Suomesta on vaadittu luovutettaviksi rikoksensa sovittaneita, Suomen kansalaisia ja jopa Turkin presidenttiä väitetysti loukannutta.

Turkki käyttää meitä hävyttömällä tavalla hyväkseen, arvioi turkkilaissyntyinen Suomen kansalainen, jonka luovuttamista Turkki on vaatinut Suomelta. Ehdollinen tuomio menneisyydessä on viime vuonna muuttunut Turkin katsannossa terroristijärjestön jäsenyydeksi.

Turkin hallitsevalle puolueelle AKP:lle myönteinen Hürriyet-lehti julkaisi maanantaina nimilistan ihmisistä, joita Turkki on vaatinut luovutettaviksi Suomesta ja Ruotsista.

Lehden mukaan Ruotsista on vaadittu luovutettavaksi 33 ihmistä, Suomesta kaksitoista.

Hürriyetin julkaiseman listan mukaan luovutuspyynnöistä kymmenen on esitetty terrorismiepäilyjen perusteella. Yhdessä on kyse aseellisesta päällekarkauksesta ja yhdessä Turkin presidentin loukkaamisesta.

Kymmenestä Turkin esittämästä terrorismiluovutuspyynnöstä kuusi liittyy kurdien työväenpuolue PKK:oon ja neljä Turkin presidentti Recep Tayiip Erdoğania vastustavaan Feto-järjestöön eli Fethullah Gülenin kannattajiin. Turkin hallinto syyttää Gülenia ja tämän kannattajia vallankaappausyrityksestä Turkissa vuonna 2016.

Osa PKK:n jäsenyyden perusteella luovutettaviksi vaadituista on tuomittu noin 13 vuotta sitten Suomessa tapahtuneesta tuhotyöstä. Tapahtuma-aikaan ihmiset ovat olleet noin 16–21 -vuotiaita. Nuorukaiset sytyttivät baari-illan päätteeksi Turkin lähetystön oven Helsingissä palamaan. Kaksi ihmistä vietiin sairaalaan tarkastettaviksi.

He saivat rangaistukseksi ehdollisia tuomioita ja yhdyskuntapalvelua, jotka on suoritettu yli kymmenen vuotta sitten. Tuomioiden suorittamisen jälkeen ainakin osa heistä on saanut Suomen kansalaisuuden.

”Suojelupoliisi haastatteli minut kun hain kansalaisuutta ja sanoi, että olet ihan yhtä suomalainen kaikki muutkin. Pian sainkin myönteisen kansalaisuuspäätöksen”, yksi Turkin luovutuspyyntöjen kohteista kertoo HS:lle. Hän on yksi niistä ihmisistä, jotka tuomittiin aikoinaan Turkin lähetystön oven polttamisesta.

Hürriyet-lehti julkaisi miehen nimen yhtenä niistä, joiden luovuttamista Turkki on vaatinut. Kutsutaan häntä vaikka nimellä Fatih. HS ei julkaise hänen oikeaa nimeään miehen oman turvallisuuden vuoksi.

”Heillä on ollut aikaa pyytää palautusta vuodesta 2008. Miksi eivät olleet kiinnostuneita meistä vuosina 2008–2021?” Fatih kysyy.

STT kertoi toukokuun lopussa, että vuodesta 2019 alkaen Turkki on esittänyt Suomelle yhdeksän luovutuspyyntöä. Iltalehti kertoi juhannuksena, että kymmenen vuoden aikana Turkki on pyytänyt Suomea luovuttamaan ainakin 16 henkilöä.

IL:n Suomen oikeusministeriöstä saamien tietojen mukaan käsitellyistä luovutuspyynnöistä ainoastaan kaksi on hyväksytty. Ne ovat koskeneet henkilöitä, joiden taustalla on ollut seksuaalirikoksia.

Fatihin mukaan häntä koskeva luovutuspyyntö on esitetty joulukuussa 2021. HS on saanut nähtäväkseen tapaukseen liittyviä asiakirjoja.

HS:n tiedon mukaan Suojelupoliisi voi terrorismin torjunnan asiantuntijana antaa apua eri viranomaisille, vaikkapa oikeusministeriölle.

Suojelupoliisi ei kuitenkaan maanantaina halunnut kommentoida mitenkään mitään Turkkiin liittyvää. Suojelupoliisi ei halunnut myöskään arvioida, miksi turkkilaislehti julkaisi nimilistat juuri Naton Madridin-huippukokousta edeltäneenä päivänä.

Fatih kertoo, että oikeusministeriö vastasi häntä koskeneeseen luovutuspyyntöön kieltävästi, sillä mies on Suomen kansalainen ja lisäksi sovittanut rikoksensa. Kielteinen päätös luovutuspyyntöön on tehty 9. helmikuuta 2022.

”En ole PKK:n jäsen, en kuulu koko järjestöön, en lietso vihaa enkä ole mikään ääripään kurdi”, Fatih sanoo.

”Olen tavis suomalainen, olen asunut suurimman osan elämästäni Suomessa.”

Fatih työskentelee yrittäjänä pääkaupunkiseudulla ja opiskelee samalla. Turkissa hän ei ole käynyt kuluvalla vuosituhannella kertaakaan. Nuoremmat sisarukset ovat syntyneet Suomessa, eikä hän edes pidä yhteyttä Turkissa asuviin sukulaisiinsa.

Jos Fatih menisi Turkkiin, hänet luultavasti pidätettäisiin. Luovutuspyyntö rajoittaa hänen oman näkemyksensä mukaan matkustamista myös sellaisiin maihin, joihin lennetään Turkin ilmatilan kautta.

On yleisesti tiedossa, että Turkki harjoittaa niin kutsuttua pakolaisvakoilua. Turkin hallinto värvää paikallisyhteisöistä itselleen myönteisiä toimijoita, joiden avulla hankitaan tietoa kohdemaassa asuvien toiminnasta, mutta myös painostetaan heitä. Näihin paikallisyhteisöihin kuuluu esimerkiksi uskonnollinen yhdyskunta Diyanet. Asiasta ovat kertoneet esimerkiksi Yle ja Seura-lehti.

Myös Fatih kertoo, että yksi hänen sukulaisistaan sai Suomessa potkut työstään. Työpaikan asiakkaana oli Fatihin mukaan ollut Turkin suurlähetystö, joka oli vaatinut ettei Fatihin sukulainen enää saisi asioida lähetystöön liittyvien työtehtävien parissa.

Suomen haettua Naton jäsenyyttä toukokuussa ovat luovutuspyynnöt nousseet yhdeksi kynnyskysymykseksi siinä, suostuuko Nato-jäsen Turkki kannattamaan Suomen ja Ruotsin jäsenhakemusta. Presidentti Erdoğan on kutsunut Skandinavian maita muun muassa ”terroristien majataloiksi”.

”Me olemme koko perhe Suomen kansalaisia. Sinänsä koko Turkki ei kiinnosta minua pätkääkään”, Fatih sanoo.

”Mutta minua harmittaa, että Turkki käyttää tätä oljenkortta häpeilemättä hyväkseen.”

Fatih on selvästi tuohtunut. Samalla hän on hämmentynyt ja kiitollinen.

”Juttelen näistä välillä asiakkaideni kanssa. Olen kysynyt, että mitä jos Nato-hakemus ratkeaisi sillä että luovutettaisiin vaikka kaksitoista ihmistä. Joka kerta syntyperäiset suomalaiset sanovat, että ei helvetissä, pappa Erdoğanin mielivaltaisiin vaatimuksiin ei pidä alistua”, Fatih kertoo.

”Se saa mut tuntemaan, että olen kiitollisuudenvelassa.”