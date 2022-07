Venäjän hallituksen 21 ministeristä vain yksi on nainen – Voisiko maalla olla joskus naispresidentti?

Britannian pääministeri Boris Johnson toivoi lisää naisia valta-asemiin, mutta ainakaan Venäjällä ei kannata odottaa muutosta miesten hallitsemaan politiikkaan.

Moskova

Nähdäänkö Venäjällä vielä joskus naispresidentti?

Britannian pääministeri Boris Johnson sanoi tiistaina saksalaisen televisiokanavan haastattelussa, että presidentti Vladimir Putin ei olisi hyökännyt Ukrainaan, jos olisi nainen.

Lännessä ollaan kovin tyytymättömiä Venäjän nykypolitiikkaan. Putinin määräämä hyökkäys Ukrainaan on järkyttänyt Euroopan rauhaa, saanut talouden sekaisin, syventänyt ruokakriisiä, aiheuttanut syvää inhimillistä kärsimystä ja pakottanut miljoonat ihmiset pakenemaan kodeistaan.

Johnson piti hyökkäystä malliesimerkkinä ”toksisesta maskuliinisuudesta”. Toksinen maskuliinisuus on viime vuosina yleistynyt ilmaus, jolla tarkoitetaan vahingollisena pidettyä, myrkyllistä miehisyyttä.

Länsijohtajilla on kovat odotukset, että Venäjää vastaan asetetut laajat pakotteet edesauttaisivat muuttamaan politiikan suuntaa Venäjällä, ja kansa nousisi valtionjohtoa vastaan.

Johnson latasi haastattelussa lisää odotuksia Venäjän kehitykselle. Hän toivoi lisää naisia valta-asemiin ympäri maailman.

Venäjällä naiset ovat edelleen katveessa päätöksenteosta, vaikka esimerkiksi äänioikeuden he saivat jo vuonna 1917 Neuvostoliitossa. Nainen valtion johdossa on nähty maassa viimeksi 1700-luvulla, jolloin Venäjää hallitsi keisarinna Katariina Suuri.

Moskovassa toimiva Politiikan ja talouden tiedotustoimisto APEK julkaisee kuukausittain tutkimuksen, jossa se listaa Venäjän sata vaikutusvaltaisinta poliitikkoa.

Ylivoimainen ykkönen kuukaudesta ja vuodesta toiseen on presidentti Putin, jonka vaikutusvaltaisuudesta kertova vertailuluku yltää ainoana yli yhdeksän (9,56).

Tuoreimmassa kesäkuun listauksessa sadan vaikutusvaltaisimman poliitikon joukkoon ylsi vain seitsemän naista. Vaikutusvaltaisin naispoliitikko on Venäjän keskuspankin pääjohtaja Elvira Nabiullina, joka löytyy sijalta yhdeksän vertailuluvulla 7,05.

Venäjän keskuspankin pääjohtaja Elvira Nabiullina on Venäjän vaikutusvaltaisin naispoliitikko. Häntä arvostetaan kansainvälisestikin.

Kärkikolmikkoon kuuluvat myös Venäjän liittoneuvoston puhemies Valentina Matvijenko (20.) ja varapääministeri Tatjana Golikova (25).

Suomalaisille lukijoille Nabiullina ja Matvijenko ovat tuttuja, mutta Golikova lienee jo tuntemattomampi. Kovin näkyviä eivät ole muutkaan naispoliitikot.

Venäjän hallituksen 21 ministeristä vain yksi on nainen: kulttuuriministeri Olga Ljubimova, joka on rankattu maan 84:nneksi vaikutusvaltaisimmaksi poliitikoksi.

Venäjän kulttuuriministeri Olga Ljubimova on maan ainoa naisministeri ja sadan vaikutusvaltaisimman poliitikon listalla sijalla 84.

Muut listalle yltäneet naiset ovat presidentin avustajana työskentelevä Larisa Brytšjova (62.) ja keskus­vaali­lauta­kunnan puheenjohtaja Ella Pamfilova sijalla 99.

Hännänhuippuna (vertailuluvulla 3,94) on Yhtenäisen Venäjän duumanedustaja Anna Kuznetsova, joka toimi viime vuoteen asti Venäjän lapsiasiain­valtuutettuna.

Kansainvälisen yleisön näkökulmasta Venäjän näkyvimpiin naisiin kuuluva ulkoministeriön tiedottaja Maria Zaharova ei ole sadan vaikutusvaltaisimman listalla.

Yhtenäinen Venäjä -puolueen duumanedustaja Anna Kuznetsova toimi ennen Venäjän lapsiasiainvaltuutettuna. Hän on tutkimuksen mukaan maan sadanneksi vaikutusvaltaisin poliitikko.

Venäläisillä naisilla on ollut erilaisia oikeuksia ja itsenäisyyttä jo neuvostoaikana, mutta maan johtoon heitä on vieläkään turha odottaa. Ja muuttaisiko nainen Venäjän politiikan huippupaikoilla ylipäätään mitään?

Venäjällä eliittiin ei nousta vaaleilla, vaan osoittamalla lojaalisuutta presidentille. Kremlin sisäpiiriin ei ole helppo päästä, mutta siitä on myös vaikea lähteä.

Länsimedian lähteiden mukaan Nabiullina pyysi eroa tehtävästään Venäjän hyökättyä Ukrainaan, mutta Putin ei myöntänyt eroa.

Pietarin eurooppalaisen yliopiston sosiologian professori, gender-kysymyksiin erikoistunut Anna Tjomkina sanoo, että venäläisestä yhteiskunnasta puuttuvat rakenteet, jotka edistäisivät nimenomaan naisten etenemistä ylimmille paikoille.

Ulkoministeriön tiedottaja Marija Zaharova kuuluu Venäjän kansainvälisesti näkyvimpiin naisiin.

Feminismi ei ole ottanut Venäjällä vahvaa jalansijaa ja yleinen kiinnostus edistää naisten sosiaalista liikkuvuutta uupuu. Venäjällä julkaistaan vuodesta toiseen tutkimuksia, joissa valtaosa kansalaisista pitää naisen tärkeimpinä tehtävinä äitiyttä ja kodinhoitoa.

Politiikka puolestaan on miesten pelikenttä. Perinteisiin, edelleen vallalla oleviin rooleihin kuuluu, että nainen on passiivinen ja odottaa suojelua aktiiviselta mieheltä.

”Jos mies on kansalainen ja soturi, niin nainen on kansalainen ja äiti. Kaikki rakenteet on luotu siten, että naista ohjataan rakentamaan uraansa tähän suuntaan”, Tjomkina selittää.

Ella Pamfilova toimii Venäjän keskusvaalilautakunnan puheenjohtajana.

Tunnettu venäläinen feministi Zalina Maršenkulova kuvasi maaliskuussa ”erikoisoperaatiota” laittomuuden huipuksi, jota kohti valtion vaalimat konservatiiviset arvot ovat kuljettaneet jo vuosikausia.

Venäjän autoritaarisessa poliittisessa järjestelmässä sukupuolella ei ole juuri väliä. Naiset toteuttavat samaa politiikkaa kuin Putinkin. Ja onko valtaapitävien naisten oletetusta rauhantahtoisuudestakaan takeita?

”Tietyssä tilanteessa presidentiksi voi tulla nainen, eikä se muuta mitään, mutta tietyssä tilanteessa toisesta miehestä voi tulla presidentti ja se muuttaa kaiken”, Tjomkina sanoo.

Jos Venäjää johtaisi rouva presidentti Putina, olisi hän toiminut tänä keväänä hyvin todennäköisesti aivan samoin kuin Putin.