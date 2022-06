Useita eurooppalaisia pormestareita on hiljattain johdettu harhaan Kiovan pormestari Vitali Klytškoa imitoivilla deep fake -videoilla.

Ainakin kolmea eurooppalaisen pääkaupungin pormestaria on hiljattain huijattu videopuheluilla, joissa he ovat kuvitelleet puhuneensa Kiovan pormestarille Vitali Klytškolle. Todellisuudessa kyse on ollut deep fake -videoväärennöksestä.

Deep fake -videoilla tarkoitetaan tietokonemallinnettuja aidon näköisiä videoväärennöksiä, joissa videossa todellisuudessa esiintyvän henkilön kasvot on manipuloitu näyttämään toiselta henkilöltä.

Vale-Klytškon uhreiksi ovat viime aikoina joutuneet tiettävästi ainakin Berliinin pormestari Franziska Giffey, Madridin pormestari José Luis Martínez-Almeida ja Wienin pormestari Michael Ludwig.

Huijauksen kohteeksi on aiemmin kesäkuussa eurooppalaisten pormestareiden ohella joutunut myös maailmankuulu kirjailija J. K. Rowling, kertoo amerikkalaislehti The Washington Post.

Rowling uskoi puhuvansa Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin kanssa Rowlingin hyväntekeväisyys­säätiön toiminnasta Ukrainassa.

Klytško-väärennösten tekijöiksi on nyt ilmoittautunut venäläinen komediakaksikko Vladimir Kuznetsov ja Aleksei Stoljarov, kertoo muiden muassa Saksan yleisradioyhtiö RBB. Heidät tunnetaan Venäjällä lavanimillään Vovan ja Lexus.

”En tahdo paljastaa, kuinka teimme sen, mutta se oli helppoa”, Stoljarov kertoi puhelimitse ARD-kanavan Kontraste-ohjelmalle.

He kertovat aikovansa julkaista torstaina videoita puheluista pormestareiden kanssa.

Stoljarovin ja Kuznetsovin väitteitä ei toistaiseksi voida vahvistaa toisesta lähteestä, sillä he eivät tarjonneet haastatelleelle medialle todistusaineistoa, kuten sähköposteja, joilla tapaamiset sovittiin.

Kuznetsovin ja Stoljarovin deep fake -soittojen uhreiksi on aiemminkin päätynyt useita tunnettuja ja vaikutusvaltaisia henkilöitä, kuten Yhdysvaltain entinen presidentti George W. Bush ja laulaja-lauluntekijä Elton John.

Kuznetsov ja Stoljarov ovat kumonneet väitteet siitä, että he työskentelisivät valtiollisille tahoille. Totta tai ei, Venäjän valtiollisia tahoja heidän toimintansa ei ainakaan häiritse – päinvastoin.

Kesäkuun alussa Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Maria Zaharova palkitsi parivaljakon kansallisessa internetin sisällöntuotanto­kilpailussa. He saivat pääpalkinnon erikoiskategoriassa nimeltä ”Maailman tulee tietää”.

Tunnustuksena he saivat Zaharovalta suojatun pöytäpuhelimen, jollaisia käytetään valtion viestinnässä.

”Soittakaa, ilahduttakaa meitä ja maailmaa uusilla paljastuksilla. Minä uskon teihin. Odotan puheluanne”, Zaharova sanoi tuolloin uutistoimisto Tassin mukaan.

Oikaisu 29.6. kello 17.44: Jutussa kirjoitettiin aiemmin virheellisesti, että ARD Kontraste olisi lehti. ARD on kuitenkin tv-kanava ja Kontraste sen lähettämä tv-ohjelma.