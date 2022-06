Venäjä ilmoitti torstaina vetäytyneensä strategisesti tärkeältä Käärmesaarelta. Syynä on asiantuntijoiden mukaan todennäköisesti ollut ukrainalaisten jatkuva pommitus, johon venäläisillä ei ole ollut vastalääkettä.

Venäläisjoukot joutuivat vetäytymään Mustallamerellä sijaitsevalta piskuiselta Käärmesaarelta, jonka ne valtasivat sodan alkupäivinä. Asiasta kertoi torstaina ensin Ukrainan eteläinen sotilaspiiri Facebook-sivuillaan, ja vetäytymisen vahvisti Venäjän puolustusministeriö hieman myöhemmin.

Venäläisjoukot ovat pääesikunnan entisen tiedustelupäällikön, kenraalimajuri evp. Pekka Toverin mukaan mitä todennäköisimmin vetäytyneet ukrainalaisjoukkojen tekemien pommitusten takia.

”Varmaksi tätä ei tietenkään voi sanoa. Mutta kun katsotaan esimerkiksi ukrainalaisten toimittamia videonpätkiä ja muuta materiaalia, on selvää, että he pystyvät käyttämään voimaa saarta vastaan ja muun muassa upottamaan sen lähellä olleen, varusteita kuljettaneen hinaajan”, Toveri sanoo.

”Joukkojen pitäminen saarella kävi Venäjälle liian raskaaksi ja tappiot olivat liian suuria, joten annettiin periksi. Venäjä on taas kerran epäonnistunut Mustallamerellä siinä, ettei se ole pystynyt pitämään varuskuntaa Käärmesaarella Ukrainan kiivaista iskuista johtuen. ”

Käärmesaaren menetys kertoo toisaalta ukrainalaisten sodan aikana parantuneesta kyvykkyydestä ja länsimaiden asetoimitusten vaikutuksesta, toisaalta venäläisten meri- ja ilma-avaruusvoimien rajoitteista, sanoo Maanpuolustuskorkeakoulun Venäjä-ryhmän johtaja, everstiluutnantti Simo Pesu.

”Vetäytyminen tarkoittaa sitä, että ukrainalaiset näkevät ja kykenevät ampumaan saarelle. Venäläiset taasen eivät näe eivätkä kykene tuhoamaan ukrainalaisten aseita, jotka iskevät saareen. Tällöin venäläiset eivät saarella voi olla ja on rakennettava jonkinlainen tarina sitä varten, miksi sieltä lähdetään.”

Pesun mukaan venäläiset eivät ole onnistuneet tukemaan meri- ja ilmavoimilla tai viemään saarelle esimerkiksi riittävästi raskaita taistelujärjestelmiä, joilla he olisivat kyenneet torjumaan ilma- ja ohjusiskuja sekä iskeä ukrainalaisia vastaan.

”Ukrainalaiset ovat voineet ampua saarta kohti aktiivisesti liikkuvilla tykistö- ja ohjusjärjestelmillä. Venäläiset eivät ole kyenneet löytämään ja tuhoamaan näitä.”

Käärmesaari sijaitsee Pesun mukaan ukrainalaisten kannalta riittävän lähellä, jotta sinne voidaan iskeä rannikolla sijaitsevilla asejärjestelmillä. Saaren pommitukseen ei siis ole tarvinnut käyttää esimerkiksi pelkästään lentokoneita, pitkän kantaman ohjuksia tai lennokkeja.

Vetäytyminen saarelta ei silti ole merkki käytännön muutoksesta sodankulussa, Pesu sanoo. Venäläisillä on edelleen edellytykset estää meriliikenne Odessan satamiin.

”Sama operaatio jatkuu Donbasissa [Itä-Ukrainassa], eikä saaren menetys vaikuta siellä käytävään taisteluun.”

Tilanne on Pesun mukaan toisaalta erittäin näyttävä signaali ukrainalaisten kannalta propagandamielessä.

”Saaren hallinnalla on myös aikanaan suuri merkitys sodan mahdollisessa poliittisessa ratkaisussa.”

Ukrainalaisten torstaina julkaisema kuva Käärmesaaresta, joka oli heidän mukaansa ollut pommitusten kohteena koko yön ajan.

Käärmesaari tarjoaa mahdollisuuden ympärillä olevan merialueen hallintaan, jos sinne saataisiin asennettua esimerkiksi valvontasensoreita sekä pitkän kantaman meritorjunta- ja ilmatorjuntajärjestelmiä, kertoo Pekka Toveri.

Jos saari olisi pysynyt venäläisten hallussa, ei sen olisi tarvinnut turvautua laivaston käyttämiseen Mustallamerellä yhtä paljon kuin nyt on pakko tehdä.

”Laivojen käyttö kuluttaa kalustoa, minkä lisäksi ne ovat alttiita vastapuolen toiminnalle.”

Vaikka venäläisten vetäytyminen saarelta ei ratkaisekaan Mustallamerellä käytävää sotaa, on Toverin mukaan kyseessä merkittävä venäläistappio.

”Kyllähän se on nöyryytys Venäjän Mustanmeren laivastolle, että maa, jolla ei edes ole laivastoa, ajaa heidät pois saarelta. Ja siinä mielessä propagandan kannalta tärkeä, että nyt he joutuvat häntä koipien välissä lähtemään sieltä pois.”

Saarella olleet venäläisjoukot ja -kalusto olivat Toverin mukaan ukrainalaisten jatkuvien iskujen kohteina. Saaren menetys on hänen mukaansa arvovaltatappio ja selkeä taktinen häviö, mutta se ei ratkaisevasti muuta tilannetta Mustalla­merelläkään.

”Venäjä pystyy edelleen hallitsemaan Käärmesaaren eteläpuolella olevaa merialuetta ja ylläpitämään merisaartoa. Toki tämä olisi helpompaa, jos saari olisi hallussa ja siellä olisi valvovat silmät ja sensorit paikalla. Voimatasapainoa Mustallamerellä ei menetys kuitenkaan muuta Ukrainan hyväksi.”

Venäjä pystyy Toverin mukaan vieläkin ylläpitämään Ukrainaan kohdistuvaa meri­saartoa.

Ukrainan eteläisen sotilaspiirin mukaan venäläisjoukot poistuivat saarelta nopeasti. Venäläisjoukot käyttivät vetäytymisessään kahta pikavenettä.

Venäjän puolustusministeriön mukaan vetäytyminen oli ”osoitus hyvästä tahdosta”. Venäjä osoitti ministeriön mukaan, ettei se estä YK:n pyrkimyksiä perustaa humanitaarinen käytävä viljakuljetuksia varten.

Venäjän viralliset selitykset humanitaarisista syistä ovat Toverin mukaan vain keksittyjä tarinoita, joiden tarkoitus on pelastaa omat kasvot.

Myös Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleba torjui Twitterissä julkaisemassaan viestissä venäläisten väitteet vetäytymisen syistä.

”He vähättelevät aina tappioitaan tällä tavalla.”

Ukrainan asevoimien komentaja Valeri Zalužnyi kertoi AFP:n mukaan, että Käärmesaaren vapauttamisessa tärkeässä roolissa olivat ukrainalaiset Bohdana-haupitsit.

Pesun mukaan tarina kyseisten haupitsien käytöstä kertoo informaatio­vaikuttamisesta.

Tykistöjärjestelmä esiteltiin vain pari vuotta sitten, eikä se ollut edes vielä Ukrainan asevoimien käytössä ennen sotaa. Länsimaisten ohjus- ja tykistöjärjestelmien sekä turkkilaisten lennokkien toimitusten merkitys on ilmeinen.

Ukrainalainen prikaatikenraali Oleksi Hromov sanoi uutistoimisto Reutersin mukaan, että venäläisten varustukset saarella on tuhottu. Saarelle aiotaan hänen mukaansa lähettää ukrainalaissotilaita. Hromovin väitteitä ei ole voitu vahvistaa riippumattomista lähteistä.

Toverin mielestä ei kuitenkaan ole varmaa, että ukrainalaiset pystyisivät miehittämään saaren ja pitämään siellä varuskuntaa.

Myöskään Pesu ei pidä ainakaan pysyvien ukrainalaisjoukkojen lähettämistä saarelle kovinkaan todennäköisenä.

Jos venäläisten ongelmana oli, että saari on lähellä Ukrainan rantaviivaa, ukrainalaisten ongelmana on Pesun mukaan Venäjän meri- ja ilmavoimat. Jos Ukraina haluaisi lähettää joukkojaan saarelle, pitäisi sen ilma- ja meritorjunnan antaa riittävän laaja suoja joukoille. Tämä on kuitenkin Pesun mukaan tällä hetkellä epävarmaa.

”Jos sinne kivelle mennään ja toinen osapuoli haluaa pyyhkiä kiven puhtaaksi, niin näinhän siinä tulee tapahtumaan. Jos sinne halutaan mennä ja näyttää, että olemme täällä, sen voi tehdä. Mutta kannattaako sinne jäädä, se on eri asia.”

Britannian pääministeri Boris Johnson kommentoi venäläisjoukkojen vetäytymistä sanomalla, että kyseessä on esimerkki ukrainalaisjoukkojen ”erin­omaisesta” taistelukyvystä.

”Loppujen lopuksi [Venäjän presidentti Vladimir] Putinille käy ilmi, ettei hän voi hallita maata, joka ei tule hyväksymään hänen valtaansa”, Johnson sanoi uutistoimisto AFP:n mukaan Naton kokouksen yhteydessä pidetyssä tiedotustilaisuudessa Madridissa.