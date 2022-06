Britannian prinssi Charlesin painosti John Majorin hallituksen ministereitä, jotta kruununperijän tiluksille annettaisiin poikkeus vuokralaissa.

Britannian kruununperijä prinssi Charles on painostanut ministereitä muuttamaan lakiesitystä omaksi hyväkseen, kertoo brittilehti The Guardian.

Kansallisarkistosta löydetyt asiakirjat osoittavat, miten silloisen pääministerin John Majorin hallituksessa olleet ministerit suostuivat prinssin vaatimuksiin. Ministerit antoivat periksi, koska he olivat huolissaan perustuslaillisesta kriisistä, joka olisi voinut syntyä, jos Charlesin vaatimuksia ei otettaisi huomioon.

Charles on näin ollen The Guardianin mukaan pakottanut vaaleilla valitun hallituksen toimimaan tietyllä tavalla.

Kyseinen vuokraamista ja vuokralaisten oikeutta ostaa asuinkohteita koskeva lakiehdotus muutettiin, jotta osa Charlesin tiluksista suljettiin sen ulkopuolelle. Windsorin suku on The Guardianin mukaan käyttänyt Englannissa queen’s consent -nimellä kulkevaa ikivanhaa menettelyä ainakin neljässä vuokraamista koskevassa lakiesityksessä 1960-luvulta lähtien.

Menettelyn mukaan kuningatar Elisabet II:lla ja hänen pojallaan Charlesilla on oikeus nähdä etukäteen lakiehdotukset, joilla on vaikutusta heidän henkilökohtaiseen omaisuuteensa tai julkiseen valtaansa.

Kuningattaren edustajat ovat aiemmin kieltäytyneet kertomasta, montako kertaa monarkki on pyytänyt muutoksia lakiehdotuksiin. Heidän mukaansa kyse on lisäksi ”täysin muodollisesta” menettelystä.

Prinssi Charles kiinnitti vuonna 1992 erityistä huomiota pieneen Newton St Loen kylään, joka on osa yli miljardin punnan (noin 1,2 miljardin euron) Cornwallin herttuakunnan tiluksia. Hän halusi, että kylä jätetään vuokrausta koskevan lain ulkopuolelle.

Prinssi pelkäsi, että uusi laki antaisi myös hänen vuokralaisilleen oikeuden ostaa ja kehittää vuokraamiaan historiallisia kohteita ilman, että he huolehtisivat niiden ”erikoisilmeestä”. Poikkeuksen myöntäminen on johtanut The Guardianin mukaan siihen, että pieni osa Newton St Loen kylän asukkaista on kärsinyt taloudellisesti.

”Kyse on täydestä vääryydestä ja keskiaikaisuudesta. Koska rälssitaloni on jonkun äärettömän rikkaan ja vaikutusvaltaisen ihmisen omistama, minua eivät suojaa samat lait, jotka koskevat kaikkia muita tässä maassa. En voi tehdä asialle mitään”, sanoi kylässä asuva Jane Giddins.

Giddinsin mukaan hän ja hänen miehensä eivät voi enää käyttää kohdettaan lainavakuutena, jotta he voisivat tulevaisuudessa maksaa terveydenhoitokulujaan.