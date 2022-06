Useissa osavaltioissa on määrä tulla voimaan aborttioikeutta rajoittavia lakeja johtuen maan korkeimman oikeuden päätöksestä kumota perustuslaillinen laaja aborttioikeus.

Useissa Yhdysvaltojen osavaltioissa on pyritty estämään niin sanottujen aborttioikeutta rajoittavien liipaisinlakien, englanniksi trigger law, täytäntöönpano. Asiasta uutisoivat sanomalehti The Guardian ja Britannian yleisradioyhtiö BBC.

Liipaisinlaki on lempinimi laille, joka ei ole täytäntöönpanokelpoinen, mutta joka voi tulla täytäntöönpanokelpoiseksi, jos olosuhteet muuttuvat olennaisesti.

Osavaltioiden aborttioikeutta rajoittavat liipaisinlait voivat tulla nyt voimaan, kun viisi korkeimman oikeuden yhdeksästä tuomarista asettui kahden tärkeimmän aborttiin liittyvän ennakkopäätöksen (Roe v. Wade 1973 ja Planned Parenthood v. Casey 1992) kumoamisen kannalle 24. kesäkuuta.

Monet näistä laeista kohtaavat nyt oikeudellisia haasteita osavaltiotasolla.

Louisianassa Orleansin piirikunnan oikeuden tuomari Robinson Giarruso esti osavaltion liipaisinlain täytäntöönpanon ja määräsi uuden oikeuden kuulemisen heinäkuulle.

Vuonna 2006 säädetty laki kieltää abortin kaikissa raskauden vaiheissa, eikä se salli poikkeuksia esimerkiksi raiskaus- tai insestitapauksissa.

Utahissa tuomari päätti liipaisinlain täytäntöönpanokiellosta, joka estää sen voimaantulon kahden viikon ajaksi. Päätös tehtiin sen jälkeen, kun aborttioikeutta kannattavat järjestöt vaativat väliaikaista täytäntöönpanokieltoa.

Utahissa säädettiin vuonna 2020 liipaisinlaki, joka kieltää lähes kaikki abortit, mikäli laaja aborttioikeus kumottaisiin Yhdysvalloissa. Laki sisältää poikkeuksia, jotka mahdollistavat abortit raiskaus- ja insestitapauksissa, jos näistä rikoksista on ilmoitettu lainvalvontaviranomaisille. Lain poikkeukset koskevat lisäksi raskauksia, jotka aiheuttavat vakavaa vaaraa äidin hengelle tai terveydelle sekä raskauksia, jossa sikiöllä on vahvistettuja kuolemaan johtavia synnynnäisiä epämuodostumia.

Arizonassa kansalaisoikeusjärjestöt jättivät oikeudelle lauantaina kiireellisen vetoomuksen, jolla ne pyrkivät estämään vuonna 2021 säädetyn liipaisinlain. Järjestöt uskovat, että lailla voidaan estää kaikki abortit Arizonassa.

Arizonan nykyisiin aborttioikeutta kaventaviin lakeihin lukeutuu muun muassa sukupuolen perusteella tehtävät abortit. Myös vuonna 2021 säädetty laki, jonka mukaan lääkärin on rikollista keskeyttää raskaus, jos lapsella on geneettinen poikkeavuus, josta on mahdollista selvitä.

Myös Floridassa on pyydetty väliaikaista täytäntöönpanokieltoa laille, joka estäisi abortit 15. raskausviikon jälkeen. Asiaan odotetaan päätöstä tulevana torstaina, eli päivää ennen kuin liipaisinlaki astuisi voimaan.

Aborttioikeuteen ottivat kantaa myös osavaltioiden oikeusministerit.

22 oikeusministerin ryhmä antoi maanantaina julkilausuman, jossa he lupasivat parantaa abortin saatavuutta. Julkilausumassa sanottiin muun muassa, että yleiset syyttäjät ovat sitoutuneita ”käyttämään lain koko voimaa taistellaksemme oikeuksienne puolesta ja puolustaaksemme lakejamme”.

Lausunnon allekirjoittivat Kalifornian, Coloradon, Connecticutin, Delawaren, Columbian piirikunnan, Havaijin, Illinoisin, Mainen, Marylandin, Massachusettsin, Michiganin, Minnesotan, Nevadan, New Jerseyn, New Mexicon, New Yorkin, Pohjois-Carolinan, Oregonin, Pennsylvanian, Rhode Islandin, Vermontin ja Washingtonin osalvaltioiden oikeusministerit.