Selvityksessä käy ilmi muun muassa, että venäläislaivat sulkevat sijaintitietoja lähettävät transponderinsa Mustallamerellä vastoin kansainvälistä sopimusta.

Venäläisjoukkojen varastama vilja, auringonkukansiemenet ja lannoitteet sekä maatalouskoneet päätyvät Turkkiin ja Syyriaan, selviää yleisradioyhtiö BBC:n selvityksestä.

Sodan alkuaikoina venäläisjoukot varastivat suoraan maataloustuotteita ukrainalaisilta viljelijöiltä, mutta nyt he ovat paikoin muuttaneet toimintatapaansa. BBC:n venäjänkielisen palvelun mukaan osalle viljelijöistä maksetaan tuotteista pilkkahintaa, joka viljelijöiden on hyväksyttävä, jotta he voivat esimerkiksi ostaa polttoainetta.

Maksamalla edes jonkin verran venäläisjoukot pyrkivät estämään sen, että ukrainalaiset sabotoisivat tulevia satoja. BBC:n haastatteleman kansainväliseen oikeuteen erikoistuneen asianajajan Emilie Pottlen mukaan toiminta voi olla Geneven sopimusten ja Kansainvälisen rikostuomioistuimen sääntöjen rikkomisesta.

Ukrainalaisviranomaiset ovat syyttäneet venäläisjoukkoja muun muassa viljan varastamisesta jo sodan alkuajoista lähtien. Varastelu kuitenkin kiihtyi toukokuussa, kun Venäjä vahvisti hallintaansa Asovanmeren ja Mustanmeren rannalla sijaitsevista Hersonin ja Zaporižžjan alueista.

Jo toukokuussa televisiokanava CNN kertoi, että varastetut tuotteet ovat päätyneet Syyriaan. CNN:n jutussa esille nousi samainen Matros Pozynitš -niminen alus kuin BBC:n selvityksessäkin.

Lue lisää: CNN: Venäläis­joukkojen Ukrainasta varastama viljalasti päätyi Syyriaan

Lue lisää: Venäjän kerrotaan varastaneen Ukrainasta satoja­­tuhansia tonneja viljaa: ”Venäjän puolesta taistelevat tšetšeeni­sotilaat toimivat kuin 1990-luvun rikolliset”

BBC on hyödyntänyt selvityksessään muun muassa satelliitti- ja valvontakamerakuvia sekä ukrainalaisten maanviljelijöiden haastatteluja.

Lisäksi yleisradioyhtiö on tarkastellut kahden venäläislaivan, Matros Pozynitšin ja Sormovskiy-48:n, sekä yhden syyrialaisen laivan, Finikian, reittitietoja. BBC:n mukaan alukset ovat sulkeneet paikkatietoja lähettävät transponderinsa, kun ne ovat liikkuneet Mustallamerellä.

YK:n kansainvälinen yleissopimus ihmishengen turvallisuudesta merellä (englanninkieliseltä lyhenteeltään SOLAS) velvoittaa aluksia pitämään transponderit päällä aina, ellei alukseen kohdistu vakavaa uhkaa esimerkiksi merirosvouksen takia.

Valtaosa varastetusta viljasta ja muista maataloustuotteista viedään ensin Krimin niemimaalle, jonka Venäjä valtasi vuonna 2014. BBC:n seuraamat viljakuljetukset vietiin niemimaan keskiosassa sijaitsevaan Oktjabrsken taajamaan.

BBC:n käyttämistä satelliittikuvista näkyy, kuinka taajamassa sijaitsevien viljasiilojen lähettyvillä on useita rekkoja ja viljasiilon päälle on maalattu venäläisjoukkojen käyttämä Z-kirjain.

Varastettuja tuotteita viedään Krimille ennen kaikkea kahden rajanylityspaikan, Armjanskin ja Tšonharin, kautta.

Sateliittikuvassa näkyy, kuinka rahtialusta lastataan viljalla Sevastopolin satamassa kesäkuun 12. päivä.

Tšonharin rajanylityspaikalta kesäkuussa otetuissa satelliittikuvissa näkyy BBC:n mukaan yli viiden kilometrin pituinen rekkakolonna. Näin runsas liikenne on BBC:n mukaan poikkeuksellista, sillä Ukrainalla ei ole ollut pääsyä alueelle vuoden 2014 jälkeen, minkä takia se on vienyt viljaansa ja muita tuotteita muita reittejä pitkin.

Yleisradioyhtiön mukaan on todennäköistä, että moni rekoista kuljettaa Ukrainasta anastettuja maataloustuotteita.

Tuotteet viedään BBC:n haastatteleman tutkijan Andri Klymenkon mukaan tämän jälkeen Krimillä sijaitseviin Sevastopolin ja Kertšin satamiin, joissa ne lastataan venäläisaluksiin. Alukset suuntaavat tämän jälkeen Kertšinsalmeen, jossa tuotteet siirretään irtolastialuksiin ja joissa tuotteet voidaan sekoittaa venäläisiin tuotteisiin, Klymenko sanoo.

Tuotteille annetaan tämän jälkeen venäläissertifikaatti, jonka mukaan ne ovat venäläisiä tuotteita.

Alukset suuntaavat Kertšinsalmesta kohti Turkkia ja Syyriaa ja matkansa aikana ne sulkevat transponderinsa. Alukset ovat matkanneet Turkissa Karasun ja Samsunin sekä Iskenderunin satamiin ja Syyriassa puolestaan Latakiaan.