WHO: Apinarokko saattaa levitä myöhemmin riskiryhmiin

Apinarokkovirus voi WHO:n mukaan levitä esimerkiksi lapsiin, raskaana oleviin ja immuunipuutoksesta kärsiviin ihmisiin, jos virusta on paljon liikkeellä muissa väestöryhmissä.

Maailman terveysjärjestö (WHO) varoittaa apinarokon mahdollisuudesta levitä korkeassa riskiluokassa oleviin ihmisiin, kertoo uutistoimisto Reuters.

Virus voi WHO:n mukaan levitä mahdollisesti esimerkiksi lapsiin, raskaana oleviin ja niihin, joilla on immuunipuutos, jos virus leviää ”jatkuvasti” muissa väestöryhmissä. Järjestö tiedotti keskiviikkona, että se tutkii mahdollisia tautitapauksia lapsilla. WHO:n tutkimuksissa on mukana kaksi tapausta Britanniasta sekä tapauksia Espanjasta ja Ranskasta.

Yksikään nyt tutkittava tapaus ei ole ollut WHO:n mukaan vakava.

”Olen huolissani viruksen jatkuvasta tarttumisesta, koska se voi viitata siihen, että se vakiintuu ja voi täten siirtyä korkeamman riskiluokan ihmisiin”, WHO:n johtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus sanoi.

Apinarokkovirusta on tavattu yli 50 uudessa maassa ulkopuolella Afrikasta, jossa se on endeeminen eli kotoperäinen. WHO peräänkuuluttaa testauksen lisäämistä myös Afrikan maissa, joissa tapausmäärät ovat myös olleet kasvussa.