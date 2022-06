Asiasta kerrottiin vain päivä sen jälkeen, kun Turkki ilmoitti tukevansa Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyttä.

Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin hallinto tukee F-16-hävittäjien myymistä Turkille, kertoo uutistoimisto Reuters.

Yhdysvaltain kansainvälisten turvallisuusasioiden apulaispuolustusministeri Celeste A. Wallander kommentoi keskiviikkona tiedotusvälineille, että Turkin vahvat puolustusvoimat ovat myös Naton etu.

"Yhdysvallat tukee Turkin hävittäjien modernisointia, koska se on panos Naton ja siten myös Yhdysvaltojen turvallisuuteen", hän totesi.

Wallanderin mukaan asian valmistelu on vielä työn alla. Kaupan toteutuminen on tähän asti ollut epävarmaa, eikä se ole saanut kongressin hyväksyntää. Turkilla on jo entuudestaan F-16-koneita.

Wallander kertoi asiasta vain päivä sen jälkeen, kun Turkki ilmoitti tukevansa Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyttä. Neuvottelut näiden maiden välillä kestivät yli neljä tuntia.

Ennen tiistain neuvotteluja Yhdysvaltain presidentti Joe Biden ja Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan olivat keskustelleet puhelimitse.