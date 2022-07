Michiganin yliopiston oikeustieteen professori Richard Friedman on huolissaan Yhdysvaltojen demokratian tilasta, mutta ei korkeimman oikeuden vuoksi.

Washington

Runsas viikko sitten Yhdysvaltain korkein oikeus teki linjauksen, jonka laineet lyövät vielä pitkään.

Päätösvalta aborttioikeudesta siirrettiin osavaltioille. Liittovaltio ei siis enää suojele oikeutta aborttiin.

Monissa osavaltioissa abortista tuli laiton yhdessä yössä jopa insestin ja raiskauksen uhreille. On arvioitu, että kovimmin päätös iskee mustiin ja vähävaraisiin naisiin.

Korkein oikeus on tehnyt lyhyessä ajassa myös muita kuohuttavia päätöksiä. Se katsoi esimerkiksi, että New Yorkin osavaltion aseenkantorajoitukset olivat perustuslain vastaisia. Lisäksi se rajoitti ympäristönsuojeluviraston päätösvaltaa, mikä vaikeuttaa mahdollisuuksia vaikuttaa hiili- ja kaasuvoimaloiden päästöihin.

Korkeinta oikeutta on yhdysvaltalaismedioissa moitittu äärimmilleen politisoituneeksi ja aborttipäätöstä radikaaliksi. Sen on luonnehdittu ajautuneen legitimiteettikriisiin, mikä voisi viime kädessä horjuttaa jopa yhteiskuntarauhaa. On puhuttu vähemmistön tyranniasta ja ”juntasta, jota hallitsevat miehet mustissa kaavuissa”.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden moitti korkeinta oikeutta viimeksi torstaina ”törkeästä käytöksestä”.

Onko kehityksestä syytä olla huolissaan? Kuinka poikkeuksellinen tilanne tämä todella on?

Korkeimman oikeuden historiaan erikoistunut oikeustieteen professori Richard Friedman pitää poikkeuksellisena sitä, miten rajusti korkein oikeus on jakautunut.

Yhdeksästä tuomarista kuusi on republikaanipresidenttien nimittämiä ja kolme demokraattien. Kuudesta republikaaninimityksestä maltillisin on päätuomari John Roberts, ja viisi muuta voivat linjata tapauksista ilman häntä.

Näitä viittä konservatiivia Friedman luonnehtii aggressiivisiksi oikeistosiiven edustajiksi.

"Aggressiivisia he ovat siinä mielessä, että he ovat hyvin halukkaita ottamaan käsittelyyn vanhoja tapauksia. He haluavat panna asiat yhteiskunnassa järjestykseen sillä tavalla kuin heidän mielestään on oikein", Friedman sanoo.

Linjaus aborteista on hänen mielestään selkeä esimerkki tästä.

Radikaaliksi Friedman ei korkeinta oikeutta kuitenkaan sanoisi. Sellaiseksi se hänestä muuttuisi, jos se omaksuisi tuomari Clarence Thomasin agendan.

Thomas julkaisi aborttipäätöksen jälkeen lausunnon, jossa hän kirjoitti, että myös samaa sukupuolta olevien avioliittoa sekä ehkäisyä koskevia linjauksia olisi syytä harkita uudelleen.

Friedman ei kuitenkaan usko, että oikeus tarttuu näihin. Sen sijaan hän pitää todennäköisenä, että oikeus puuttuu lähivuosina esimerkiksi positiiviseen syrjintään eli mahdollisuuteen suosia vähemmistöjä esimerkiksi yliopistohauissa. Oikeus saattaa tarttua myös useisiin muihin ideologisesti latautuneisiin tapauksiin.

Aborttimielenosoitukset ovat levinneet ympäri Yhdysvaltoja.

Friedmanin mielestä medialla on tapana ”elää hetkessä”, ja siksi tilanteen dramaattisuutta korostavat näkökulmat ovat korostuneet.

"Roen kaataminen on kyllä dramaattinen päätös, eikä se ole [tältä oikeudelta] ensimmäinen", hän sanoo.

Sanalla Roe viitataan vuoden 1973 ennakkopäätökseen Roe v. Wade, jossa korkein oikeus tulkitsi, että abortti on perustuslaillinen oikeus. Korkein oikeus kumosi tämän tulkinnan juhannuksen alla.

Silti esimerkiksi korkeimman oikeuden paljon puhuttu politisoituminen ei ole Friedmanin mielestä "lainkaan ainutlaatuista". Hänestä korkein oikeus on perusluonteeltaan poliittinen. Myös historioitsija Joshua Zeitz kirjoitti verkkolehti Politicossa vastikään, että ajatus neutraalista korkeimmasta oikeudesta on itse asiassa verraten nuori.

Friedman vertaa nykyistä korkeinta oikeutta päätuomari Earl Warrenin johtamaan oikeuteen 1950- ja 1960-luvuilla.

Warrenin johdolla korkein oikeus otti aiempaa aktiivisemman roolin. Se laajensi useita kansalaisten oikeuksia ja muun muassa lopetti rotuerottelun julkisissa kouluissa. Elettiin liberaalien kultaista aikakautta, mutta päätökset olivat myrkkyä konservatiiveille ja poliittiselle oikeistolle. Etelävaltioissa kapinoitiin useita linjauksia vastaan.

”Se, mitä nyt tapahtuu, ei välttämättä ole sen dramaattisempaa kuin mitä Warrenin johdolla tapahtui. Se vain näyttäytyy radikaalilta eri näkökulmasta.”

Tuomari Thomasia hiertävät ilmeisesti suurelta osin juuri tuon aikakauden päätökset.

”Liberaalit tekivät elämästäni onnetonta 43 vuodeksi. Minä aion tehdä heidän elämästään onnetonta 43 vuodeksi”, Thomasin kerrotaan sanoneen kahdelle avustajalleen.

Silti voi todeta, että viime vuosikymmeninä korkein oikeus on muuttunut tasaisesti poliittisemmaksi. Konservatiivit ovat osoittaneet tahtoa valita oikeusasteisiin tuomareita, jotka ovat valmiita auttamaan heitä saavuttamaan tavoitteensa.

Ja vaikka tilanne ei olisi ennennäkemätön, voi tietysti kysyä, onko nykyinen suunta hyvä.

Professori Friedman kannattaa aborttioikeutta. Oikeustieteilijänä hän kuitenkin ymmärtää, miksi korkein oikeus päätyi kaatamaan Roen.

Friedmanin mielestä Roe oli alusta alkaen juridiselta perustaltaan epäonnistunut. Hän ajattelee, että päätösvallan siirtäminen osavaltioille on perusteltava ratkaisu.

”On tärkeää ymmärtää, että korkein oikeus ei sanonut, että abortin pitäisi olla laitonta. He sanoivat vain, että heidän ymmärryksensä mukaan perustuslaki ei takaa oikeutta aborttiin. On mahdollista omaksua tämä näkemys ja ajatella samaan aikaan, että abortin pitäisi olla laillista. Itse kallistun tähän”, hän sanoo.

Friedmanin mielestä suurin osa niin amerikkalaisista kuin muistakin on sekoittanut asiat ja ymmärtänyt päätöksen väärin.

Mutta käytännössä miljoonilta naisilta vietiin silti pois oikeus, johon he ovat voineet luottaa vuosikymmenet. Eikö niin?

”Kyllä, ja ymmärrän, että tämä tuntuu valtavalta takapakilta: minulla oli oikeus ja sitten menetin sen. Uskon kuitenkin, että tämän päätöksen käytännön merkitystä tulevat vähentämään useat seikat.”

Hän esimerkiksi uskoo, että vähävaraiset naiset voivat jatkossa saada erilaisilta järjestöiltä tarvittaessa rahoitusta matkustaakseen toiseen osavaltioon aborttia varten.

Friedman suhtautuu korkeimman oikeuden linjaukseen ymmärtäväisemmin kuin moni muu. Amerikkalaismedia on täynnä oikeusoppineiden kriittisiä näkemyksiä, joiden mukaan linjaus esimerkiksi ”osoitti, että tuomarit eivät ymmärrä olevansa itseään suuremman instituution väliaikaisia palasia”.

Friedmania mietityttää enemmän aseenkanto-oikeuteen liittyvä linjaus.

Aborttien tapauksessa korkein oikeus päätti ainoastaan siirtää päätösvallan osavaltioille. Aselakien linjauksessaan se kuitenkin katsoi, että osavaltioilla ei ole oikeutta säätää haluamiaan rajoituksia.

”Oikeus siis rajoitti sitä, mitä poliittisella prosessilla voidaan saavuttaa. Siitä olisin huolissani.”

Moni Yhdysvalloissa on ilmaissut viime aikoina huolensa demokratian tilasta. Osalla heistä tämä huoli liittyy myös korkeimpaan oikeuteen, joka on monien asioiden suhteen eri linjoilla kuin amerikkalaisten enemmistö.

Friedman jakaa huolen siitä, mitä Yhdysvaltain demokratialle on tapahtumassa. Hän ei kuitenkaan murehdi korkeimmasta oikeudesta vaan ennen kaikkea Capitol-hyökkäyksestä ja sen jälkipyykistä.

”Monet amerikkalaiset todella yhä uskovat, että vaalit varastettiin, eikä heitä edes kiinnosta kuunnella todisteita. Ja se, että Yhdysvalloilla oli presidentti, joka yritti varastaa vaalit, särkee sydämeni.”

Sen sijaan tyytymättömyys korkeimman oikeuden linjauksiin on Friedmanin mielestä arkipäivää. Edes sillä, että amerikkalaisten luottamus korkeimpaan oikeuteen on pohjalukemissa, ei Friedmanin mielestä ole oikeastaan väliä.

”Tuomarit voivat sanoa, että meitä ei palkattu miellyttämään ihmisiä. Heidät nimitettiin päättämään laeista kuten he parhaaksi näkevät, ja joskus korkein oikeus kulkee valtavirtaa vastaan.”