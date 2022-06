Uutispalvelu Rappler on uutisoinut kriittisesti Filippiinien valtaapitävistä ja presidentti Rodrigo Dutertesta. Se on jo ilmoittanut, ettei aio noudattaa lakkautuspäätöstä.

Filippiinien hallitus on ilmoittanut aikovansa sulkea uutispalvelu Rapplerin, filippiiniläinen toimittaja ja nobelisti Maria Ressa kertoo kansainvälisten medioiden mukaan.

Rappler on tunnettu kriittisestä journalismistaan Filippiinien vallanpitäjiä kohtaan. Ressa on yksi uutispalvelun perustajista, ja sai viime syksynä Nobelin rauhanpalkinnon työstään sananvapauden edistämiseksi.

Ressa ilmoitti Filippiinien hallituksen päätöksestä puhuessaan tiistaina Havaijilla pidetyssä mediakonferenssissa. Hän kertoi valtion vahvistaneen vuonna 2018 tehdyn päätöksen, joka kumoaa Rapplerin rekisteröintitodistuksen.

Rapplerin lakkauttamisuutisesta kertoivat lukuisat kansainväliset mediat, muun muassa uutistoimisto Associated Press, Britannian yleisradioyhtiö BBC, sanomalehti The New York Times ja yhdysvaltalainen uutiskanava CNN.

Rappler on hiertänyt erityisesti Filippiinien presidentti Rodrigo Dutertea, sillä se on kirjoittanut laajasti presidentin ajamasta ankarasta huumeidenvastaisesta sodasta.

Poliisi ja valtion palkkaamat asemiehet ovat tappaneet jopa kymmeniä tuhansia huumeidenkäyttäjiä ja huumekauppiaita epäselvissä olosuhteissa sen jälkeen, kun Duterte nousi valtaan vuonna 2016. Rappler on muun muassa paljastanut, että osa poliisin ampumista ihmisistä ei tehnyt vastarintaa, vaan heidät käytännössä teloitettiin.

Myös Ressa on joutunut vaikeuksiin puolustaessaan sananvapautta. The New York Times kertoo, että Filippiinien hallitus on nostanut häntä vastaan yhteensä seitsemän rikossyytettä. Hänet tuomittiin kunnianloukkauksesta vuonna 2020, mistä häntä uhkaa jopa kuuden vuoden vankeustuomio. AP:n mukaan Ressa on valittanut tuomiosta ja on vapaana takuita vastaan.

Lue lisää: Filippiinien hallitusta kritisoinut toimittaja tuomittiin kunnianloukkauksesta

Riippumattoman median olosuhteet Filippiineillä ovat käyneet viime vuosina yhä ahtaammiksi.

Duterte myönsi maanantaina, että hän oli käyttänyt presidentin oikeuksiaan vuonna 2020 sulkeakseen ison ABS-CBN-uutiskanavan, joka oli tutkinut hänen taustojaan ja huumeidenvastaista operaatiotaan. Viime viikolla Duterten hallitus lakkautti kaksi uutissivustoa, joiden se väitti tukevan kommunistisia terroristijärjestöjä.

Rapplerin lakkautuspäätös tuli vain kaksi päivää ennen kuin Duterten presidenttikausi päättyy. Torstaina vietetään maan uuden presidentin Ferdinand Marcos Jr.:n virkaanastujaisia. Marcos on Filippiinien samaa nimeä kantavan entisen diktaattorin poika. Hän on suhtautunut usein kielteisesti tiedotusvälineisiin.

Päätös Rapplerin sulkemisesta tuli virallisesti Filippiinien arvopaperi­markkinoiden valvontavirasto SEC:ltä, joka tulkitsee uutispalvelun rahoitusmallin rikkovan maan perustuslakia. Perustuslain mukaan ulkomaiset tahot eivät voi omistaa tai kontrolloida Filippiinien joukko­tiedotus­välineitä.

Rappler on saanut rahoitusta yhdysvaltalaisilta sijoittajilta, mutta sen mukaan rahoittajat eivät omista sitä eivätkä vaikuta sisältöihin.

Kansainvälinen lehdistöinstituutti kommentoi SEC:n päätöstä Twitterissä.

”Vaadimme Filippiinien hallintoa lopettamaan Rapplerin häirinnän ja varmistamaan, että uraauurtava uutispalvelu voi pysyä toiminnassa ja tehdä työnsä”, instituutti kirjoittaa.

Ressa on ilmoittanut, ettei Rappler peräänny hallinnon lakkautusuhan edessä, vaan aikoo valittaa päätöksestä.

”Emme aio vapaaehtoisesti luovuttaa oikeuksiamme eikä meidän missään tapauksessa pitäisikään. Aiomme ehdottomasti jatkaa työtämme tavalliseen tapaan”, Ressa toteaa Rapplerin julkaisemassa tiedotteessa.