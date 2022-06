Suomi, Ruotsi ja Nato ovat siirtyneet Erdoğanin toiveiden mukaisesti käyttämään Turkista kansainvälistä nimitystä Türkiye. Yhdysvallat ja englanninkielinen media pitäytyvät edelleen vanhassa nimityksessä, jonka voi sekoittaa kalkkunaan.

Turkki on toivonut, että maan nimestä käytettäisiin virallisissa yhteyksissä jatkossa muotoa ”Türkiye” aiemman ”Turkeyn” sijaan. Kesäkuun alussa maasta käytettävä nimi muuttui esimerkiksi YK:ssa Türkiyeksi.

Turkki on selittänyt, että yksi syy kansainvälisen nimen muutokselle on se, että laajasti käytetty, englanninkielinen nimitys ”Turkey” sekoittuu kalkkunaan, joka englanniksi kirjoitetaan samalla tavalla. Türkiye-muoto edustaa parhaiten Turkin kansan kulttuuria, sivilisaatiota ja arvoja, presidentti Recep Tayyip Erdoğan on sanonut.

Suomeksi Turkki on edelleen Turkki.

Naton huippukokous alkoi tiistaina Madridissa Espanjassa. Kokouksessa saatiin purettua Turkin aiheuttama Nato-jumi, kun maa ilmoitti vihdoin tukevansa Suomen ja Ruotsin jäsenyyttä.

Kokouksesta viestiessään Suomea edustavat tahot käyttivät englanninkielisessä viestinnässään muotoa Türkiye. Sama muoto esiintyi eilen esimerkiksi tasavallan presidentin kanslian englanninkielisessä tiedotteessa ja Suomen Nato-edustuston viestinnässä.

Myös Nato ja sen pääsihteeri Jens Stoltenberg käyttivät viestinnässään johdonmukaisesti muotoa ”Türkiye”. Uuden muodon Stoltenberg muisti myös puheessaan.

Englanninkielisessä viestinnässään Türkiye-muotoa käytti myös Ruotsin valtiojohto.

Suomen ulkoministeriön verkkosivuilla Turkki esiintyy vielä nimellä Turkey. Ulkoministeriön viestintäpäivystyksestä ei osattu keskiviikkona tuoreeltaan kertoa HS:lle, mikä on ulkoministeriön linja ja joutuuko esimerkiksi Suomen suurlähetystö Ankarassa teettämään uudet käyntikortit.

Kaikki muut maat eivät ole ottaneet Turkin nimitoiveita yhtä tosissaan kuin Suomi ja Ruotsi.

Valkoinen talo ja Yhdysvaltain presidentti Joe Biden käyttävät edelleen Turkin nimestä tuttua Turkey-muotoa. Samoin tekee englanninkielinen media BBC:tä, New York Timesia, CNN:ää ja Reutersia myöten.

Myös Ylen englanninkielinen palvelu käyttää edelleen muotoa Turkey.

Britannian hallinto käyttää sekin Turkey-muotoa, vaikka esimerkiksi maan Ankaran-suurlähetystö on jo käyttänyt Twitterissä Erdoğanin toivomaa Türkiye-muotoa. Lähetystön Twitter-tilin nimi on silti edelleen UK in Turkey.