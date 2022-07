Taustalla on Ruotsin suojelupoliisin Säpon varoitus saman ketjun yksityiskoulun oppilaiden radikalisoitumisvaarasta.

Tukholmalainen esikoulu suljetaan radikalisoitumis­riskin vuoksi, kertoo ruotsalaislehti Svenska Dagbladet.

Ruotsin suojelupoliisin Säpo varoitti aiemmin, että islamilaisen yksityiskoulu Framstegsskolanin oppilaat ovat vaarassa radikalisoitua. Toukokuussa Ruotsin koulu­tarkastus­viranomainen päätti sulkea koulun.

Nyt myös samaan ketjuun kuuluva Saimagårdenin esikoulu on päätetty sulkea. Asiasta päätti Tukholman kaupunki.

Säpon raportin mukaan Framstegsskolanin toimintaan vaikutti ihminen, jolla on ”totalitaarinen ideologia”. Koulun oppilaat olivat vaarassa radikalisoitua toimintaan vaikuttaneen Muslimiveljeskuntaan linkittyvän miehen ja muiden syiden vuoksi.

Egyptissä perustettua Muslimiveljeskuntaa ei luokitella terroristiseksi järjestöksi, mutta sen ideologia on vastoin ruotsalaisia arvoja vapaudesta ja oikeuksista, arvioi Säpo.

Tukholman kaupungin opetuslautakunta käytti samoja Säpon tietoja myös päätöksessään sulkea Saimagårdenin esikoulu. Molemmat päätökset tehnyt komitea toteaa, ettei itse kykene arvioimaan radikalisoitumista mutta luottaa Säpon arvioon.

”Mutta Säpo kirjoittaa, että on olemassa radikalisoitumisen riski, joten meidän on kuunneltava sitä. Säpo on lopulta ainoa taho, jolla on tämäntyyppistä tietoa,” komitea toteaa.

Komitea tutki esikoulun omistuskuvioita ja hallintaa. Niissä paljastui myös epäselvyyksiä esikoulun taloudenhallinnassa ja veronmaksussa.

Framstegsskolan valitti Ruotsin koulutarkastus­viranomaisen toukokuisesta päätöksestä. Valituksen vuoksi koulua ei suljetakkaan vielä elokuussa, kuten oli määrä. Se saa toimia niin kauan kuin oikeusprosessi päätöksestä on käynnissä.

Saimagårdenin esikoulussa olevien lasten vanhemmille on lähetetty sähköpostia, jossa kerrotaan, että lapsille tarjotaan paikka kunnallisesta esikoulusta. Nyt suljettavassa esikoulussa on ollut 57 lasta.