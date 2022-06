Länsimaiden pakotteet ovat vaikuttaneet varakkaisiin venäläisiin toisaalta huomattavan paljon, toisaalta vähemmän kuin voisi olettaa, kirjoittaa pietarilainen toimittaja Mihail. Varmaa on, että pakotteet ovat kannustaneet venäläisiä luoviin ratkaisuihin.

Onko 10 000 Yhdysvaltain dollaria paljon vai vähän?

Valtaosa alle 500 euroa kuussa tienaavista venäläisistä voi toivoa saavansa kokoon moisen summan vasta vuosien säästämisen ja ehkä myös lainanoton jälkeen.

Toisaalta se on silkkaa taskurahaa monille heidän maanmiehilleen, joilla oli tapana kuluttaa miljoonia ruplia (jopa 25 000 euroa) pelkkiin kesälomiin.

Tänään puhumme viimemainittujen elämästä nykyisinä sota-aikoina. Kuinka pakotteet ja koko taloudellinen tilanne ovat vaikuttaneet varakkaisiin venäläisiin? Vihje 1: Paljon vähemmän kuin voisi olettaa. Vihje 2: Esimerkkisummamme 10 000 dollaria ei ollut hihasta vedetty.

”Helmikuun loppu ja maaliskuun alku ovat olleet meille huippukiireisiä aikoja”, muistelee Ilona, erään pietarilaisen yksityispankin johtaja.

Hänen osastonsa hoitelee pankin kaikkein rikkaimpia asiakkaita ja tarjoaa heille parasta mahdollista palvelua kaikissa heidän elämäänsä liittyvissä asioissa. Pankki varaa lentolippuja tai ostaa uuden Ferrarin suoraan Maranellon tehtaalta. Ei liene tarpeen sanoa, että yksityispankin asiakkuus edellyttää kymmenien miljoonien ruplien pankkitiliä.

” ”Jotkut kantoivat rahansa isoissa säkeissä omiin minibusseihinsa.”

Ilona kertoo, että tuon ajan kolme suosituinta kyselyjen aihetta olivat varojen (sekä ruplien että ulkomaanvaluutan) muuttaminen käteiseksi, tallelokeroiden vuokraaminen sekä tiedustelut, jotka liittyivät ”kansalaisuus investointien avulla” -ohjelmiin eri maissa.

”Viimemainitut olivat meille haastavimpia”, pankinjohtaja selittää. ”Olemme jopa rakentaneet digitaalisen esittelyn lupaavimmista vaihtoehdoista eri puolilta maailmaa. Sen dokumentin kysyntä oli suurta asiakkaittemme keskuudessa. Muistaakseni halvin vaihtoehto oli Dominikaaninen tasavalta, jossa passin saamiseen riitti 250 000–300 000 dollarin sijoitus. Suurin osa meidän venäläisistä asiakkaistamme oli kuitenkin kiinnostunut Maltasta ja Turkista. Ne ovat paljon kalliimpia mutta samalla myös paljon lähempänä kotia.”

Ilona ei halua kertoa (tai ei yksinkertaisesti tiedä), kuinka moni hänen asiakkaistaan lopulta valitsi tämän menetelmän. Hän kuitenkin vahvistaa, että kysyntä sodan ensimmäisten viikkojen aikana oli melko korkeaa.

”Meidän asiakkaamme olivat säästäneet rahojaan valtavia määriä kaikissa kuviteltavissa olevissa maailman valuutoissa: euroissa, dollareissa, jeneissä ja juaneissa. Jotkut kantoivat rahansa isoissa säkeissä omiin minibusseihinsa. Toiset vuokrasivat meiltä rahankuljetusautoja kuljettajineen ja vartijoineen.”

Venäläisiä kortteja ei voi käyttää lännessä, mutta venäläiset ovat ratkaisseet ongelman hankkimalla uuden, lännessä toimivan Visa- tai MasterCard-kortin esimerkiksi Uzbekistanista tai Kazakstanista. Kuva: Maksim Zmejev / Reuters

Suurin syy tähän alkukevään kaaokseen kaikkialla venäläisessä yhteiskunnassa oli tulevaisuuden täydellinen epävarmuus. Paniikki oli kuitenkin ohi alle kuukaudessa. Bisneshait kävivät läpi samanlaisen muodonmuutoksen kuin pienten yritysten omistajat, jos kohta muutamin ainutlaatuisin ominaispiirtein.

”Viimeistään huhtikuun puolivälin jälkeen tilanne on ollut hyvin vakaa”, Ilona jatkaa.

”Olemme palanneet vanhoihin päivittäisiin rutiineihimme. 90 prosentilla asiakkaistamme on ollut pankkitilejä ulkomailla jo kauan ennen sodan syttymistä. Näin ollen matkustaminen ulkomailla ei ole heille ongelma. He vain käyttävät niiden pankkien antamia pankki- ja luottokortteja. Yksityisilmailun suhteen on yhä ongelmia, koska venäläiskoneet eivät saa lentää Euroopan yläpuolella. Niinpä me vuokraamme asiakkaillemme eurooppalaisia liikesuihkukoneita. Ne eivät ehkä ole yhtä ylellisiä kuin asiakkaidemme omat Embraerit tai Bombardierit, mutta kaikki ymmärtävät maailman muuttuneen ja hyväksyvät moiset epämukavuudet”, Ilona hymyilee.

Venäläiset voivat kuitenkin yhä lentää kaikkialle maailmaan Istanbulin tai Dubain kautta. Hinnat ovat vähintään 30 tai 40 prosenttia korkeampia kuin ennen, mutta raha ei ole kynnyskysymys tämän jutun päähenkilöille.

Keväällä sattui myös muutamia yksittäistapauksia, joissa venäläiset yksityishenkilöt eivät voineet ostaa ulkomailta omaan käyttöönsä joitakin tavaroita yksinomaan kansallisuutensa perusteella. Tai näin ainakin väitettiin.

Eniten julkisuutta sai Chanelin tapaus huhtikuun alussa. Venäjän media kailotti riemuissaan ”kansallisuuteen perustuvasta syrjinnästä” sen jälkeen, kun useat naispuoliset venäläiset bloggaajat raportoivat, että heille ei suostuttu myymään Chanelin tuotteita useissa Euroopan maissa.

Muutamassa päivässä kuitenkin selvisi, että kyseessä oli pelkkä luottokorttiongelma.

Juristikaverini Denis, 38, hoitaa enimmäkseen kansainvälisiä juttuja ja kertoo, ettei hänen asiakaskunnassaan ole tullut esiin tällaisia tapauksia. Hän on kuitenkin kuullut joistakin lystikkäistä tapauksista kollegoiltaan.

Dubaissa rikas venäläisnainen lähetti malesialaisen palvelijattarensa koruostoksille sen jälkeen, kun hänen itsensä kanssa ei suostuttu tekemään kauppaa. Jossain päin Puolaa samanlainen ongelma nousi esiin venäläisasiakkaan yrittäessä ostaa naisten Gucci-käsilaukkua. Tilanteen selvittämiseen tarvittiin puhelu lakimieheltä.

”Ilmeisesti kyseessä oli vain myyjän henkilökohtainen tunteenilmaus”, Denis selittää.

”Ellei Venäjän passin haltija ole henkilökohtaisten pakotteiden piirissä, hänen omaan käyttöönsä tulevia ostoksia ei voida rajoittaa. Se on selkeä lain rikkomus. Ja eurooppalaiset näyttävät olevan lainkuuliaista väkeä, joka noudattaa kansainvälistä oikeutta ja sääntöjä ainakin paremmin kuin oma hallituksemme.”

Sallikaa minun nyt selittää joitakin talouden perussääntöjä, joiden kanssa jokaisen venäläisen tulotasosta riippumatta on nykyisin tultava toimeen. Venäläiset maksu- ja luottokortit on suljettu Euroopassa, mutta maan sisällä niitä voi käyttää vapaasti. Vastaavasti Venäjällä ei voi maksaa eurooppalaisella kortilla.

Kortit eivät ole ongelma maalle, jonka asukkaista 60 prosenttia ei ole koskaan käynyt ulkomailla. Loput voivat ratkaista tämän ongelman matkustamalla Uzbekistaniin, Kazakstaniin tai johonkin muuhun ei-eurooppalaiseen naapurimaahan, joissa he voivat helposti avata tilin paikallisessa pankissa ja saada muutamassa tunnissa uuden, kaikkialla maailmassa voimassa olevan Visa- tai MasterCard-kortin.

Covid-vuosina tällaiset matkat Aasian entisiin neuvostotasavaltoihin olivat suosiossa eurooppalaisten rokotteiden saamiseksi. Nykyisin samat matkanjärjestäjät organisoivat samanlaisia matkoja luottokorttien hankkimiseksi.

Kreml teki pankkitilien kannalta ratkaisevan päätöksen maaliskuun 9. päivänä hyväksyessään lain, joka rajoittaa yli 10 000 Yhdysvaltain dollarin suuruisen valuuttamäärän myyntiä. Lakia on myöhemmin hieman lievennetty, mutta käteisenä voi yhä saada maksimissaan vain sen määrän ulkomaanvaluuttaa, joka pankkitilillä oli ennen maaliskuun 9. päivää. Ei tuon päivän jälkeen! Eikä enempää kuin 10 000 dollarin arvosta.

Rahaa voi vaihtaa digitaalisesti (eli siirtää sitä ruplatililtä vaikkapa eurotilille tai päinvastoin) niin monta kertaa kuin haluaa, mutta euroja ei saa nostaa käteisenä. Vain ruplia. Virallinen vaihtosuhde on muuten laskenut jatkuvasti viime kuukausien ajan. Maaliskuun 11. päivänä se oli 133 ruplaa yhtä euroa kohti, kesäkuun lopussa enää 55–56. Ja jälleen kerran: virallinen on kuvitteellista. ”Oikeita” euroja ei ikinä saa kurssiin, joka on edes lähellä virallista.

Euron vaihtokurssi on viime kuukausien ajan ollut Venäjällä jatkuvasti laskussa. Lähde: Venäjän keskuspankki

Muistellaanpa Ilonan kertomaa: monet rikkaat (ja tässä tapauksessa epäilemättä myös viisaat) ihmiset saivat rahansa takaisin käteisenä ja jemmasivat ne jonnekin ennen maaliskuun 9. päivää.

Monet ulkomaiset brändit – luksustuotteiden valmistajat mukaan lukien – ovat todellakin lähteneet Venäjältä. Mutta jälleen kerran ratkaisu löytyi. Venäjän duuma ja liittoneuvosto hyväksyivät kesäkuussa viimein lain niin kutsutusta rinnakkaistuonnista. Lyhyesti sanottuna se tarkoittaa, että venäläiset yritykset saavat toimittaa tavaraa Venäjälle ilman tavaran valmistajan eli oikeudenhaltijan lupaa. Teollisuus- ja kauppaministeriö julkaisi jo toukokuussa listan tällaisista ”epäystävällisten maiden” tavaroista.

Todelliseksi ongelmaksi osoittautuivat pankkisiirrot Venäjältä joihinkin Euroopan maihin, kuten Suomeen. Kiinteistönomistajilla on vaikeuksia huolehtia maksuistaan kunnille eivätkä vanhemmat voi lähettää rahojaan ulkomailla opiskeleville lapsilleen.

Andrein, 50, tytär opiskelee Helsingin yliopistossa, ja isä on ymmällään.

”Minulla ei ole aavistustakaan, missä rahani nyt ovat ja mikä vielä tärkeämpää, en tiedä, kuinka lähettää rahaa tyttärelleni. Hän menestyy opinnoissaan ja me olemme maksaneet kaikki hänen elämisensä kulut. Huhtikuun loppuun saakka rahan siirrossa ei ollut mitään ongelmia, mutta sen jälkeen yhteydet katkaistiin kertaheitolla. Hän ei koskaan saanut viimeistä siirtoamme eikä raha palautunut takaisin minun tililleni. Kysyessäni venäläisestä pankistani summan kohtaloa minulle kerrottiin, että suomalaisen pankki yksinkertaisesti torjui siirron ilmaan mitään selityksiä. Totta kai meidän on tehtävä tälle asialle jotakin, mutta en toistaiseksi tiedä mitä. Toistaiseksi näyttää siltä, että meidän on ajettava Helsinkiin vain viemään rahaa tyttärellemme. Ja muuten: ystäväni poika opiskelee Espanjassa, eikä espanjalaisten pankkien kanssa ole ilmaantunut lainkaan tällaisia ongelmia!”

Opiskelijoita Helsingin yliopiston kampuksella Siltavuorenpenkereellä.

Viimeisellä sankarillani Aleksandrilla, 51, ei ole Euroopassa opiskelevia lapsia. Hänen yrityksellään ei myöskään ole kansainvälisiä kumppaneita. Hän toimittaa turbiineja öljy- ja kaasuputkiin ja Gazprom on yksi hänen asiakkaistaan. Hän on todella varakas ja asuu loisteliaassa kartanossa.

”Erityisoperaatiolla ei ole ollut mitään vaikutusta minun liiketoimiini. Yksityiselämässä kuitenkin kaikki venäläiset köyhtyivät 20–30 prosenttia hintojen nousun vuoksi. Näyttää myös siltä, että olen lähestulkoon menettänyt noin 25 000–30 000 dollaria, koska en nostanut niitä pankkitililtäni oikeaan aikaan. No, jos se on hinta, joka minun on maksettava Donbassin lasten pelastamisesta, olen valmis maksamaan sen ja olen jopa ylpeä siitä. Todellisten isänmaanystävien pitäisi tukea kotimaataan niin hyvinä kuin huonoinakin aikoina.”

Ei liene tarpeen sanoa, että Aleksandr on Z-mies.

Kirjeitä Venäjältä -sarjassa Helsingin Sanomiin kirjoittaa Pietarista toimittaja Mihail. Hänen nimeään ei julkaista turvallisuussyistä. Työ riippumattomana journalistina on tekijöille Venäjällä nyt uhka, joka voi johtaa pidätykseen tai vankeuteen.