Selvitys: Venäjä paisuttelee sota­voittojaan, väittää tuhonneensa enemmän kalustoa kuin Ukrainalla on tosiasiassa käytössä

Toimittajien tekemästä selvityksestä käy ilmi, että Venäjä paisuttelee Ukrainan armeijalle aiheuttamaansa vahinkoa muun muassa tuhottujen Bayraktar-lennokkien osalta.

Venäjänkielinen verkkomedia Meduza kertoo Projekt-uutissivuston toimittajien tekemästä selvityksestä, jossa on analysoitu Venäjän puolustus­ministeriön tiedottajan Igor Konašenkovin Ukrainan sodan aikana antamat viralliset tiedotteet.

Toimittajat löysivät tiedotteista useita epäjohdon­mukaisuuksia muun muassa Ukrainan alueiden haltuunoton järjestyksen ja Venäjän väitetysti tuhoaman ukrainalaiskaluston määrän osalta.

Toimittajien tekemästä selvityksestä käy ilmi, että Konašenkov tiedotti 25 kylän ja kaupungin valtaamisesta ainakin kahdesti. Kremennan valtauksesta kerrottiin neljästi, Borovenkin, Taramtšukin ja Novomajorskin valtauksesta kerrottiin kolmesti.

Toisinaan Konašenkovin tiedotteissa käytettiin myös paikannimiä, joita ei ole olemassa, kuten esimerkiksi Pavlohradin oblasti. Oblasti tarkoittaa hallinnollista aluetta. Pavlohrad on kaupunki itäisessä Ukrainassa Dnipropetrovskin alueella, mutta se ei ole minkään Ukrainan hallinnollisen alueen nimenä.

Venäjän puolustusministeriö on kertonut tuhonneensa sodan aikana 84 ukrainalaisten käytössä olleita miehittämättömiä Bayraktar-lennokkeja. Määrä on noin 20 lennokkia enemmän kuin Ukrainan armeijalla on virallisesti ilmoitettu olevan käytössä.

Venäjä on väitetysti tuhonnut sodan aikana 3 800 panssariajoneuvoa. Venäjän tekemien selvitysten mukaan Ukrainan armeijalla oli ennen sotaa käytössään 2 416 panssaroitua ajoneuvoa. Ukrainan länneltä saamien panssaroitujen ajoneuvojen määrä ei riitä kattamaan eroa.

Toimittajat huomasivat myös kaksi termiä, jotka esiintyvät usein venäläisten raporteissa: ”Ukrainan miesvoiman ja kaluston keskittymäalueet” ja ”Ukrainan tukikohdat”. Sodan sadan ensimmäisen päivän aikana Venäjä ilmoitti tuhonneensa 39 000 tällaista kohdetta.

Toimittajat eivät tiedä, mitkä ovat näiden termien tarkat määritelmät.

He totesivat, että ajoneuvojen kokonaismäärä, jonka Venäjä väittää tuhonneensa, on 9 175, kun taas ukrainalaissotilaiden määrä, jotka Venäjä väittää tappaneensa, on 40 000.

Toimittajat päättelivät luvuista, että jokaisella Venäjän tuhoamalla ”Ukrainan miesvoiman ja kaluston keskittymäalueella” ja ”Ukrainan tukikohdalla” oli keskimäärin yksi ukrainalainen sotilas ja neljäsosa sotilasajoneuvoa.