101-vuotias Josef Schütz on vanhin ihminen, joka on joutunut syytteeseen natsien toisen maailmansodan aikaisista rikoksista. Ikänsä vuoksi hän ei välttämättä joudu suorittamaan rangaistustaan vankilassa.

Natsi-Saksan aikaisen keskitysleirin vartijana työskennellyt Josef Schütz on saanut tiistaina viiden vuoden vankeustuomion Saksassa, kertoo uutistoimisto AFP. 101-vuotias Schütz on tähän mennessä vanhin ihminen, joka on joutunut oikeuden eteen natsi-Saksan rikoksista toisessa maailmansodassa.

Oikeus totesi Schützin syyllistyneen avun­antoon useissa murhissa työskennellessään Sachsenhausenin keskitysleirillä Oranienburgissa Berliinin pohjoispuolella vuosina 1942–1945.

Syyttäjien mukaan Schütz osallistui yli 3 500 ihmisen murhaan auttamalla vankien ampumateloituksissa ja kaasuttamisessa kuoliaaksi. Hän oli tekojen aikaan parikymppinen.

Schützin mukaan hän on syytön eikä tiennyt mitään kauheuksista, joita leirillä tapahtui.

”En tiedä, miksi olen täällä”, hän sanoi maanantaina oikeudenkäynnin päättyessä.

Schützin versio tapahtumista oli kuitenkin ristiriitainen. Hän esimerkiksi väitti oikeudenkäynnin aikana viettäneensä suurimman osan toisen maailmansodan vuosista maatalous­työläisenä, vaikka useat asiakirjat todistavat muuta.

Sachsenhausenin keskitysleirille joutui vuosina 1936–1945 yhteensä 200 000 ihmistä. Leirille vietiin muun muassa juutalaisia, romaneja, hallinnon vastustajia ja seksuaali­vähemmistöihin kuuluvia. Kymmenettuhannet heistä kuolivat leirillä. Vankeja murhattiin, ja heitä kuoli pakkotyöhön, sairauksiin, nälkään ja natsien pahamaineisiin lääketieteellisiin kokeisiin.

Vaikka Schütz tuomittiin, hän tuskin päätyy telkien taakse korkean ikänsä takia. Schütz aikoo todennäköisesti valittaa tuomiosta.

AFP:n haastattelema ranskalaisen CNRS-tutkimuslaitoksen tutkimusprofessori Guillaume Moralis sanoo, että natsirikostuomioilla on tärkeä symbolinen arvo, vaikka syyllisiä ei koskaan saataisi istumaan tuomioitaan. Hänen mukaansa tuomiot korostavat yksilöiden poliittisen ja moraalisen vastuun merkitystä aikana, jolloin uusfasistinen äärioikeisto vahvistuu Euroopassa.