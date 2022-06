Turkin oikeusministeri Bekir Bozdağ totesi maan tiedotusvälineille Turkin haluavan ”terroristien luovuttamista uuden sopimuksen puitteissa”.

Turkki vaatii Suomea ja Ruotsia luovuttamaan kymmeniä ”terrorismista” epäiltyjä ihmisiä Turkkiin maiden tiistaina allekirjoittaman sopimuksen nojalla, kertoo uutistoimisto AFP.

Turkin oikeusministeri Bekir Bozdağ totesi maan tiedotusvälineille Turkin haluavan ”terroristien luovuttamista uuden sopimuksen puitteissa”.

Ministerin mukaan Turkki aikoo pyytää 12 ihmisen luovuttamista Suomesta ja 21 ihmisen luovuttamista Ruotsista. Luovutettaviksi vaaditut kuuluvat joko kurdien PKK-ryhmään tai ovat turkkilaisen uskonoppineen Fethullah Gulenin seuraajia.

Turkki syyttää Gulenia ja tämän seuraajia vuoden 2016 vallankaappausyrityksen suunnittelusta.

Turkin hallintoa lähellä olevan Daily Sabah -lehden mukaan kyseessä eivät välttämättä ole uudet luovutuspyynnöt.

Lehden mukaan Turkki ainakin "muistuttaa" Suomea ja Ruotsia aiemmin tehdyistä pyynnöistä. Sen mukaan Bozdag kertoo odottavansa vastausta Suomelta kuuden PKK:n jäsenen ja kuuden Gulenin seuraajan pyynnöistä, Ruotsissa vastaavia olisi 11 PKK:n ja 10 gulenistin osalta.

Turkki on tänä vuonna tehnyt oikeusministeriön mukaan kaksi luovutuspyyntöä, jotka odottavat yhä ratkaisua, uutistoimisto STT kertoi keskiviikkoaamuna. Presidentin­kanslian mukaan pyyntöjä ei ole voitu ratkaista, koska henkilöitä ei ole tavoitettu.

Suomi on ratkaissut kaikki muut asiat, joissa ratkaisu on ollut mahdollinen. Suomi ei vuosina 2019–2022 ole suostunut luovuttamaan Turkille ihmisiä, joita maa on epäillyt tai tuominnut kytköksistä terroristisina pitämiinsä järjestöihin.

Suomi, Ruotsi ja Turkki allekirjoittivat tiistaina kolmenvälisen yhteisen asiakirjan. Siinä Suomi ja Ruotsi lupaavat käsitellä ”nopeasti ja perusteellisesti” Turkin tekemät ratkaisemattomat karkotus- ja luovutuspyynnöt, jotka koskevat terrorismiepäilyjä.

Keskiviikon ilmoituksellaan Turkki siis panee tuoreen julistuksen heti testiin.

Suomen presidentti Sauli Niinistö totesi tiedotustilaisuudessa tiistaina, että Suomi pitää kiinni omasta lainsäädännöstään ja kansainvälisistä sopimuksista.

”Tuossa julkilausumapaperissa ei määritellä mitenkään, että kenet pitäisi luovuttaa, mutta todetaan kyllä että on tärkeä noudattaa niitä periaatteita, joita luovuttamisessa on Euroopan konventiossa sovittu. Siinä konventiossa me olemme kaikki kolme mukana", Niinistö sanoi tiistaina.

"Viime kädessä ne [luovutuspyynnöt] ovat monesti oikeudellista harkintaa, johon olemme selvästi todenneet, että poliittisella kentällä ei ole oikeuttakaan lähteä millään tavalla vaikuttamaan.”