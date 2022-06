The Guardian: Kuningatar Elisabet on muuttanut salassa laki­ehdotuksia omaksi edukseen

Elisabet II on pystynyt vaikuttamaan lakiehdotuksiin ikivanhan juridisen mekanismin avulla. Muutoksista ei myöskään ole kerrottu lainsäätäjille.

Britannian kuningatar Elisabet II on muuttanut Skotlannin parlamentille tuotavien lakiehdotuksien sisältöjä salaisen prosessin kautta, kertoo The Guardian.

Monarkki on pystynyt muokkaamaan lakiehdotuksia ennen kuin ne ovat menneet parlamentin käsittelyyn. Syy tähän on Skotlannissa tunnettu crown consent -menettely, jonka mukaan monarkilla on oikeus nähdä etukäteen lakiehdotukset, joilla on vaikutusta hänen henkilökohtaiseen omaisuuteensa tai julkiseen valtaansa.

The Guardian paljasti jo viime vuonna, että Elisabet II ja hänen poikansa prinssi Charles ovat tarkastaneet menettelyn avulla yli 1 000 voimaantullutta lakia kuningattaren valtakauden aikana. Pelkästään Skotlannissa on paljastunut 67 tapausta, joissa kuningatar on tarkastanut lakiehdotuksia.

Kuningattaren edustajat ovat aiemmin kieltäytyneet kertomasta, montako kertaa monarkki on pyytänyt muutoksia lakiehdotuksiin. Heidän mukaansa kyse on myös ”täysin muodollisesta” menettelystä, eikä Elisabet II ole käyttänyt sitä muokatakseen ehdotuksia.

The Guardianin haltuunsa saama Skotlannin parlamentin sisäinen muistio paljastaa kuitenkin, että menetelmää voidaan käyttää kuningattaren eduksi. Muistio laadittiin vastineeksi Skotlannin liberaalidemokraattien edustajan Willie Rennien parlamentille esittämään kysymykseen. Tarve muistiolle syntyi sen jälkeen, kun parlamentti kieltäytyi vastaamasta virallisesti Rennien kysymykseen.

Monarkin asianajajat voivat muistion mukaan myös keskustella lakiehdotusten sisällöistä, minkä lisäksi muistiossa paljastetaan, että ”on lähes varmaa, että joitain ehdotuksia on muutettu ennen esittelyä [parlamentille]”. Tämä puolestaan tarkoittaa, etteivät Skotlannin parlamentin kansanedustajat ole olleet tietoisia lakitekstien muutoksista.

Muistion mukaan Nicola Sturgeonin johtama hallitus katsoi muutoksia kokeneiden lakiehdotusten keräämisen ja julkaisemisen olevan liian kallista. Skotlannin parlamentti ei myöskään suostunut julkaisemaan kuningattaren asianajajien kirjeitä. Syy tähän on muistion mukaan tarve suojella monarkin perustuslaillisia ja oikeudellisia etuoikeuksia.

Kirjeiden salaaminen puolestaan johtaa ulkopuolisen tarkastelun puuttumiselle prosessista. Myöskään tietoa siitä, mitä ehdotuksia on muutettu ei ole saatavilla.