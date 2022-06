Kakabaveh sanoo HS:lle, että ei voi tällä hetkellä luottaa hallituspuolue sosiaalidemokraatteihin. Siksi hän suunnittelee järjestävänsä epäluottamusäänestyksen ulkoministeri Ann Lindeä vastaan.

Tukholma

Synkkä päivä Ruotsin ulkopoliittisessa historiassa.

Näin kuvailee valtiopäiväedustaja Amineh Kakabaveh yhteisymmärrysasiakirjaa, jonka Ruotsi, Suomi ja Turkki allekirjoittivat tiistaina Naton huippukokouksessa.

”Ruotsi ja myös Suomi ovat tunnettuja siitä, että maat tukevat vähemmistöjä ja taistelevat diktaattoreita vastaan, mutta nyt yhtäkkiä maat tukevat diktaattoria Turkissa”, Kakabaveh sanoi HS:n haastattelussa keskiviikkona Ruotsin valtiopäivätalolla.

Lue lisää: HS kävi läpi Turkin, Suomen ja Ruotsin ”yhteis­ymmärrys­asiakirjan”, tässä sen keskeinen sisältö

Asiakirjan mukaan Suomi ja Ruotsi antavat ”täyden tukensa” Turkille liittyen sen turvallisuushuoliin.

Suomi ja Ruotsi sitoutuvat asiakirjassa muun muassa käsittelemään ”nopeasti ja perusteellisesti” Turkin tekemät ratkaisemattomat karkotus- ja luovutuspyynnöt, jotka koskevat terrorismiepäilyjä.

Suomi ja Ruotsi myös ottavat tässä käsittelyssä huomioon Turkin toimittamat ”tiedot, todisteet ja tiedustelutiedot”.

Amineh Kakabaveh Ruotsin valtiopäivätalolla keskiviikkona.

Yhteisymmärrysasiakirjan sanamuodoista on mahdollista tehdä erilaisia tulkintoja, joten Kakabavehin mukaan Ruotsin hallituksen tulee nyt kertoa, mitä Ruotsi on Turkille konkreettisesti luvannut.

Kakabaveh sanoo, että ei voi tällä hetkellä luottaa hallituspuolue sosiaalidemokraatteihin. Siksi hän suunnittelee järjestävänsä epäluottamusäänestyksen ulkoministeri Ann Lindeä vastaan. Kakabaveh tarvitsisi 35 valtiopäiväedustajan tuen, jotta epäluottamusäänestys toteutuisi.

Kakabaveh teki viime vuoden lopulla hallituspuolue sosiaalidemokraattien kanssa sopimuksen, jossa sosiaalidemokraatit sitoutuivat tukemaan kurdipuolue PYD:tä. Vastineeksi sosiaalidemokraatit saivat Kakabavehin tuen ratkaisevissa äänestyksissä, joiden myötä puolue on pysynyt vallassa. Sosiaalidemokraatit ovat sanoneet, että puolueen ja Kakabavehin sopimus päättyy syksyn vaaleihin.

Kakabavehin tulkinnan mukaan hänen ja sosiaalidemokraattien tekemä sopimus on yhä voimassa, vaikka yhteisymmärrysasiakirjassa todetaan, että Ruotsi ei tue PYD:tä. Asiakirja on näin ristiriidassa Kakabavehin ja sosiaalidemokraattien sopimuksen kanssa.

”Olen tehnyt sopimuksen puolueen, en hallituksen kanssa”, Kakabaveh sanoo.

Sosiaalidemokraatit kuitenkin johtavat Ruotsia yksipuoluehallituksella, joten tilanne on Kakabavehin mukaan epäselvä.

Myöhemmin keskiviikkona ulkoministeri Ann Linde sanoi ruotsalaislehti Aftonbladetille, että sosiaalidemokraattien ja Kakabavehin sopimuksen voimassaolo päättyi viime viikolla.

Amineh Kakabaveh.

Kakabavehissa herättää huolta myös kysymys Turkin tekemistä karkotus- ja luovutuspyynnöistä.

Keskiviikkona Turkki sanoi vaativansa yhteensä 33:n ”terrorismista” epäillyn ihmisen luovuttamista Turkkiin. Turkki aikoo pyytää 12 ihmisen luovuttamista Suomesta ja 21 ihmisen luovuttamista Ruotsista. Luovutettaviksi vaaditut kuuluvat Turkin mukaan joko kurdien PKK-ryhmään tai ovat turkkilaisen uskonoppineen Fethullah Gülenin seuraajia.

Lue lisää: Niinistö saapuu pian Nato-kokoukseen, suora lähetys käynnissä – Kommentoiko presidentti Turkin vaatimuksia?

Kakabaveh kuitenkin luottaa Ruotsin oikeusjärjestelmään ja siihen, että Ruotsi noudattaa jatkossakin kansainvälisiä sopimuksia.

”Onneksi poliitikot tai turvallisuuspoliisi eivät tee niitä päätöksiä, vaan oikeusvaltio ja tuomioistuimet. Tämä herättää kuitenkin pelkoa kurdeissa. On huolta siitä, miten tämä tulee vaikuttamaan ja tullaanko kurdeja esimerkiksi salakuuntelemaan. Ruotsin päätös tulee vaikuttamaan myös muihin maihin”, Kakabaveh sanoo.

Keskiviikkona aamulla Ruotsin SVT:n aamuohjelman haastattelussa Kakabaveh kuvaili Ruotsin uhraavan kurdit Nato-jäsenyyden vuoksi.

”Kurdit uhrataan tämän kyynisen politiikan vuoksi. Miksi kurdit uhrataan Nato-jäsenyyden vuoksi? Miksi Ruotsi antaa periksi Erdoğanille?” Kakabaveh sanoi.

Ruotsin pääministeri Magdalena Andersson sanoi keskiviikkona SVT:n haastattelussa pitävänsä Turkin kanssa saavutettua sopua tärkeänä askeleena kohti Naton jäsenyyttä.

”Olen nukkunut hyvin. Se oli suuri päivä Ruotsille. Tärkeä askel Natoon. Tämä tulee vahvistamaan Ruotsin turvallisuutta”, hän sanoi Madridissa.

Anderssonin mukaan yhteisymmärrysasiakirjasta ei seuraa erityisen merkittäviä käytännön muutoksia Ruotsille. Anderssonin mukaan Naton jäsenyys itsessään kuitenkin muuttaa Ruotsin suhtautumista esimerkiksi asevientiin.

Turkki on vaatinut Ruotsia lopettamaan Turkkiin kohdistuvan asevientikiellon.

Andersson kommentoi myös asiakirjassa mainittuja terrorismista epäiltyjen luovuttamista Turkkiin.

”Me työskentelemme aina Ruotsin lainsäädännön ja kansainvälisten sopimusten puitteissa emmekä karkota Ruotsin kansalaisia. Jos ei omistaudu terrorismille, ei ole mitään syytä olla huolissaan”, Andersson sanoi.

Ruotsalaislehti Dagens Nyheterin mukaan Ruotsin turvallisuuspoliisi Säpolla on lista ihmisistä, jotka voidaan karkottaa maasta kurdijärjestö PKK:n yhteyksien takia. Lehden mukaan Säpon listalla on kymmenkunta ihmistä, joilla on yhteyksiä PKK:hon.

EU määrittelee PKK:n terroristijärjestöksi.

Myös Turkissa on ollut esillä nimilista ihmisistä, joita Turkki on vaatinut luovutettaviksi Suomesta ja Ruotsista. Listan julkaisi Turkin hallitsevalle puolueelle AKP:lle myönteinen Hürriyet-lehti maanantaina.

Lehden mukaan Ruotsista on vaadittu luovutettavaksi 33 ihmistä, Suomesta 12.

HS näytti Hürriyet-lehdessä julkaistun listan Kakabavehille valtiopäivätalolla keskiviikkona. Listalla on ihmisiä, joita Kakabaveh tuntee.

”Täällä on ihmisiä, jotka eivät ole PKK:n jäseniä. Ihmisiä, jotka vastustavat PKK:ta. Ystäviäni. He eivät ole edes kurdeja.”

”Tämä on pelottavaa”, hän sanoi.

Kakabavehin mukaan turkkilaismediassa julkaistun listan aitouteen ei voi luottaa. Listalla olevien nimien määrä ei myöskään täsmää Turkin keskiviikkona julkaisemaan vaatimukseen 33 ihmisen luovuttamisesta.

Lue lisää: Turkin media julkaisi nimilistan luovutettavaksi vaadituista – Terroristiksi väitetty HS:lle: ”Olen tavis suomalainen”

HS:n kirjeenvaihtaja kävi Amineh Kakabavehin kanssa läpi Turkin mediassa julkaistua karkotuslistaa.

Kakabaveh ei ole ainoa, joka on arvostellut yhteisymmärrysasiakirjaa Ruotsissa.

Esimerkiksi Ruotsin Nato-jäsenyyttä vastustaneet ympäristöpuolue ja vasemmistopuolue kritisoivat hallitusta liittyen asevientiin ja karkotuksiin.

”Me varoitimme jo aikaisin Ruotsin turvallisuuspolitiikan laskemisesta despootti Erdoğanin käsiin. Hallitus sanoi, että niin ei tule käymään. Nyt on pelattava avoimin kortein. Aikooko Ruotsi aseistaa Turkkia hyökkäyssodassa Syyriaan? Ketkä hallituksen kriitikot aiotaan karkottaa”, kysyi vasemmistopuolueen puheenjohtaja Nooshi Dadgostar Twitterissä.

Pääoppositiopuolue maltillisen kokoomuksen puheenjohtaja Ulf Kristersson puolestaan kiitteli hallitusta sovusta.

”On hyvin myönteistä, että Ruotsi, Suomi ja Turkki ovat löytäneet ratkaisun, joka vie prosessia eteenpäin. Nato lisää meidän turvallisuuttamme, ja Ruotsi ja Suomi tekevät Natosta vahvemman”, Kristersson kirjoitti lausunnossaan uutistoimisto TT:lle.

Ruotsin entinen pääministeri Carl Bildt puolestaan pitää mahdollisena, että viimeistä sanaa neuvotteluissa Turkin kanssa ei ole vielä sanottu.

"Voin voin toivoa, että Turkki ei tule muuttamaan mieltään neuvottelujen ja ratifiointiprosessin aikana. Turkin käyttäytyminen on ollut ennakoimatonta, mikä ollut häiritsevää."