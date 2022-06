Main ContentPlaceholder

Ulkomaat | Kyberhyökkäykset

Norjalais­viranomainen: Useat sivustot joutuneet palvelun­esto­hyökkäyksen kohteeksi – Venäjää tukeva ryhmä ilmoittautui tekijäksi

Venäläinen hakkeriryhmä Killnet on ilmoittanut olevansa hyökkäyksen takana. Kohteena on muun muassa Norjan poliisin sivut. Ryhmän mukaan heidän tärkeimpänä vihollisenaan on Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg.

