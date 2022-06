Putin lupasi Valko-Venäjälle Iskander-ohjuksia, vaikka Venäjä on lähes tyhjentänyt varastonsa Ukrainassa

Aljaksandr Lukašenka haukkui Puolaa ja Liettuaa, presidentit sopivat Valko-Venäjän vanhojen rynnäkkökoneiden remontista.

Venäjän presidentti Vladimir Putin lupasi juhannuksena Valko-Venäjälle Iskander-M-ohjuksia ”muutaman seuraavan kuukauden kuluessa”. Putin teki lupauksensa lauantaina, kun hän tapasi Valko-Venäjän presidentti Aljaksandr Lukašenkan Konstantinin palatsissa Strelnassa Suomenlahden etelärannalla.

Putin otti asian esiin sen jälkeen, kun Lukašenka oli haukkunut Puolan ja Liettuan vihamielisestä ulkopolitiikasta. Liettuan rajoitukset Kaliningradin junaliikenteelle ovat Valko-Venäjän presidentin mukaan ”lähes sodanjulistus” Venäjälle ja Valko-Venäjälle.

Kremlin verkkosivujen mukaan Putin muotoili ohjustarjouksensa aivan kuin alkuperäisen ajatuksen olisi esittänyt Lukašenka.

”Aikaisemmassa keskustelussa kysyitte asiaa ja nyt ratkaisumme on tehty”, Putin sanoi.

”Luovutamme muutaman seuraavan kuukauden kuluessa Valko-Venäjälle taktisia Iskander-M-ohjusjärjestelmiä, jotka voidaan tunnetusti varustaa sekä ballistisilla ohjuksilla että risteilyohjuksilla ja niin perinteisillä taistelukärjillä kuin ydinkärjilläkin.”

Alle 500 kilometrin kantamaan kykenevistä Iskander-ohjuksista on valmistettu Venäjällä ainakin seitsemän erilaista versiota. Ohjus on Venäjän maavoimien tärkein täsmäase, jota Venäjä on käyttänyt ahkerasti hyökättyään helmikuussa Ukrainaan.

Ukrainalainen sotilasalan julkaisu Defence Express arvioi toukokuun alussa, että Venäjä olisi käyttänyt Iskander- ja merivoimien Kalibr-ohjuksistaan tuohon mennessä jo 60 prosenttia Ukrainan pommituksissa. Ballistisia Iskander-M-ohjuksia julkaisu arvioi Venäjällä olleen ennen helmikuun hyökkäystä 900 kappaletta, toukokuun alussa niitä olisi ollut jäljellä enää 200.

Uustuotanto ei Venäjän Iskander-varastoja ukrainalaisarvion mukaan pelasta. Defence Expressin mukaan komponentteja riittää muutaman kuukauden ohjustuotantoon. Arsenaalin nostaminen takaisin helmikuiselle tasolle kestäisi kuitenkin kolme vuotta ja kaatuisi läntisten pakotteiden aiheuttamaan komponenttien puutteeseen.

Ohjusten lisäksi Putin lupasi kunnostaa Valko-Venäjän vanhat Su-25-maataistelukoneet. Valko-Venäjän ilmavoimilla on näitä rynnäkkökoneita 67 kappaletta. Putinin mukaan kaikki koneet modernisoidaan Venäjällä.

Su-25-koneiden tuotanto alkoi 1970-luvun lopussa Georgian neuvostotasavallassa. Venäjä jatkoi tuotantoa Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen Burjatian pääkaupungissa Ulan-Udessa, mutta lopetti sen viisi vuotta sitten.

Presidenttien lauantainen istunto Strelnassa Pietarin kaakkoispuolella oli jo kuudes Putinin ja Lukašenkan tapaaminen tänä vuonna. Lauantaina vietettiin Venäjän ja Valko-Venäjän diplomaattisuhteiden solmimisen 30. vuosipäivää.

Ukrainan sota oli Putinin ja Lukašenkan keskusteluissa sivuosassa, mikäli julkaistuja tietoja on uskominen. Valko-Venäjän aseistaminen saattaa kuitenkin liittyä nimenomaan Ukrainaan eikä kiistoihin Nato-maiden kanssa.

Ukrainan asevoimat kertoi juhannuksena Desnan kaupungin Kiovan pohjoispuolella joutuneen raskaan raketti-iskun kohteeksi Valko-Venäjän maaperältä. Matkaa Desnasta Ukrainan pohjoisrajalle on linnunteitse noin 50 kilometriä.

Ukrainan tiedustelupalvelun mukaan ”isku liittyy suoraan Kremlin yritykseen vetää Valko-Venäjä hyökkäyskumppaniksi Ukrainan sotaan”, kertoo yhdysvaltalaisrahoitteinen Radio Free Europe.