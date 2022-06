Ruotsin maanpuolustus­korkeakoulun asiantuntija Martin Lundmark arvioi ruotsalaislehdelle, että Turkki voi haluta Ruotsilta esimerkiksi ohjus­järjestelmiä tai tykistötutkia.

Ruotsi on muuttamassa asevientisäännöksiään Turkin asetuttua tukemaan Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyttä. Maiden tekemän sopimuksen mukaan niiden välillä ei ole enää kansallisia asevientikieltoja.

Ruotsin asevientiä hallinnoivan strategisten tuotteiden tarkastuslaitoksen (ISP) mukaan Turkille ei ole koskaan asetettu asevientikieltoa eikä muitakaan ehdottomia esteitä sotatarvikkeiden viennille. Ruotsi on kuitenkin käytännössä evännyt aseviennin Turkkiin vuoden 2019 lopulta lähtien. Tuolloin Turkin sotilaallinen toiminta Syyriassa kiihtyi.

Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulun asiantuntijan Martin Lundmarkin mukaan Suomen, Ruotsin ja Turkin välisen sopimuksen sanamuodot ovat epämääräisiä ja voivat tarkoittaa aseviennin jatkamista. Lundmark arvioi asiaa Svenska Dagbladetin (SvD) haastattelussa.

Kun Ruotsi vie aseita muihin maihin, käytetään tiettyjä suuntaviivoja. Niiden mukaan vientiä ei hyväksytä, jos vastaanottaja­maa on aseellisessa konfliktissa. Vuodesta 2018 lähtien on täytynyt ottaa huomioon myös vastaanottaja­maan demokratian tila.

Vientiä voidaan kuitenkin harjoittaa, jos siihen on erityisiä ulko- tai turvallisuuspoliittisia syitä, Lundmark sanoo SvD:lle.

”Poliittinen tilanne on täysin erilainen, kun Ruotsi haluaa liittyä Natoon. Maiden välillä on nyt sopimus siitä, että ne tukevat toistensa puolustusta ja sotilaallista suorituskykyä. Tätä sitoumusta ei ollut aiemmin.”

Lue lisää: HS kävi läpi Turkin, Suomen ja Ruotsin ”yhteis­ymmärrys­asiakirjan”, tässä sen keskeinen sisältö

Turkilla on pitkälle kehittynyt kotimainen puolustusteollisuus, ja se on puolustus­tarvikkeissa pitkälti omavarainen. Ruotsilla on silti asejärjestelmiä, joiden ostamisesta Turkin uskotaan olevan kiinnostunut.

Turkin toivelistan kärjessä ovat todennäköisesti uudet hävittäjät. Tämä johtuu siitä, että maan ilmavoimat käyttävät vanhentunutta kalustoa. Turkki suljettiin kolme vuotta sitten Yhdysvaltojen F-35-hävittäjän seuraavan sukupolven kehittämisyhteistyön ulkopuolelle, kun se yllättäen päätti ostaa ilmatorjuntajärjestelmän Venäjältä.

Sen jälkeen Turkki on pyrkinyt löytämään muita keinoja ilmavoimiensa nyky­aikaistamiseksi. Se käy muun muassa keskusteluja Yhdysvaltojen kanssa vanhemman F-16-hävittäjän ostamisesta.

Lundmark pitää mahdollisena, että harkintaa myös ruotsalaisten Jas 39 Gripen -hävittäjien ostamisesta on tehty.

”He ovat varmasti harkinneet Gripenien ostamista ja voivat lähettää tällaisen pyynnön. Siinä tapauksessa sitä arvioidaan tänään eri tavalla kuin muutama kuukausi sitten”, hän sanoo.

Tutkimusjohtaja Jan Hallenberg Ruotsin ulkopoliittisesta instituutista kuitenkin arvioi SvD:lle, että Turkin pääasiallinen kiinnostuksenkohde on Yhdysvaltojen F-16:ssa. Ruotsista Turkki voisi Martin Lundmarkin mukaan haluta ohjusjärjestelmiä, johtamisjärjestelmiä, panssaroituja tykkejä tai tykistötutkia.

Toistaiseksi pyyntöjä asejärjestelmistä ei ole tullut, Ruotsin pääministeri Magdalena Andersson kertoo SvD:lle.

”On selvää, että osana liittoumaa asevientiä katsotaan eri kulmasta. Mutta harkinta tehdään silti tapauskohtaisesti”, hän sanoo.

Oikaisu 30.6. klo 16.12: Ruotsin sana robotsystem oli käännetty jutussa virheellisesti robottijärjestelmäksi. Kyseessä on ohjusjärjestelmä.