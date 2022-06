Useiden medioiden yhteistyössä tekemässä tutkivassa jutussa osoitetaan, miten kreikkalaispoliisit ovat pakottaneet siirtolaisia karkottamaan muita siirtolaisia rajan yli Turkkiin.

Kreikan poliisi on pakottanut siirtolaisia ja turvapaikanhakijoita osallistumaan laittomiin käännytyksiin maan Turkin vastaisella rajalla, kertovat muun muassa The Guardian, Der Spiegel, Le Monde ja ARD Report München. Mediat tekivät artikkelissaan yhteistyötä hollantilaisen tutkivan kansalaisjärjestön Lighthouse Reportsin kanssa.

Kuukausia kestäneessä yhteisprojektissa paljastui, että poliisi värväsi pakolla osan siirtolaisista ja turvapaikanhakijoista tekemään käännytyksiä. Osan värväsivät ihmissalakuljettajat. Jälkimmäiset työskentelivät rikollispomon alaisuudessa, joka auttoi paikallisia poliiseja laittomissa käännytyksissä.

Yhteensä kuusi ihmistä kertoi medioille, miten he ovat osallistuneet pakkokäännytyksiin Évrosjoella.

Värvätäkseen siirtolaisia ja turvapaikanhakijoita poliisit käyttivät The Guardianin mukaan ainakin yhdessä tapauksessa oikeusjutun uhkaa.

Englantia puhuva Bassel [nimi muutettu turvallisuussyistä] kuvailee medioille, kuinka hänet kiinniottaneet poliisit käskivät hänen riisuutua, minkä jälkeen hänet sullottiin selliin 150 muun vangin kanssa.

Tämän jälkeen Basselille sanottiin, että hän joko tekisi töitä poliisille tai saisi syytteet ihmissalakuljetuksesta ja joutuisi vankilaan. Basselia oli jo ennen uhkavaatimusta pahoinpidelty poliisien otettua hänet kiinni.

Basselille annettiin The Guardianin mukaan kuukauden oleskelulupa Kreikkaan, minkä lisäksi hänelle annettiin mahdollisuus varastaa haluamansa tavarat pakkokäännytetyiltä ihmisiltä. Pakkokäännytyksen kohteeksi joutuneita on haastateltujen mukaan kohdeltu usein väkivaltaisesti, pakotettu riisuutumaan ja heidän tavaroitaan on varastettu. Pahoinpitelijät ja varkaat ovat olleet kreikkalaisia poliiseja.

Pakkovärvätyt viettivät päivänsä lukkojen takana, poistuen vain pimeän tullen ja silloinkin naamioituneina. Pakkokäännytykset noudattivat Der Spiegelin mukaan samaa kaavaa: esimerkiksi Basselin poliisit veivät joelle, jossa hänen piti täyttää kumiveneet. Sitten hän vei köyden Turkin puolelle ja kiinnitti sen puuhun, minkä jälkeen pakkovärvätyt ihmiset kuljettivat turvapaikanhakijoita rajan yli, jopa 150 illassa.

Bassel kertoo myös, kuinka hän joutui seuraamaan sivusta, kun ihmisiä hukkui jokeen.

Palkkaa Bassel ei saanut, eikä hän saanut poistua poliisiasemalta yksin. Hän sai syödäkseen vain epäsäännöllisesti, ja jos hän ei totellut poliisien käskyjä riittävän nopeasti, häntä hakattiin.

”He tekivät minusta orjan”, Bassel sanoi Der Spiegelille.

Paikallisten kyläläisten mukaan poliisin toiminta on ”julkinen salaisuus”. Kalastajat ja maanviljelijät, joilla on lupa kulkea suljetulla alueella, kertovat, miten he ovat toistuvasti nähneet turvapaikanhakijoiden tekevän poliisin likaisia töitä.

Myös nimettömästi medioille puhuneet kolme poliisilähdettä ovat vahvistaneet pakkokäännytykset ja poliisin roolin niissä.

Saksan ulkoministeri Annalena Baerbock sanoi tiistaina, että tapahtumat täytyy selvittää perinpohjaisesti.

”Nämä kammottavat kuvat ja raportit, jotka tulevat nyt eteemme EU:n ulkorajoilta, ovat sietämättömiä”, hän kirjoitti Twitterissä.

Turvapaikan hakeminen on taattu Geneven pakolaissopimuksessa, joka sitoo myös Kreikkaa. Sopimus takaa jokaiselle ihmiselle oikeuden hakea turvapaikkaa.

Kreikkaa on aikaisemminkin syytetty laittomista karkotuksista. Karkotuksista ja pakolaisiin kohdistuvasta väkivallasta on muun muassa Amnesty Internationalin mukaan tullut ”käytännössä” Kreikan ohjaava rajapolitiikka.