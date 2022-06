Uudet säännökset mahdollistavat aborttipillerien hankkimisen julkisen terveydenhuollon kautta. Lisäksi vaatimus hyväksymiskomitean kuulemisesta poistuu.

Israel on keventänyt aborttilainsäädäntöään. Maan terveysministerin mukaan kyseessä on vastaus Yhdysvaltain korkeimman oikeuden päätökseen kumota maan laaja aborttioikeus. Asiasta uutisoi sanomalehti The Guardian.

Israelin parlamentin valiokunnan hyväksymät uudet aborttioikeutta koskevat säännökset mahdollistavat jatkossa aborttipillereiden hankkimisen maan julkisen terveydenhuollon kautta. Samalla poistui vaatimus siitä, että naisten on mentävä niin sanotun hyväksymiskomitean kuultavaksi ennen kuin he saavat luvan keskeyttää raskauden.

Uusien säännösten on määrä tulla voimaan kolmen kuukauden kuluttua.

Maan terveysministeri Nitzan Horowitz sanoi, että Yhdysvaltojen päätös kumota laaja aborttioikeus on naisten oikeuksien osalta kääntänyt kelloa taaksepäin.

”Naisella on täysi oikeus omaan kehoonsa. Yhdysvaltain korkeimman oikeuden päätös mitätöidä naisen oikeus päättää omasta kehostaan on surullinen naisten sortoprosessi, joka vie vapaan ja liberaalin maailman johtajan sata vuotta taaksepäin”, hän sanoi.

Raskaudenkeskeytykset ovat Israelissa laajalti saatavilla, mutta naisilla ei ole automaattisesti oikeutta toimenpiteeseen.

Abortin hyväksymiskomiteoita on arvosteltu Israelissa voimakkaasti. Vaikka useimmat aborttihakemukset hyväksytään, ovat israelilaiset naiset vastustaneet siihen liittyvää byrokratiaa ja kuvailleet menettelyä nöyryyttäväksi ja tungettelevaksi. Naiset ovat myös joutuneet odottamaan pitkiä aikoja päästäkseen komitean kuultavaksi.

Uudet säännösten myötä raskaudenkeskeytykseen pääsyn prosessi tullaan digitalisoimaan, ja vaatimus tavata sosiaalityöntekijä muuttuu vapaaehtoiseksi.

”Tänään hyväksymämme uudistus luo yksinkertaisemman prosessin, joka on kunnioittavampi ja edistyksellisempi ja jossa säilytetään perusihmisoikeus – naisen oikeus päättää omasta kehostaan”, Horowitz sanoi.