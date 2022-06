Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan haukuttiin Venäjällä monella suulla tiistain Nato-sovusta.

Venäjän viralliset tahot moittivat Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyden edistymistä keskiviikkona melko maltillisin sanankääntein. Joitain jyrkempiäkin kommentteja esitettiin, ja Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan haukuttiin Nato-sovusta monella suulla.

Entinen presidentti Dmitri Medvedev maalaili Nato-Suomelle synkkää tulevaisuutta haastattelussa, joka julkaistiin jo tiistaina.

Varaulkoministeri Sergei Rjabkov totesi Lenta-uutissivuston mukaan, että ”Moskova suhtautuu Suomen ja Ruotsin Natoon liittymiseen kielteisesti”.

”Tämä ei lisää kenenkään turvallisuutta”, Rjabkov sanoi. ”Ei niiden, jotka laajenevat eikä niiden, jotka liittyvät mukaan. Eikä niiden, jotka pitävät sotilasliittoa uhkana.”

Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyys ei kuitenkaan Rjabkovin mukaan vaikuttaisi Venäjän turvallisuuspolitiikkaan millään tavalla.

”Huolehdimme kestävästä turvallisuudestamme joka tapauksessa, sataprosenttisesti.”

Aiemmin Venäjä on kertonut, että Suomen Nato-jäsenyys johtaisi ”vastatoimiin” täsmentämättä, mitä nämä vastatoimet ovat. Samoja äänenpainoja kuultiin keskiviikkona.

Venäjän parlamentin alahuoneen ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Sergei Slutski varoitti Suomea ja Ruotsia Nato-jäsenyyden seurauksista ja moitti samalla Turkkia hyväuskoisuudesta.

”Suomen ja Ruotsin liittoutumattomuuden hylkääminen ja liittyminen sotilasliiton etulinjaan on heidän oma valintansa”, Slutski kirjoitti Telegram-kanavallaan uutistoimisto Tassin mukaan. ”Mutta heidän on ymmärrettävä tämän askeleen merkitys heidän Venäjän-suhteilleen ja Euroopan turvallisuusarkkitehtuurille, joka on syvässä kriisissä.”

Räyhäkansallisen LDPR-puolueen parlamenttiryhmään kuuluva Slutski arvioi, että Nato on laajentunut Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen määrätietoisesti kohti Venäjän rajoja ja ”mantra liiton puolustuksellisesta luonteesta on sumuverhoa”.

”Venäjän näkökulmasta Naton laajeneminen itään ei alkanut Suomen ja Ruotsin jäsenyyskutsulla vaan niiden lupausten rikkomisella, jotka aikoinaan annettiin Neuvostoliiton ensimmäiselle presidentille”, Slutski jatkoi.

Slutski viittasi väitettyihin lupauksiin neuvostojohtaja Mihail Gorbatšoville. Yhdysvaltain on väitetty vakuuttaneen hänelle, ettei Nato laajene itään Saksojen yhdistyessä ja Neuvostoliiton romahtaessa. Näyttöä tällaisista lupauksista ei ole.

”Niin, ja Turkin asemassa en antaisi vietellä itseäni veto-oikeuden hylkäämiseen ruotsalaisten ja suomalaisten Natoon liittymisen yhteydessä annetuilla lupauksilla”, Slutski kirjoitti. ”Samalla tavalla Gorbatšovia aikoinaan vieteltiin.”

Entinen presidentti ja pääministeri ja nykyinen turvallisuusneuvoston varapuheenjohtaja Dmitri Medvedev valotti näkemyksiään Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyksien seurauksista Argumenty i Fakty -lehden tiistaina ilmestyneessä haastattelussa. Medvedevin mukaan vastatoimia seuraa varmasti.

”Nato kasvattaa maarajaansa Venäjän kanssa yli kaksinkertaiseksi”, Medvedev sanoi. ”Meidän on vahvistettava näitä rajoja.”

Medvedev viittasi seurauksiin paitsi pohjoisilla alueilla myös Baltiassa ja erityisesti Kaliningradin varustamisessa.

”Ydinaseeton Itämeri jää menneisyyteen”, Medvedev arvioi.

”Pohjoisen alueen maavoimia ja laivastoa vahvistetaan merkittävästi. Kukaan ei ole siitä riemuissaan, eivät Natoon pyrkivät naapurimmekaan. Ei ole mukavaa, kun meidän Iskanderimme, yliääniohjuksemme, laivastomme ja ydinaseemme ovat kodin kynnyksellä.”

Medvedev intoutui suorastaan runolliseksi verratessaan tulevaisuutta toisen maailmansodan tapahtumiin.

”Teen ehkä kyseenalaisen mutta historiallisen vertauksen”, Medvedev sanoo haastattelussa. ”Suomalaiset muistavat, kuinka paljon tilanne aikoinaan kiristyi Mannerheimin linjalla ja mikä oli sen kohtalo.”

”Näiden miljoonalinnoitusten raunioilla Leningradin alueella ja Viipurin ympäristössä on yhä muistomerkkejä, joissa lukee kahdella kielellä: ’Teille, jotka ette eläneet Herran määräämää aikaa vaan kaaduitte julman ja tarpeettoman sodan kirotuille kentille’.”

Sosiaalisen median kommenteissa näkyi monien kansalaisten ajatus, että Turkki oli Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyttä vastustaessaan tavalla tai toisella Venäjän asialla. Tiistai-illan sopu herättikin pettymystä, selviää Regnum-uutisten kokoamista yhteisöpalvelu Vkontakten kommenteista.

”Turkki petti kuten odotinkin”, kirjoittaa Marina P. ”Viis siitä, onneksi meillä on armeija ja laivasto.”

”Turkin muuttumatonta, satojen vuosien politiikkaa”, kommentoi Valerija M. ”Tingitään ja tingitään vaikka kuinka kauan ja lopuksi annetaan lännelle periksi.”

Valtiollisen radio- ja televisioyhtiön propagandanyrkki, toimittaja Vladimir Solovjov meni radiokommentissaan pidemmälle väittäen, että Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan on huijari. ”Älkää lentäkö Turkkiin!” Solovjov neuvoi lomailevia venäläisiä.

Toisenlaisiakin näkemyksiä Turkista esitettiin. Kremliä tarmokkaasti myötäilevä ja Turkkiin hyviä välejä ylläpitävä politiikan tutkija Sergei Markov piti Ekspert-julkaisun mukaan Erdoğanin Madridin-neuvotteluja urotekona, jossa Erdoğan sai, mitä halusi.

”Hyvä Erdoğan, nöyryytit ylimielistä Eurooppaa!!” Markov kommentoi. ”Niin sitä pitää. Nykyiset eurooppalaiset johtajat eivät osaa neuvotella vakavasti tai periaatteellisesti ja ymmärtävät vain voiman kieltä. Euroopan johtajat ovat pukuörkkejä, rikollisia. Terroristien puolustaminen on heidän lähes virallista politiikkaansa.”