka Yhdysvallat otti nyt askeleen menneisyyteen, on esimerkiksi Latinalaisessa Amerikassa otettu viime vuosina useita harppauksia eteenpäin. Syvästi katolinen alue on ollut pitkään yksi tiukimmin raskauden­keskeytyksiä vartioivista.

Argentiinasta liikkeelle lähtenyt ”vihreä aalto” on kuitenkin kerännyt yhteen feministejä ja aktivisteja ympäri mantereen ja saanut aikaan lakimuutoksia useissa maissa. Loppu­tuloksena Kolumbiassa on nyt laajempi abortti­oikeus kuin enemmistössä Euroopan maista.

Samalla EU:ssa on maita, jotka ovat viime vuosina tiukentaneet lakejaan tai joissa raskaudenkeskeytys on yhä kokonaan kielletty, jopa hengenvaarallisissa tapauksissa.

Argentiina

Vuoden 2020 lopussa Argentiinan senaatti hyväksyi uuden aborttilain, joka takaa ”laillisen, turvallisen ja ilmaisen” raskauden­keskeytyksen raskausviikolle 14 asti. Tätä ennen abortti oli sallittu vain äidin hengen ollessa vaarassa tai raskauden johtuessa raiskauksesta.

Aborttioikeutta puolustavat mielenosoittajat iloitsivat 30. joulukuuta 2020, kun Argentiinan senaatti hyväksyi ”laillisen, turvallisen ja ilmaisen” raskaudenkeskeytyksen.

Argentiinan feministit ja kansalaisjärjestöt olivat tehneet pitkään töitä senaatin päätöksen eteen. Matkalla oli ollut myös pettymyksiä.

Kesällä 2018 parlamentti oli jo hyväksynyt uuden aborttilain, mutta senaatti kumosi sen 15 tunnin väittelyiden jälkeen. Senaatin istunnossa senaattori Rodolfo Urtubey muun muassa perusteli abortin vastaista kantaansa seuraavasti: ”On tapauksia, joissa raiskausta ei voida pitää naiseen kohdistuvana väkivaltana. Esimerkiksi perheen sisällä tapahtuvan hyväksikäytön yhteydessä ei voida puhua väkivallasta.”

Nyt Argentiinan aborttilaki on kuitenkin liberaalimpi kuin Suomen.

Meksiko

Meksikon korkein oikeus teki historiallisen päätöksen syksyllä 2021, kun se dekriminalisoi raskauden­keskeytyksen. Näin oikeus kumosi Coahuilan osavaltion lain, joka vaati kolmen vuoden vankeustuomiota abortin tehneelle naiselle ja toimenpiteen suorittaneelle terveysalan ammattilaiselle.

Korkeimman oikeuden päätös ei tee raskaudenkeskeytyksestä automaattisesti laillista koko Meksikossa. Se asettaa kuitenkin ennakkotapauksen, joka takaa, ettei kukaan voi enää joutua vankilaan abortin vuoksi.

Aborttia vastustava mielenosoittaja kantoi mukanaan ristiä ”Marssilla elämän puolesta”, Meksikon pääkaupungissa Méxicossa , toukokuussa 2022.

Meksikon perustuslaki ei kiellä aborttia, muttei myöskään turvaa oikeutta siihen. Päätösvalta on osavaltioilla, mikä asettaa eri puolilla liittovaltiota asuvat keskenään eriarvoiseen asemaan. Tulevaisuudessa sama nähdään Yhdysvalloissa.

Tällä hetkellä pelkkä pyyntö riittä raskauden ensimmäisen kolmanneksen aikana syyksi raskaudenkeskeytykseen vain harvassa Meksikon 32 osavaltiosta. Yksi niistä on pääkaupunki México, jonka terveysministeriö (Sedesa) on jo tarjoutunut ottamaan vastaan aborttia tarvitsevia yhdysvaltalaisia.

Kolumbia

Kolumbiassa parin vuoden kiivas väittely raskaudenkeskeytyksen laillistamisesta päättyi helmikuussa, kun perustuslaki­­tuomioistuin dekriminalisoi abortin ensimmäisten 24 raskausviikon aikana.

Päätöksen myötä yli viidentuhannen raskaudenkeskeytyksestä syytetyn naisen tapaukset tarkastellaan uudelleen.

Mielenosoittajat tekivät naiselle ultraäänitutkimuksen Kolumbian perustuslakituomioistuimen edessä Bogotássa 18. marraskuuta 2021. Mielenosoituksessa vastustettiin aborttikiellon kumoamista.

Kolumbian uusi aborttioikeus on poikkeuksellisen laaja. Vaikka esimerkiksi Alankomaat ja New Yorkin kaupunki sallivat raskaudenkeskeytyksen 24. viikolle, suurimmassa osassa maita takarajana on suunnilleen raskauden ensimmäinen kolmannes.

Kolumbian feministit ja aktivistit juhlivat perustuslakituomioistuimen päätöstä. Täysin tyytyväisiä he eivät silti olleet, vaan tavoitteena on dekriminalisoida abortti täysin.

Puola

Puola on Yhdysvaltain ohella yksi niistä maista, joissa aborttioikeutta on viime vuosina rajoitettu. Syksyllä 2020 Puolan perustuslakituomioistuin linjasi, että vuonna 1993 säädetty aborttilain kohta, joka salli abortoida vakavasti epämuodostuneet sikiöt, oli perustuslain vastainen.

Päätös johti aborttilain kiristymiseen tammikuussa 2021.

Euroopan unionin mukaan Puolan perustuslakituomioistuimelta on viety riippumattomuus, sillä sen päätös mukaili Laki ja oikeus -puolueen (PiS) johtaman oikeistopopulistisen hallituksen kantaa.

Puolalaiset mielenosoittajat vaativat aborttioikeuden laajentamista Puolan parlamentin edessä 22. kesäkuuta 2022. Alun perin vihreitä huiveja rupesivat käyttämään argentiinalaisaktivistit. Huiveilla viitattiin Toukokuun aukion äiteihin, joka oli diktatuurin aikana kadonneiden argentiinalaisten äitien perustama järjestö.

Puolan noin 38 miljoonasta asukkaasta selvä enemmistö on roomalaiskatolisia. Jo ennen perustuslakituomioistuimen päätöstä maan aborttilaki oli yksi Euroopan tiukimmista. Jatkossa raskauden voi keskeyttää ainoastaan, jos se on saanut alkunsa raiskauksesta tai insestistä tai jos se aiheuttaa vakavan terveysuhan naisen hengelle.

Laittoman abortin tekemisestä tai sen avustamisesta voi saada jopa kolme vuotta vankeutta.

Viime syksynä Puolassa puhkesi suuria mielenosoituksia sen jälkeen kun 30-vuotias nainen kuoli raskauden komplikaatioihin. Kaduille kerääntyneet kymmenet tuhannet ihmiset syyttivät kuolemasta kiristyneitä lakeja.

Puolalaiset vaativat vapaampaa aborttilakia myös kansalaisaloitteessa, jonka Puolan parlamentaarikot äänestivät sen nurin viime viikolla.

Irlanti

Irlannin uusi aborttilaki astui voimaan vuoden 2019 alussa taaten raskauden­keskeytyksen ilman perusteluja 12. raskausviikolle asti. Tätä ennen maassa oli ollut voimassa lähes täysi aborttikielto, joka ei sallinut raskauden­keskeytystä edes raiskauksen ja insestin uhreille.

Mielenosoittajia Oikeus valita -mielenosoituksessa Dublinissa 24. syyskuuta 2021.

Katolisen kirkon vaikutus on ollut Irlannissa suuri ja vielä vuonna 2002 maan silloinen hallitus yritti jopa tiukentaa aborttilakeja. Raskaudenkeskeytyksen laillistamisen eteen on tehty kuitenkin valtavasti tausta­vaikuttamista.

Irlannissa järjestettiin vuonna 2018 kansanäänestys perustuslain tasoisesta aborttikiellosta. Sitä edelsi lain lieventämistä suositteleva parlamentin valiokuntaraportti. Irlantilaiset äänestivät aborttikiellon kumoamisen puolesta prosentein 66–34, jonka jälkeen myös maan ala- ja ylähuone asettuivat uuden aborttilain kannalle.

Malta

Puolen miljoonan asukkaan Malta on ainoa EU-maa, jossa raskaudenkeskeytys on poikkeuksetta kielletty. Brittilehti The Guardian julkaisi hiljattain artikkelin yhdysvaltalaisturistista, jolta maltalaissairaala epäsi abortin, vaikka tämän henki oli mahdollisesti vaarassa eikä raskaus olisi voinut johtaa elävän lapsen syntymään.

Viime aikoina kansalaiskeskustelu on edennyt kuitenkin myös Maltalla siihen pisteeseen, että abortista ylipäänsä keskustellaan. Välimeren saarivaltiossa aihe on pitkään ollut tabu.