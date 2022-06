Yhdysvaltain korkein oikeus kiristi ympäristönsuojeluviraston päätösvaltaa, mikä vaikeuttaa presidentti Joe Bidenin päästöpolitiikkaa.

Yhdysvaltain korkein oikeus rajoitti Yhdysvaltain ympäristönsuojeluviraston (EPA) valtuuksia säädellä hiili- ja kaasuvoimaloiden kasvihuonepäästöjä Clean Air Actin mukaisesti. Päätös hyväksyttiin äänin 6–3.

Asiasta kertovat muun muassa uutistoimistot Reuters ja AFP.

Samalla korkein oikeus asettui poikkiteloin Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin ilmastosuunnitelmien eteen. Bidenin tavoitteissa on ollut palauttaa Yhdysvallat suunnannäyttäjäksi ilmastonmuutoksen torjumisessa. Bidenin hallinto on linjannut Yhdysvaltain tavoittelevan hiilineutraaliutta vuoteen 2050 mennessä. Korkein oikeus rajoitti päätöksellään hallituksen valtuuksia rajoittaa hiilidioksidi­päästöjä.

Tapaus on ollut vireillä jo pitkään. Päätös voisi vaikeuttaa autojen pakokaasupäästöjen rajoittamista tai sivuuttaa sähköyhtiöiden velvollisuuden siirtyä fossiilivoimasta uusiutuviin energialähteisiin. Lisäksi päätös voi rajoittaa muiden virastojen sääntelyvaltaa.

Päätös on ollut republikaanitaustaisten asianajajien ja heidän liittolaistensa tavoite jo pitkään. Tapaus mukailee presidentti Donald Trumpin Affordable Clean Energy -säädöstä. Korkeimman oikeuden konservatiivinen enemmistö on arvostellut EPA:ta jatkuvasti. The New York Timesin mukaan liittovaltion eri oikeusasteissa on käynnissä useita eri ympäristö­oikeudenkäyntejä, jotka voisi tulkita täsmäiskuiksi säädäntävaltaa vastaan.